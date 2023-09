Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer zaprezentowała dziś najnowszy dodatek do swojej wielokrotnie nagradzanej linii słuchawek BlackShark: Razer BlackShark V2 HyperSpeed. Ten bezprzewodowy, ultralekki e-sportowy zestaw słuchawkowy podnosi standardy, zapewniając długotrwały komfort użytkowania i niezwykłe osiągi podczas długich sesji gamingowych. BlackShark V2 HyperSpeed waży zaledwie 280 g i jest najlżejszym bezprzewodowym zestawem słuchawkowym w rodzinie BlackShark. Dzięki zoptymalizowanej redukcji wagi i zwiększonej sile mocowania, ten headset zapewnia idealną izolację podczas rozgrywki wymagającej koncentracji. Nowe słuchawki są również wyposażone w oddychającą tkaninę hybrydową i pluszowe poduszki pokryte skórką i wypełnione pianką z pamięcią kształtu. Gwarantuje to niezrównany komfort użytkowania podczas długich sesji grania.







Krystalicznie czysta komunikacja zespołowa dzięki superszerokopasmowemu mikrofonowi Razer HyperClear

W gorączce rywalizacji komunikacja zespołowa jest kluczem do sukcesu, dlatego słuchawki wyposażone są w szerokopasmowy mikrofon HyperClear Super Wideband Mic, kóry po raz pierwszy pojawił się w wielokrotnie nagradzanym BlackShark V2 Pro 2023. Ten giętki mikrofon nowej generacji rejestruje tak niesamowite szczegóły, że każda rozmowa brzmi wyraźnie, bogato i naturalnie, nieporównywalnie z innymi dostępnymi na rynku bezprzewodowymi zestawami słuchawkowymi. Dzięki wysokiej rozdzielczości i profesjonalnej jakości głosu, opracowywanie strategii i realizacja planów z zespołem nigdy nie brzmiały lepiej. Te czynniki plasują HyperClear Super Wideband Mic w czołówce wszystkich bezprzewodowych mikrofonów słuchawkowych - pozostając bezkonkurencyjnym w stosunku do innych mikrofonów. Kontynuując dziedzictwo opatentowanych 50-milimetrowych przetworników Razera - TriForce Titanium, znanych z najwyższej jakości dźwięku, BlackShark V2 HyperSpeed pozwala graczom wyraźnie słyszeć wszystkie wskazówki dźwiękowe.



Niezawodna technologia bezprzewodowa Razer HyperSpeed i oszałamiająca żywotność baterii wynosząca 70 godzin

BlackShark V2 HyperSpeed są wyposażone w wiodącą w branży technologię bezprzewodową HyperSpeed, zapewniającą maksymalną szybkość reakcji i niezawodną łączność. Wydłużona konstrukcja kabla minimalizuje zakłócenia elektroniczne, a przycisk Razer SmartSwitch umożliwia płynne przeskakiwanie między komputerem a urządzeniami mobilnymi, dzięki czemu przełączanie między łącznością 2,4 GHz i Bluetooth jest łatwe i dostępne tylko za naciśnięciem jednego przycisku. Dzięki imponującej żywotności baterii wynoszącej 70 godzin na jednym ładowaniu gracze mogą skupić się na rywalizacji bez konieczności ciągłego sprawdzania poziomu naładowania baterii. Kabel ładujący typu C umożliwia również transmisję dźwięku – pozwalając na korzystanie ze słuchawek w trybie przewodowym wtedy, kiedy jest to preferowane lub potrzebne.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Razer BlackShark V2 HyperSpeed - sugerowana cena detaliczna - 149.99 €uro. Dostępność na stronie Razer.com, w sklepach stacjonarnych RazerStores oraz u autoryzowanych sprzedawców od 7 września 2023.



























Źródło: Info Prasowe - Razer