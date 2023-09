Sony zapowiada nowe panele Crystal LED VERONA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony zapowiada wprowadzenie na rynek czterech nowych paneli Crystal LED o nazwie VERONA, przeznaczonych do budowania ścian ledowych stosowanych w wirtualnej produkcji. Producent wykorzystuje w nich wiodącą na rynku technologię Deep Black and Anti-Reflection Surface, która zapewni głęboką czerń i antyodblaskowe właściwości wyświetlacza, dodatkowo ułatwiając pracę producentom filmów i materiałów wideo. Nowo opracowana technologia Deep Black and Anti-Reflection Surface pozwala uzyskać głęboką czerń obrazu i niski poziom odbić światła. Skutecznie zapobiega ona pogorszeniu kontrastu światłem emanującym z sąsiadujących ze sobą paneli LED i pochodzącym z oświetlenia studyjnego.







Ta innowacyjna technologia znacznie zmniejsza różnice w kontraście między obrazem na wyświetlaczu LED a występującymi przed nim na planie aktorami. W rezultacie świat wirtualny i realny łączą się w najbardziej naturalny sposób, co redukuje czas – a zarazem koszty – poświęcone na korektę materiału w post-produkcji po zakończeniu zdjęć.



Poza wyjątkowym poziomem czerni i właściwościami antyodblaskowymi nowe panele VERONA oferują wysoką jasność 1500 cd/m² i szerokie spektrum kolorów, pokrywające ponad 97%* przestrzeni DCI-P3, co pozwala realistycznie odtwarzać obraz z wirtualnej lokacji. Dzięki zaawansowanym i wysokowydajnym układom scalonym w sterownikach diod LED zwiększono częstotliwość odświeżania do 7680 Hz, co radykalnie osłabia skutki liniowego odczytu obrazu przez kamerę. Oba nowe modele, ZRD-VP15EB/23EB i ZRD-VP15EM/23EM, dostępne są w wersjach z rozstawem pikseli 1.56 mm i 2.31 mm.



Panele VERONA powstały jako rezultat ścisłej współpracy ze środowiskami twórczymi w celu zaspokajania ich specyficznych potrzeb przy produkcjach filmowych, telewizyjnych i scenicznych. Nowa obudowa 1:1 została zaprojektowana tak, aby ułatwić ekipom produkcyjnym szybkie i skuteczne złożenie wyświetlacza o pożądanej wielkości. Pomagają w tym duże uchwyty, specjalne kołki prowadzące i niewymagający użycia narzędzi, dźwigniowy mechanizm łączenia. Wyświetlacze VERONA są przystosowane nie tylko do instalacji w łuku, podwieszania, ale także ustawiania jeden na drugim — dzięki wzmocnionym ramom można budować systemy ekranowe o wysokości do 7 metrów. Zarówno powierzchnia z diodami LED jak i brzegi panelu są na różne sposoby zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie instalacji.



— Nasza pionierska technologia wirtualnej produkcji obejmuje wszechstronne rozwiązania, które wspomagają i wzbogacają działalność twórczą. Dzięki niej znikają też ograniczenia w aranżowaniu wirtualnych planów zdjęciowych. Jesteśmy jedyną firmą zdolną do kompleksowego wspierania wirtualnej produkcji zarówno od strony rejestracji obrazu jak i jego wyświetlania pod względem rozwiązań technologicznych jak i organizacji pracy. Naszą unikatową wiedzę techniczną przekuliśmy w stworzenie nagradzanych cyfrowych kamer filmowych VENICE oraz wyświetlaczy Crystal LED oferujących w tej chwili najlepszy z możliwych system kompletnej wirtualnej produkcji dla studia każdej wielkości — mówi Sebastian Leske, dyrektor działu Cinema Business Development w Sony Europe.



Nowe wyświetlacze są kompatybilne z popularnymi na rynku modułami sterującymi. Model ZRD‑VP15EB/23EB współpracuje z kontrolerem Tessera SX40 firmy Brompton Technology, a ZRD‑VP15EM/23EM z platformą HELIOS firmy Megapixel VR. Są także oszczędne i ekologiczne – bowiem zużywają o około 27% mniej energii niż obecne ZRD-B15A.



Zapowiedź nowych wyświetlaczy następuje po niedawnym ogłoszeniu pakietu Virtual Production Tool Set, opracowanego z myślą o rozwiązywaniu typowych problemów z wirtualnymi produkcjami i łatwiejszym uzyskiwaniu wysokiej jakości efektów wizualnych w kamerze. W skład tego pakietu wchodzi rozszerzenie programowe Camera and Display Plugin oraz kalibrator kolorów, który wykorzystuje platformę Unreal Engine do łączenia świata rzeczywistego z wirtualnym. Synergia między sprzętem a oprogramowaniem umożliwia projektowanie, wizualizację i doskonalenie wirtualnych ujęć już na etapie prewizualizacji, przed zdjęciami z wykorzystaniem wirtualnego planu. Początkowe zastosowania technologii wirtualnej produkcji Sony — film, telewizja i reklama — rozszerzają się teraz na transmisje na żywo i produkcje o charakterze korporacyjnym.



Pierwsza publiczna prezentacja nowych wyświetlaczy VERONA będzie miała miejsce w dniach 15–18 września 2023 r. na targach IBC, na stanowisku firmy Sony. W sprzedaży nowe panele będą dostępne wiosną 2024 roku.

























Źródło: Info Prasowe - SONY