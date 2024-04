Acer prezentuje nowy model Chromebook Plus 514

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Acer zaprezentowała dziś kolejny model laptopa z serii Chromebook Plus. Nowy Acer Chromebook Plus 514 to kompaktowy i wytrzymały laptop, który w pełni wykorzystuje integracje systemu operacyjnego ChromeOS ze sztuczną inteligencją umożliwiając użytkownikom jeszcze większą produktywność. Nowy Acer Chromebook Plus 514 został wyposażony w procesor Intel Core i3-N305 oraz 8GB pamięci RAM LPDDR5, zaś na pliki użytkowników przewidziano do 512 GB pamięci wbudowanej. Takie połączenie zapewnia responsywną wydajność bez względu na to, czy korzystamy z aplikacji takich jak Dokumenty i Zdjęcia Google, czy też edytujemy filmy w LumaFusion.







Laptop posiada 14-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD z jasnością maksymalną 300 nitów oraz z szerokimi kątami widzenia, co gwarantuje żywy i wyraźny obraz. Z kolei głośniki, jakie znalazły się w tym modelu, wspierane są dodatkowo technologią DTS Audio i skierowane są ku górze. Za stabilne połączenie odpowiada moduł Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2, sprawiając, że nowy Acer Chromebook Plus 514 to idealne narzędzie do prowadzenia wideokonferencji. Wbudowana kamera 1080p wyposażona w funkcję Temporal Noise Reduction (TNR), eliminuje szumy, a narzędzia oparte na sztucznej inteligencji poprawiają jakość obrazu i oświetlenie, umożliwiając jednocześnie piękne rozmycie tła. Dodatkowo kamera ma fizyczną przysłonę, która zapewnia jeszcze większą prywatność.



Nowy Acer Chromebook Plus 514 jest zamknięty w eleganckiej obudowie o grubości 20,5 mm i wadze około 1.4 kg. Dzięki standardowi MIL-STD 810H, laptop jest w stanie wytrzymać nawet w najtrudniejszych warunkach. Co więcej, przyczynia się również do poprawy środowiska poprzez zastosowanie w nim touchpada OceanGlass, wykonanego z tworzyw sztucznych wyłowionych z oceanu, jak i innych materiałów pochodzących z recyklingu.



Acer Chromebook Plus 514 będzie dostępny zarówno z systemem Chrome Education Upgrade, ułatwiającym zarządzanie urządzeniami w szkołach, jak i z Chrome Enterprise Upgrade, odblokowującym wbudowane możliwości biznesowe ChromeOS. Oba te rozszerzenia umożliwiają administratorom szybkie wdrożenie, zarządzanie urządzeniami i zapewnienie ochrony danych. Dzięki nim nauczyciele, uczniowie i pracownicy biznesowi mogą korzystać z szerokiego zakresu narzędzi edukacyjnych takich jak Screencast, Adobe Express, File Sync i współpracy, nawet offline, oraz cieszyć się wsparciem technicznym 24/7.



Cena i dostępność

Nowy Acer Chromebook Plus 514 (CB514-4H/T) dostępny będzie od czerwca w kwocie około 2100 PLN.





























źródło: Info Prasowe - ACER