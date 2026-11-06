Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił premierę Razer Hammerhead V3 Chroma – przewodowych słuchawek dokanałowych klasy premium ze złączem USB-C, zaprojektowanych z myślą o graczach oczekujących immersyjnego dźwięku bez rozpraszających hałasów, wygodnego sterowania podczas mobilnej rozgrywki oraz charakterystycznego gamingowego stylu. Stworzone z myślą o graczach oczekujących wysokiej jakości cyfrowego dźwięku bez opóźnień charakterystycznych dla transmisji bezprzewodowej, Hammerhead V3 Chroma łączą przewodową konstrukcję z technologią aktywnej redukcji szumów i szeroką kompatybilnością z urządzeniami mobilnymi, konsolami przenośnymi oraz komputerami PC.







Nowy model rozszerza portfolio audio Razera o rozwiązanie, które eliminuje konieczność ładowania akumulatora i pozwala uniknąć opóźnień oraz kompresji dźwięku związanych z łącznością bezprzewodową. Wystarczy podłączyć słuchawki przez USB-C, aby cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem, niezależnie od tego, czy użytkownik bierze udział w dynamicznej rozgrywce, czy słucha muzyki podczas codziennych podróży.



Pełna immersja. Zero rozpraszaczy

Sercem Razer Hammerhead V3 Chroma jest aktywna redukcja szumów typu feed-forward (ANC), która wykorzystuje mikrofony rejestrujące hałas z otoczenia, zanim dotrze on do uszu użytkownika. System aktywnie ogranicza niepożądane dźwięki, pomagając zachować skupienie zarówno w zatłoczonym transporcie publicznym, jak i w głośnym otoczeniu domowym. Za jakość brzmienia odpowiada specjalnie dostrojony system dwóch przetworników, łączący 11-milimetrowy przetwornik dynamiczny z dedykowanym, 6-milimetrowym przetwornikiem wysokotonowym. Pierwszy z nich zapewnia mocny, wyrazisty bas, natomiast drugi odpowiada za czyste i szczegółowe odwzorowanie wysokich tonów. Takie połączenie pozwala usłyszeć zarówno intensywne eksplozje i głębokie efekty dźwiękowe, jak i subtelne odgłosy otoczenia, które mogą mieć kluczowe znaczenie podczas rywalizacji.



Po podłączeniu do komputera PC użytkownicy mogą dodatkowo skorzystać z technologii THX Surround Sound 7.1 za pośrednictwem oprogramowania Razer Synapse. Wirtualny dźwięk przestrzenny pozwala precyzyjniej określać kierunek, z którego dobiegają poszczególne odgłosy, zwiększając świadomość sytuacyjną podczas rozgrywki. Hammerhead V3 Chroma oferują również możliwość błyskawicznego dostosowania charakterystyki brzmienia dzięki czterem gotowym profilom dźwiękowym – Gry, Muzyka, Filmy i Rozmowy. Użytkownicy mogą także stworzyć własny profil korektora (EQ), dopasowując dźwięk do indywidualnych preferencji.



Mobilna rozgrywka. Pełna kontrola

Tradycyjne słuchawki przewodowe często wykorzystują proste złącza, które wystają z portów urządzeń i mogą utrudniać wygodne trzymanie smartfona w pozycji poziomej. Razer Hammerhead V3 Chroma rozwiązują ten problem dzięki ergonomicznemu złączu USB-C ustawionemu pod kątem 90°, które przylega do obudowy kompatybilnych smartfonów, tabletów oraz konsol przenośnych. Takie rozwiązanie zapewnia wygodniejszy chwyt i ogranicza naprężenia przewodu podczas długich sesji gamingowych.



Z myślą o codziennych podróżach i intensywnym użytkowaniu słuchawki wyposażono również w konstrukcję o klasie odporności na wodę IPX4, która zapewnia ochronę przed potem, deszczem i przypadkowymi zachlapaniami. Dodatkową wygodę zapewnia pilot sterujący umieszczony na przewodzie, który umożliwia szybką regulację głośności, sterowanie odtwarzaniem multimediów oraz włączanie i wyłączanie aktywnej redukcji szumów bez konieczności przerywania rozgrywki. Wbudowany mikrofon dookólny pozwala natomiast na wyraźną komunikację z członkami drużyny oraz wygodne prowadzenie codziennych rozmów. Każda słuchawka została również wyposażona w dynamiczne podświetlenie Razer Chroma RGB, przenoszące charakterystyczną estetykę gamingowych stanowisk Razera do świata urządzeń mobilnych. Użytkownicy mogą wybierać spośród 16,8 miliona kolorów oraz gotowych efektów świetlnych, dopasowując wygląd słuchawek do własnego stylu lub synchronizując podświetlenie z pozostałymi kompatybilnymi urządzeniami ekosystemu Razer.



Immersyjny dźwięk. Wyrazisty styl

Razer Hammerhead V3 Chroma łączą najważniejsze technologie audio z ergonomiczną konstrukcją stworzoną z myślą o graczach, którzy nie chcą rezygnować z jakości dźwięku podczas korzystania z urządzeń mobilnych:

• Pełna immersja dźwiękowa: Aktywna redukcja szumów typu feed-forward (ANC), 11-milimetrowe przetworniki dynamiczne, 6-milimetrowe przetworniki wysokotonowe oraz technologia THX Surround Sound 7.1 na komputerach PC zapewniają szczegółowy dźwięk i precyzyjne pozycjonowanie odgłosów w przestrzeni.

• Mobilność i wygoda sterowania: Ergonomiczne złącze USB-C pod kątem 90 stopni, odporność na zachlapania IPX4 oraz pilot na przewodzie z mikrofonem dookólnym pozwalają wygodnie korzystać ze słuchawek w niemal każdej sytuacji.

• Personalizacja i integracja z ekosystemem Razera: Podświetlenie Razer Chroma RGB z 16.8 miliona kolorów, cztery gotowe profile dźwiękowe i jeden konfigurowalny profil EQ oraz przewodowe połączenie cyfrowe USB-C zapewniają szerokie możliwości dostosowania słuchawek do indywidualnych potrzeb. Od intensywnych rozgrywek mobilnych i turniejowej rywalizacji po codzienne podróże – Razer Hammerhead V3 Chroma łączą precyzyjny dźwięk, wygodę użytkowania i charakterystyczny gamingowy design, zapewniając graczom wysokiej jakości wrażenia niezależnie od miejsca.



Cena i dostępność

Razer Hammerhead V3 Chroma: 79.99 USD / 89.99 EURO MSRP. Produkt dostępny już teraz na stronie Razer.com, w salonach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców detalicznych na całym świecie.





















źródło: Info Prasowe - Razer