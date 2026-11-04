Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił premierę Razer Raiju V3 Pro Signature Edition – wyjątkowej, limitowanej wersji swojego flagowego kontrolera, oficjalnie licencjonowanego dla konsoli PlayStation 5. Nowy model łączy materiały klasy premium, unikatową konstrukcję oraz rozwiązania stworzone z myślą o najbardziej wymagających graczach. Na całym świecie dostępnych będzie zaledwie 1337 indywidualnie numerowanych egzemplarzy. Zaprezentowana po raz pierwszy w 2016 roku seria Raiju była przez ostatnią dekadę nieustannie rozwijana, stając się najbardziej zaawansowaną linią kontrolerów Razera przeznaczonych dla konsol PlayStation. Razer Raiju V3 Pro Signature Edition stanowi ukoronowanie tych dziesięciu lat doświadczeń, łącząc dopracowaną konstrukcję, niską wagę i wysoką wydajność w urządzeniu stworzonym dla graczy, którzy nie uznają kompromisów.







Limitowana edycja obejmuje zaledwie 1337 indywidualnie numerowanych egzemplarzy, z których każdy powstaje w ramach precyzyjnego, wieloetapowego procesu produkcji. Od szkieletu wykonanego ze stopu magnezu po starannie wykończone narzędzie z anodowanego aluminium – każdy element zaprojektowano z myślą o najwyższej jakości i dbałości o szczegóły.



Materiały premium. Wyjątkowe wykończenie

Każdy materiał wykorzystany w Razer Raiju V3 Pro Signature Edition został dobrany z myślą o wytrzymałości, trwałości i estetyce. Szkielet kontrolera wykonano ze stopu magnezu, który wyróżnia się wysoką odpornością na uszkodzenia przy zachowaniu wyjątkowo niskiej masy. Uchwyty pokryto teksturowanym tworzywem TPU w matowej czerni, które zapewnia pewny chwyt, a jednocześnie jest odporne na ścieranie i zabrudzenia powstające podczas intensywnego użytkowania. Dzięki temu kontroler zachowuje elegancki wygląd nawet po wielu godzinach rozgrywki.



Centralnym elementem konstrukcji jest szklany panel dotykowy z laserowo wygrawerowanym logo Razera. Jego półprzezroczysta, przyciemniana powierzchnia subtelnie odsłania znajdującą się pod spodem geometryczną strukturę obudowy, podkreślając wyjątkowy charakter limitowanej edycji. Przyciski akcji, krzyżak kierunkowy (D-Pad) oraz pozostałe elementy sterujące utrzymano w matowej czerni, z dyskretnymi oznaczeniami w zbliżonym odcieniu. Wszystkie wykonano z wytrzymałego tworzywa PBT w technologii podwójnego wtrysku (double-shot), co zapewnia trwałość oznaczeń oraz odporność powierzchni na ścieranie i gromadzenie się tłustych osadów.



Unikatowa konstrukcja. Idealne wyważenie

Razer Raiju V3 Pro Signature Edition wyróżnia się nie tylko zastosowanymi materiałami, ale również konstrukcją, która nadaje mu charakterystyczny wygląd. Ażurowa, wielokątna struktura przedniej i tylnej części obudowy, uzupełniona starannie ściętymi krawędziami, zapewnia płynne przejścia między elementami i wygodne ułożenie kontrolera w dłoniach. Specjalna nanopowłoka pozwala wyeksponować wewnętrzne elementy konstrukcji, jednocześnie chroniąc je przed zanieczyszczeniami. Dzięki temu kontroler zyskuje niepowtarzalną estetykę, w której zaawansowana technologia staje się integralną częścią wzornictwa. Pomimo zastosowania wytrzymałych materiałów Raiju V3 Pro Signature Edition waży zaledwie 260 g. Odpowiednie rozłożenie masy zapewnia komfort i stabilność chwytu, zarówno podczas codziennego grania, jak i intensywnej rywalizacji.



