Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 3

Samsung ogłasza dostępność smartfonów Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G w Polsce. Oba modele oferują pakiet Awesome Intelligence szerszemu gronu użytkowników, łącząc inteligentne funkcje aparatu i asystentów AI z baterią wystarczającą na dwa dni, certyfikatem wodoodporności IP68 i sześcioletnim okresem aktualizacji bezpieczeństwa. Przy zakupie Galaxy A57 5G lub A37 5G do 24 kwietnia w Oficjalnym Sklepie Samsung na samsung.pl i w aplikacji Samsung Shop można zyskać większą pamięć w niższej cenie rabat do 250 zł na wybrany model smartwatcha Galaxy lub 100 zł na wybrane modele słuchawek Galaxy oraz trzy miesiące Samsung Care+ gratis. Decydując się na zakup premierowych modeli Galaxy A można również obniżyć wartość koszyka, odsprzedając swój starty smartfon w ramach Programu Odkup. Dla fanów nowoczesnego designu Samsung przygotował również konkurs wspólnie z marką Burga.







Awesome Intelligence na co dzień

Najnowszy One UI 8.5 przynosi kilka konkretnych narzędzi. Transkrypcja głosu w aplikacji Dyktafon zamienia nagrania ze spotkań i wykładów w tekst z możliwością tłumaczenia. Wybór AI pozwala wyodrębnić tekst lub obraz z ekranu długim naciśnięciem bocznego przycisku i przeciągnąć go bezpośrednio do notatek lub Edytora zdjęć. Gumka do usuwania obiektów pozwala pozbyć się niechcianych elementów ze zdjęcia intuicyjnie i bez zewnętrznych aplikacji. Circle to Search with Google rozpoznaje teraz kilka obiektów na jednym zdjęciu jednocześnie i wyszukuje je jednym gestem. Funkcja Najlepsza mina obsługuje tryb zdjęć seryjnych i więcej ujęć grupowych, z kolei Auto Trim upraszcza montaż filmów, a asystenci głosowi Bixby i Gemini obsługują aplikacje Galaxy i wybrane aplikacje innych producentów za pomocą naturalnego języka.



Aparat: 50 MP i ulepszona Nightography

Oba modele wyposażono w potrójny system aparatu z głównym sensorem 50 MP automatycznie dostosowujący parametry bez ręcznych ustawień. Ulepszona funkcja Nightography pozwala rejestrować wyraźne zdjęcia i filmy nawet przy słabym oświetleniu, a obiektyw ultraszerokokątny i aparat macro 5 MP poszerzają możliwości kompozycyjne. Galaxy A57 5G idzie o krok dalej: ulepszony procesor sygnału obrazu (ISP) wyostrza szczegóły i redukuje szumy, a szybsza migawka pozwala uchwycić szybko przemijające chwile. Aparat z AI rozpoznaje też obiekty i optymalizuje scenę zachowując naturalne odcienie skóry i separując tło w zdjęciach portretowych.



Design, wydajność i bateria

Galaxy A57 5G (179 g, 6.9 mm), to smukły smartfon z wyświetlaczem Super AMOLED+ i Vision Booster, który zapewnia czytelny obraz nawet na słońcu. Bateria 5000 mAh wystarcza na dwa dni typowego użytkowania, a Super Fast Charging 2.0 ładuje ją do 60% w około 30 minut. Komora chłodząca, większa o 13% w porównaniu z poprzednikiem utrzymuje stabilną wydajność podczas dłuższej sesji grania lub nagrywania.



Galaxy A37 5G (196 g, 7.4 mm), oferuje wyświetlacz Super AMOLED z Vision Booster i taką samą baterię w nieco większej obudowie. Oba modele mają certyfikat IP68, co oznacza odporność na zanurzenie do 1.5 m przez 30 minut. Oba smartfony pracują na Androidzie 16 z One UI 8.5 i uzyskały certyfikat Eye Care od SGS który potwierdza ograniczenie emisji niebieskiego światła.



