Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłasza premierę Razer Hammerhead V3 HyperSpeed. To douszne słuchawki gamingowe zaprojektowane dla graczy, którzy przełączają się między urządzeniami i żądają absolutnie bezkompromisowej jakości dźwięku, niezależnie od tego, gdzie akurat toczą bój. Stworzone z myślą o nowoczesnych stanowiskach gamingowych, Razer Hammerhead V3 HyperSpeed pozwalają płynnie przełączać się między ultraszybką łącznością 2.4 GHz Razer HyperSpeed Wireless a Bluetooth 6.0. Efekt? Jedno, spójne doświadczenie na smartfonach, PC, konsolach przenośnych i nie tylko – bez utraty prędkości, stabilności ani immersji.







Ultraszybki dźwięk. Zawsze i wszędzie

Napędzane technologią Razer HyperSpeed Wireless, słuchawki Hammerhead V3 HyperSpeed serwują gamingowej klasy dźwięk w paśmie 2.4 GHz, oferując błyskawiczną reakcję i niezawodną wydajność. Dzięki temu dźwięk pozostaje w idealnej harmonii z akcją, nawet podczas najbardziej epickich starć.



Proste przełączanie w etui, które robi więcej

Sercem nowych słuchawek Razer Hammerhead V3 jest etui HyperSpeed – działające zarówno jako ładowarka, jak i odbiornik bezprzewodowy 2.4 GHz po umieszczeniu kompaktowego dongla wewnątrz. Z włożonym adapterem gracze mogą łączyć się przez Razer HyperSpeed Wireless z kompatybilnymi urządzeniami lub podłączyć etui bezpośrednio przez USB-C, jednocześnie grając i ładując sprzęt. Dzięki Razer SmartSwitch przełączanie między trybami HyperSpeed Wireless i Bluetooth jest szybkie, intuicyjne i stworzone dla tych, którzy płynnie przeskakują między różnymi setupami w ciągu dnia.



Odetnij się od rozpraszaczy dzięki hybrydowemu ANC nowej generacji

Słuchawki Hammerhead V3 HyperSpeed wyposażono w Hybrydową Aktywną Redukcję Szumów (ANC), precyzyjnie dostrojoną, by blokować wszelkie rozpraszacze – nieważne, czy akurat grasz, podróżujesz, czy idziesz przez głośne miasto. Dzięki poprawionej aż o 50% redukcji hałasu w porównaniu do poprzedniej generacji, gracze pozostają w pełni skupieni i odcięci od otoczenia, nawet w najbardziej hałaśliwym tłumie.



Energia na długie sesje

Skonstruowane z myślą o długim graniu, Hammerhead V3 HyperSpeed oferują do 40 godzin całkowitego czasu pracy na baterii. To aż 10 godzin działania samych słuchawek i dodatkowe 30 godzin ukryte w etui ładującym – gwarancja nieprzerwanej rozrywki podczas najdłuższych sesji i dalekich wojaży.



THX Spatial Audio na PC

Podczas grania na PC, Hammerhead V3 HyperSpeed w pełni wspierają technologię THX Spatial Audio, dostarczając precyzyjną, wirtualną scenę dźwiękową 7.1 za pośrednictwem oprogramowania Razer Synapse 4. Od subtelnych wskazówek kierunkowych po najdrobniejsze detale otoczenia, gracze zyskują wyostrzoną orientację przestrzenną i realizm – zamieniając świetny dźwięk w brutalną przewagę konkurencyjną.



Sterowanie, które nie wchodzi w drogę

Model Hammerhead V3 HyperSpeed posiada intuicyjne sterowanie dotykowe, dające szybki dostęp do multimediów, połączeń i przełączania trybów bezprzewodowych, z opcją dodatkowej personalizacji w aplikacjach Razer Audio App i Razer Synapse 4. Wbudowany w etui wskaźnik statusu LED pozwala na szybki rzut oka na poziom naładowania, status połączenia i alerty systemowe – informując gracza o wszystkim bez bolesnego odrywania go od akcji.



Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed

Dla graczy szukających nieco bardziej ujednoliconej opcji, Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed dostarcza wieloplatformowy dźwięk o ultraniskim opóźnieniu z technologiami Razer HyperSpeed Wireless (2.4 GHz) oraz Bluetooth 5.3. W parze z etui HyperSpeed Case, które działa jako bezprzewodowy odbiornik 2.4 GHz, słuchawki te oferują szybką, responsywną wydajność i bezproblemowe przełączanie między kompatybilnymi urządzeniami do grania.



CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Hammerhead V3 HyperSpeed - Sugerowana cena detaliczna (MSRP): 129.99 USD / 139.99 EURO. Dostępne już teraz na Razer.com, w RazerStores oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed - Sugerowana cena detaliczna (MSRP): 99.99 USD / 109.99 EURO. Dostępne już teraz na Razer.com, w RazerStores oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.





























źródło: Info Prasowe - Razer