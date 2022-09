Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po wypuszczeniu na rynek wielokrotnie nagradzanego Razer Kishi V2 dla systemu Android, Razer ogłosił kolejną nowość w ofercie popularnej linii kontrolerów do gier mobilnych – Razer Kishi V2 dla użytkowników iPhone’ów. Ten nowy kontroler zapewnia sterowanie i rozgrywkę w jakości ‘konsolowej’ dla wszystkich platform mobilnych. Razer zaprezentował kontroler Kishi V2 po raz pierwszy w lipcu tego roku, wprowadzając na rynek kolejną generację Kishi – oferując tym samym graczom mobilnym najwyższej jakości dotykowe elementy sterujące. Teraz użytkownicy iPhone’ów mogą doświadczyć tej samej ulepszonej – konsolowej – jakości sterowania i płynnej rozgrywki na smartfonie. I to niezależnie od tego, czy mają do czynienia z tytułami wysokobudżetowymi, czy z typowymi natywnymi grami mobilnymi.







W kontrolerze Kishi V2 dla iPhone’a znajdziemy znane już – i wielokrotnie nagradzane – funkcje, cieszące się wysokim uznaniem użytkowników, w tym wysokiej jakości wejścia z całkowicie nowymi dotykowymi kontrolerami microswitch, wzorowanymi na renomowanym kontrolerze do konsoli Razer Wolverine V2. Użytkownicy kontrolera Kishi V2 dla iPhone’a będą mogli również korzystać z podwójnych programowalnych przycisków wielofunkcyjnych oraz przycisku Share, który pozwoli im szybko zrobić zrzut ekranu lub nagrać klip video w trakcie gry.



Wewnątrz kontrolera znajdziemy też ulepszoną konstrukcję uproszczonego mostka, która przekłada się na większą stabilność urządzenia. Z kolei wygodne uchwyty i pałąk, smukły kształt, niewielkie rozmiary i niska waga czynią urządzenie niezwykle mobilnym. Kontroler Kishi V2 dla iPhone’a charakteryzuje się też kompatybilnością z najnowszymi modelami iPhone’a. Co więcej, został zaprojektowany z myślą o kompatybilności z wybranymi urządzeniami z systemem iOS, których jeszcze nie ma na rynku.



Kontroler Kishi V2 dla iPhone’a obsługuje również darmową, w pełni zintegrowaną aplikację Razer Nexus. Gracz ma możliwość uruchomić aplikację i interfejs Razer Nexus wręcz natychmiast, za pośrednictwem jednego przycisku, i uzyskać dostęp do gier zainstalowanych na swoim urządzeniu mobilnym, do YouTube’a lub Facebooka, do katalogu ponad 1000 gier ogólnodostępnych oraz do ustawień kontrolera. Razer Nexus jest aplikacją opcjonalną. Jest ona w 100% darmowa i nie wymaga subskrypcji.



Cena Razer Kishi V2 - 99.99 USD / 119.99 €uro.





















Źródło: Info Prasowe / Razer