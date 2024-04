Elgato - Nowy Stream Deck i mikrofon Wave

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Elgato przedstawiła linię sprzętu Neo, która łączy wysoką wydajność z prostotą podłączania. W sumie linia Neo obejmuje pięć nowych produktów — mikrofon, kamerę internetową, podświetlenie LED, kartę do rejestracji przebiegu gry i Stream Deck. Wszystkie te produkty mają na celu ułatwienie wykonywania takich czynności, jak nawiązywanie połączeń wideo czy stumieniowanie na żywo, oraz doskonale współpracują z prawie każdym systemem, w tym z laptopami i iPadami. Jednocześnie produkty z linii Neo odznaczają się wysoką jakością, z której słynie Elgato, dzięki czemu pozwalają twórcom i profesjonalistom zaprezentować się w najlepszym świetle online. Produkty Neo w cenach od 89.99 do 119.99 USD to doskonały wybór dla wszystkich osób chcących ulepszyć swoją konfigurację. Od dziś wszystkie pięć produktów z linii Neo można zamawiać online, a wkrótce będą one dostępne także u najważniejszych sprzedawców detalicznych na całym świecie.







Wave Neo

Świetny dźwięk bez wysiłku Wave Neo, w odróżnieniu od mikrofonów wbudowanych w laptopy lub słuchawki douszne, przechwytuje dźwięk z realistyczną precyzją. Ma on bardzo wysoką podstawkę biurkową pozwalającą na jego precyzyjne ustawienie, dzięki czemu zapewnia krystaliczną czystość głosu i zmniejszoną ilość szumu tła. Aby go wyciszyć, wystarczy dotknięcie jednego przycisku w każdym systemie, w tym na iPadzie, PlayStation, iPhonie. Ponadto mikrofon ten ma dodatkowe udogodnienia, takie jak piankowy filtr, wyjście słuchawkowe i element ułatwiający prowadzenie przewodów. Dodatkowo aplikacja Elgato Wave Link umożliwia jeszcze dokładniejsze dostosowanie parametrów dźwięku. Wystarczy podłączyć mikrofon Wave Neo i wyłączyć wyciszenie, aby zapewnić sobie profesjonalny dźwięk w każdej sytuacji, zarówno podczas spotkań online, jak i zwykłych pogawędek. Mikrofon Wave Neo jest już dostępny w cenie jedynie 89.99 USD w sklepie internetowym Elgato.



Facecam Neo

Wkrótce każdy bez obaw będzie mógł włączyć swoją kamerę. Facecam Neo to kamera internetowa, która przewyższa jakością przeciętne kamery wbudowane w laptopy. Rejestruje spotkania i strumienie nadawane na żywo w jakości Full HD przy dających płynny obraz 60 klatkach na sekundę, dzięki czemu odbiorca otrzymuje ostry obraz ze zmniejszonym efektem rozmazania w ruchu. Technologia HDR zapewnia wyraźny obraz nawet w trudnych warunkach oświetleniowych, na przykład naprzeciwko jasno oświetlonych okien biura. Facecam Neo działa doskonale od razu po podłączeniu. Łatwo montuje się na monitorze i zajmuje tylko parę sekund na konfigurację. Ma wbudowaną przesłonę zapewniającą prywatność i 77-stopniowe pole widzenia, dzięki czemu w centrum uwagi umieszcza twarze, a nie otoczenie. Do kamery jest dołączona aplikacja Camera Hub, w której w razie potrzeby można zmienić ustawienia obrazu, takie jak DSLR. Kamera Facecam Neo będzie dostępna wkrótce.



Stream Deck Neo

Kultowy kontroler przystosowany do wykonywania codziennych zadań, nawet tych najdrobniejszych. Ten najnowszy model Stream Deck ma osiem personalizowanych klawiszy i prosty wygląd pasujący do każdego biurka. Pasek informacyjny pokazuje datę i godzinę a dwa punkty dotykowa ułatwiają przeglądanie stron. Stream Deck Neo umożliwia wykonywanie szybciej i z większą przyjemnością nawet najbardziej żmudnych czynności, takich jak:

- wklejanie tekstu,

- przeglądanie folderów,

- zarządzanie muzyką,

- przeglądanie slajdów,

- wyciszanie mikrofonu,

- śledzenie kursów akcji.



Zamiana akcji i personalizacja klawiszy jest tak prosta, jak przeciągnięcie i upuszczenie za pomocą aplikacji Stream Deck, która jest dostępna bezpłatnie dla komputerów Mac i PC. Urządzenie Stream Deck Neo jest już dostępne w cenie jedynie 99.99 USD w sklepie internetowym Elgato.

