Turniejowa precyzja. Maksymalna kontrola

Pod wyjątkową obudową Raiju V3 Pro Signature Edition kryją się technologie, które od lat definiują najbardziej zaawansowane kontrolery Razera. Nowy model łączy wysoką precyzję, błyskawiczną reakcję i szerokie możliwości personalizacji, pozwalając graczom zachować pełną kontrolę nad każdym ruchem. Symetryczny układ drążków analogowych z bezstykowymi czujnikami TMR zapewnia precyzyjne celowanie i dokładne śledzenie nawet najszybciej poruszających się celów. Technologia ta zwiększa również trwałość drążków, ograniczając ryzyko występowania dryfu analogów podczas długotrwałego użytkowania. Kontroler wyposażono w sześć programowalnych przycisków wielofunkcyjnych, w tym dwa dodatkowe bumpery zaprojektowane z myślą o chwycie typu claw grip oraz cztery tylne przyciski o charakterystyce kliknięcia znanej z myszy gamingowych. Dzięki możliwości przypisywania własnych funkcji gracze mogą błyskawicznie wykonywać najważniejsze akcje, takie jak ślizg, atak wręcz czy korzystanie z gadżetów, bez konieczności odrywania kciuków od drążków analogowych.



Zaprojektowany dla konsoli PlayStation 5 i zoptymalizowany również pod kątem komputerów PC, Raiju V3 Pro Signature Edition oferuje częstotliwość raportowania do 2000 Hz z technologią Razer HyperPolling Wireless na PC. Pozwala to na szybsze rejestrowanie poleceń i dokładniejsze odwzorowywanie ruchów podczas rozgrywki. Każdy element sterowania można dostosować do indywidualnych preferencji. Za pomocą oprogramowania Razer Synapse lub aplikacji mobilnej Razer PS użytkownicy mogą zmieniać przypisanie przycisków, regulować czułość drążków analogowych i reakcję spustów, a także zapisywać własne profile bezpośrednio w pamięci kontrolera. Dzięki temu ulubione ustawienia pozostają zawsze pod ręką, niezależnie od tego, czy gracz korzysta z kontrolera w domowym zaciszu, czy podczas turniejowej rywalizacji.



Wyjątkowy kontroler. Kompletny zestaw

Razer Raiju V3 Pro Signature Edition to nie tylko sam kontroler, ale również starannie dobrany zestaw akcesoriów premium, które pozwalają jeszcze lepiej dopasować go do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika.

W zestawie znajdują się:

• Futerał ze skóry syntetycznej klasy premium: Zapewnia ochronę podczas przechowywania i transportu, a jednocześnie pozwala elegancko wyeksponować kolekcjonerski kontroler.

• Wymienne nakładki na drążki analogowe: Krótkie, wypukłe nakładki umożliwiają szybsze ruchy, natomiast wysokie, wklęsłe zapewniają większą precyzję sterowania.

• Cztery wymienne zaślepki tylnych przycisków: Pozwalają dostosować układ elementów sterujących do własnych preferencji i zachować jednolitą powierzchnię obudowy.

• Narzędzie do wymiany tylnych przycisków z anodowanego aluminium: Umożliwia wygodny montaż i demontaż dodatkowych przycisków.

• Odbiornik Razer HyperSpeed Wireless: Zapewnia stabilną łączność bezprzewodową o niskich opóźnieniach na konsolach PlayStation 5 i komputerach PC.

• Przewód USB-A – USB-C: Umożliwia niezawodne połączenie przewodowe oraz szybkie ładowanie kontrolera.



Szczyt możliwości Razera

Razer Raiju V3 Pro Signature Edition stanowi połączenie materiałów klasy premium, unikatowego wzornictwa oraz technologii stworzonych dla najbardziej wymagających graczy. Od lekkiego szkieletu ze stopu magnezu, przez precyzyjne drążki TMR, aż po zaawansowane możliwości konfiguracji – każdy element kontrolera został zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższy poziom kontroli i komfortu. To wyjątkowa propozycja dla użytkowników PlayStation 5, którzy oczekują nie tylko turniejowej wydajności, ale również sprzętu wyróżniającego się dopracowanym wykonaniem i kolekcjonerskim charakterem.



Razer Raiju V3 Pro Signature Edition: 349.99 USD / 368.99 EURO MSRP. Kontroler będzie dostępny wyłącznie na stronie Razer.com oraz w wybranych salonach RazerStore.



Sprzedaż limitowanej edycji rozpocznie się 10 listopada 2026 roku i będzie prowadzona w regionalnych turach, z ograniczoną liczbą egzemplarzy dostępnych w każdej z nich. Wszystkie tury sprzedaży będą otwarte dla zainteresowanych, jednak cała kolekcja obejmuje zaledwie 1337 indywidualnie numerowanych egzemplarzy. Kontrolery będą sprzedawane według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania zapasów. Szczegółowe informacje dotyczące terminów poszczególnych tur sprzedaży oraz zasad zakupu zostaną ogłoszone 6 listopada 2026 roku na oficjalnych kanałach społecznościowych Razera.





























źródło: Info Prasowe - Razer