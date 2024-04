Sony wprowadza nowy, 98-calowy monitor z serii FW-BZ53L

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony ogłosiła dziś, że rodzina monitorów profesjonalnych BRAVIA powiększa się o zupełnie nowy, flagowy 98-calowy monitor z serii FW-BZ53L, wyposażony w powłokę Deep-Black Non-Glare Poszerzeniu ulega tez oferta podstawowych monitorów serii BZ30L do której dla klientów w Europie dołącza monitor w wersji 98-calowej. Niedawno ogłoszone modele BRAVIA 7, BRAVIA 8 i BRAVIA 9 są najnowszymi dodatkami do gamy Bravii FWD, które trafiają na rynek z 3-letnim profesjonalnych wsparciem Prime Support firmy Sony. Dodanie 98-calowego monitora do istniejącej gamy monitorów profesjonalnych BRAVIA oznacza, że klienci mają większy wybór ekranów o wyjątkowej jakości, dostosowanych do ich potrzeb i warunków otoczenia. Nowy model FW-98BZ53L to najnowsza propozycja Sony z technologią Deep-Black Non-Glare, która uzupełnia istniejącą gamę monitorów BZ40L z modelami o przekątnych od 55 do 85 cali. W modelu BZ53L dodano zupełnie nowe funkcje zaprojektowane z myślą o optymalizacji wyświetlania w galeriach handlowych, salach konferencyjnych czy placówkach edukacyjnych.







Unikalna, matowa powłoka Deep-Black firmy Sony sprawia, że monitory BZ53L charakteryzują się niskim poziomem odbić, wysokim kontrastem i rewelacyjną jakością obrazu. Cechy te są odpowiedzią na typowe wyzwania związane z wyświetlaniem treści Digital Signage w problematycznych lokalizacjach z intensywnym oświetleniem i sprawiają, że seria BZ53L jest idealnym wyborem dla sklepów, dużych sal wykładowych, sal konferencyjnych oraz recepcji.



Nowe modele z tunerami BRAVIA 7 (FWD-XR70), 8 (FWD-XR80) i 9 (FWD-XR90) wyróżniają się najlepszą w historii firmy Sony jasnością i jakością dźwięku, a także lepszą intensywnością barw, wyraźnymi szczegółami cieni w ciemnych scenach oraz dźwiękiem emitowanym bezpośrednio z ekranu, który wiernie oddaje intencje twórców kina. Bravia FWD 7, 8 i 9 Sony Professional Displays and Solutionsto idealne rozwiązanie do wysokiej klasy instalacji kina domowego. Wyświetlacze te korzystają z wyjątkowego, 3-letniego wsparcia technicznego dla klientów i zapewniają wysoką luminancję szczytową, głęboką czerń, doskonały kontrast i piękne, naturalne kolory.



98-calowy monitor Sony Bravia BZ30L będzie również dostępny dla klientów w Europie. Model FW-98BZ30L jest wyposażony w procesor XR, jasność 440 nitów, niezrównaną jakość obrazu, szerokie kąty widzenia, funkcje profesjonalne i platformę System on a Chip (SoC). Podobnie jak inne modele z serii BZ30L, 98-calowy monitor zawiera również elementy ekologiczne - od wykorzystania plastiku z recyklingu SORPLAS po ECO Dashboard, który pozwala lepiej zrozumieć zużycie energii w zależności od konfiguracji.



Niektóre cechy nowego 98-calowego wyświetlacza:

- Wiodący w swojej klasie poziom zamglenia (haze) - 47% z filtrem Low Reflection

- Technologia podświetlenia Full Array Local Dimming zapewnia lepszy kontrast i efektywne wykorzystanie energii

- Wyjątkowa jasność 780 nitów zapewnia doskonałą widoczność w różnych warunkach oświetleniowych.

- Płynny i krystalicznie czysty ruch dzięki panelowi 4K 120 Hz oraz technologii XR Motion Clarity i XR Clear Image.

- Wzmocnienie kolorów XR Triluminos Pro dla szerszej, dokładniejszej palety barw

- Wsparcie dla pracy w trybie 24/7 i tryb Pro dla łatwej personalizacji





















źródło: Info Prasowe - SONY