Sześć lat wsparcia i sprzętowe bezpieczeństwo

Samsung gwarantuje sześć generacji aktualizacji systemu Android i One UI oraz sześć lat aktualizacji zabezpieczeń, licząc od momentu globalnej premiery. Knox Vault chroni dane sprzętowo, odpierając zarówno ataki programowe, jak i fizyczne. Pulpit bezpieczeństwa i prywatności, Auto Blocker i Prywatne udostępnianie to kolejne warstwy kontroli. Powiadomienia o prywatności inteligentnie informują o podejrzanym dostępie do lokalizacji lub wrażliwych danych. Album prywatny w Galerii pozwala jednym ruchem zablokować osobiste zdjęcia i filmy.



Dostępność i oferty na start

Galaxy A57 5G dostępny jest w kolorach: granatowy, szary, niebieski, fioletowy. Galaxy A37 5G w wariantach szary, fioletowy, zielony, biały.



Z okazji rynkowego debiutu Samsung przygotował specjalne premierowe oferty. Przy zakupie modeli Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G w Oficjalnym Sklepie Samsung na samsung.com.pl i w aplikacji Samsung Shop do 24 kwietnia 2026 r. można nabyć wariant w większej pojemności (256 GB) w promocyjnej cenie: A57 5G za 2439 zł (zamiast 2569 zł), A37 5G za 2069 zł (zamiast 2269 zł). Na zakup nowego smartfona można też przeznaczyć wartość starego urządzenia dzięki Programowi Odkup z dostępną tylko na samsung.pl i w aplikacji Samsung Shop opcją Natychmiastowej korzyści. Oferta jest dostępna dla płatności realizowanych kartą kredytową i umożliwia uzyskanie zwrotu za odsprzedawane urządzenie od razu – w momencie realizacji zakupu nowego smartfonu poprzez obniżenie ceny w koszyku o wartość odsprzedanego urządzenia. Dla tych, którym zależy na bardziej elastycznej formie, Galaxy A37 5G i A57 5G można wynająć w Programie Samsung Flex w planie na 12 miesięcy: w przypadku modelu Galaxy A37 5G oznacza to koszt 75zł miesięcznie, w przypadku Galaxy A57 5G – 89 zł miesięcznie.



Przy jednoczesnym zakupie Galaxy A57 5G lub A37 5G oraz wybranych akcesoriów na jednym paragonie (do 24 kwietnia 2026 r.) obowiązują rabaty do 350 zł za zestaw: Galaxy Watch Ultra (2025) i Watch8 Classic – 250 zł taniej, Galaxy Watch8 – 150 zł taniej, Galaxy Watch7 oraz słuchawki Galaxy Buds4 Pro, Buds4 i Buds3 FE – 100 zł taniej. Do zamówienia można dołączyć wybrane etui lub folię ochronną z 30% rabatem a przy wyborze planu Samsung Care+ pierwsze trzy miesiące ochrony są gratis.



Galaxy A x Burga – konkurs

Z okazji premiery Galaxy A57 5G i A37 5G Samsung nawiązał współpracę z marką Burga znaną z designerskich etui na telefony. Od 10 do 17 kwietnia 2026 r. na profilach Samsung Polska na Instagramie i Facebooku trwa konkurs, w którym można wygrać jeden z zestawów: smartfon Galaxy A57 5G lub A37 5G wraz z dopasowanym etui Burga. Do rozdania jest łącznie 58 nagród: 5 zestawów z Galaxy A57 5G, 5 zestawów z Galaxy A37 5G oraz 40 pojedynczych etui Burga. Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy napisać w komentarzu pod postem konkursowym, który zestaw chce się wygrać i dlaczego, oraz dodać hashtag #GalaxyA. Zwycięzców wyłoni jury Samsung na podstawie pomysłowości i związku komentarza z tematem. Wyniki zostaną ogłoszone do 26 kwietnia.

























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG