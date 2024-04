Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer zaprezentowała dziś Razer Kishi Ultra, przełomowy kontroler do gier mobilnych, który dzięki złączu USB typu C, jest kompatybilny z urządzeniami z systemem Android, iPhone’ami 15 oraz iPadami Mini. Razer Kishi Ultra wprowadza prawdziwą rewolucję w świecie gier mobilnych, oferując graczom możliwości sterowania na poziomie konsol oraz niezwykle realistyczne wrażenia haptyczne oraz podświetlenie Razer Chroma RGB. Razer Kishi Ultra rozpoczyna nową erę gier mobilnych, łącząc moc pełnoprawnego kontrolera konsolowego z mobilnością niezbędną dla współczesnego gracza. Został on zaprojektowany z myślą o zapewnieniu realistycznych wrażeń z gry na konsoli na urządzeniach iPhone z serii 15, iPad Mini i tabletach z systemem Android z 8-calowymi wyświetlaczami.







Kontrolery na miarę konsoli w rewolucyjnej odsłonie

Dzięki pierwszemu w swojej klasie pełnowymiarowemu uchwytowi i układowi przycisków, Kishi Ultra oferuje ergonomię i rozgrywkę, którą wcześniej można było znaleźć tylko w wielokrotnie nagradzanych kontrolerach Razer dla konsol. Ta nowatorska konstrukcja jest przeznaczona nie tylko dla zapalonych graczy konsolowych i pecetowych rozpoczynających przygodę z grami mobilnymi, ale także poprawia wrażenia z grania na urządzeniach takich jak iPad Mini, przekształcając je w potężne urządzenie przenośne do gier z dużym ekranem. Ponadto Kishi Ultra umożliwia przewodową rozgrywkę na komputerze PC.



Funkcje profesjonalnego kontrolera najwyższej klasy

Wykorzystując ponad 15-letnie doświadczenie Razer w tworzeniu kontrolerów przeznaczonych dla konsol, Kishi Ultra oferuje:

- 8-kierunkowy d-pad i przyciski ABXY zapewniające responsywność i wysoki komfort.

- Spusty z efektem Halla w rozmiarze konsolowym zapewniające analogową precyzję.

- Pełnowymiarowe, profesjonalne drążki z pierścieniami zapobiegającymi tarciu i powierzchnią klasy medycznej TPSiV dla zapewnienia najwyższej jakości.

- Programowalne przyciski L4/R4 umożliwiające dostosowanie ustawień sterowania, zapewniając wrażenia z gry, które były wcześniej zarezerwowane wyłącznie na komputerach PC i konsolach.



Większa kompatybilność i płynne działanie

- Kompatybilność z PC i iPadem Mini: Kishi Ultra rozszerza swoją wszechstronność poza urządzenia mobilne, oferując bezpośrednie połączenie USB-C o niskim opóźnieniu z komputerami PC lub iPadami, obsługując haptyczne wibracje na PC i zapewniając obsługę dźwięku 3.5 mm. Dzięki temu Kishi Ultra to nie tylko mobilny kontroler do gier, ale wszechstronna platforma do gier kompatybilna z szeroką gamą urządzeń.

- Kompatybilność z etui: Innowacyjna konstrukcja wokół złącza USB-C zapewnia dodatkową przestrzeń, aby umożliwić podłączenie telefonu nawet z założonym etui, w tym także case’a Apple dla największych modeli iPhone’a, eliminując konieczność zdejmowania go do gry.



Napędzany przez Razer Nexus i Chroma RGB

Ponadto kontroler współpracuje z bezpłatną aplikacją Razer Nexus, zapewniającą dostęp do tysięcy gier kompatybilnych z kontrolerem w systemach iOS i Android. Aplikacja pozwala graczom na granie w gry, dostosowywać sterowanie oraz nagrywać i udostępniać swoją rozgrywkę znajomym. Wraz z wprowadzeniem trybu wirtualnego kontrolera dla urządzeń z systemem Android, Kishi Ultra zapewnia kompatybilność kontrolera z wieloma najpopularniejszymi grami mobilnymi.

Kishi Ultra, dzięki dynamicznemu, podświetleniu Razer Chroma RGB, pozwala graczom zabrać ze sobą kawałek swojego pokoju gamingowego, wzbogacając rozgrywkę i oświetlając pole bitwy w prawdziwym stylu Razer.



Razer Sensa HD Haptics: Poczuj grę na własnej skórze

Kishi Ultra jest pierwszym dostępnym na rynku urządzeniem wyposażonym w nowy system Razer Sensa HD Haptics, który wraz z Razer Chroma RGB oferuje multisensoryczne doznania w grach. Jest to możliwe dzięki nowej technologii haptycznej z bardzo wysoką czułością, która jest umieszczona w każdym uchwycie, zapewniając wielowymiarowe i realistyczne wrażenia w grach, przewyższające tradycyjne kontrolery konsolowe.



Przedstawiamy Razer Kishi V2 USB-C

Wraz z Kishi Ultra, Razer prezentuje linię Kishi V2 z nowym Razer Kishi V2 USB C dla iPhone’a z serii 15 i Androida, który teraz dodatkowo umożliwia przewodową rozgrywkę na PC i iPadzie. Nowa wersja została wyposażona w ulepszone przełączniki, analogowe spusty i programowalne makra, zoptymalizowane pod kątem rozgrywki z bardzo niskimi opóźnieniami i ładowania bezprzewodowego.



Ceny i dostępność

Razer Kishi Ultra oraz Razer Kishi V2 USB C są dostępne w sprzedaży od 18 kwietnia 2024 r. na stronie Razer.com, w RazerStores oraz u autoryzowanych sprzedawców. Cena modelu Kishi Ultra wynosi 599 PLN natomiast za wersję Kishi V2 USB C przyjdzie nam zapłacić 399 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Razer