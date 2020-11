Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer, wiodąca na świecie marka lifestyle’owa dla graczy ogłosiła, że we współpracy z CD PROJEKT RED, wypuściła na ulice miasta mysz Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition, aby uzbroić cię na drogę na sam szczyt. Przygotuj się na najbardziej oczekiwaną premierę gry w 2020 roku i zdominuj Night City dzięki nowej wersji bestsellerowej myszki oburęcznej Viper Ultimate firmy Razer, która da ci najbardziej kompletne wrażenia AAA. Eksploruj bez żadnych ograniczeń rozległe miasto dzięki wysoko ocenianej technologii HyperSpeed firmy Razer, która zapewnia stabilną, bezprzewodową wydajność o 25% szybszą niż inne technologie tego typu. Celuj i strzelaj z zabójczą precyzją, korzystając z czujnika optycznego Razer Focus +. Sensor został wyposażony w rozdzielczość 20000 DPI z dokładnością na poziomie 99.6% i wiele inteligentnych funkcji.







Otwórz drzwi do nieśmiertelności dzięki optycznym przełącznikom Razera drugiej generacji, które oferują błyskawiczny czas reakcji 0,2 ms, co gwarantuje, że Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition da ci szybkość i precyzję niezbędną do osiągnięcia najlepszych wrażeń z rozgrywki.



Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition waży zaledwie 74 gramów i jest zasilany przez oświetlenie Chroma RGB oraz jest wyposażony w stację ładującą Razer Chroma Mouse. Aby zbudować najlepszą stację bojową Cyberpunk 2077, możesz spersonalizować swój zestaw jeszcze bardziej dzięki podkładkom pod myszki Razer Gigantus V2 lub etui na telefon Razer Arctech Pro. Projekty inspirowane Cyberpunk 2077 są teraz dostępne w Razer Customs.



Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition jest już dostępna, wyłącznie na Razer.com i w sklepach Razerstore w cenie 179.99 €uro (sugerowana cena detaliczna).



























Źródło: Info Prasowe / Razer