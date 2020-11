Xblitz Professional V3 Magnetic - rejestrator 4K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KGK TRADE, właściciel marki Xblitz poinformował o wprowadzeniu najnowszej odsłony bestsellerowej serii kamer samochodowych. Professional V3 Magnetic jest widorejestratorem, który potrafi nagrać obraz w rozdzielczości 4K. Warto zauważyć, że model ten posiada magnetyczny uchwyt, który posiada wbudowany moduł GPS. To pozwala kamerze na uzyskanie informacji takich jak położenie pojazdu na mapie oraz prędkość z jaką się porusza. Xblitz V3 oferuje rozdzielczość 4K, co sprawia, że obraz będzie znacznie bardziej dokładny niż ten, który oferują kamery Full HD.







Dużą zasługę ma w tym przypadku obiektyw, który składa się z sześciu soczewek. Finalnie obraz, który dociera do sensora Sony IMX 415 jest przede wszystkim ostry, a także, co bardzo ważne pełen detali. Warto wspomnieć również o szerokim kącie widzenia, który zapewnia nagranie obrazu w zakresie 150 stopni. To oznacza, że kamera nagra wszystko to, co dzieje się przed naszym samochodem, ale także na sąsiednich pasach drogi.



Rzecz jasna, wysoka jakość nagrania jest ważna, ale w wielu przypadkach podstawą, która może sprawić, że rzeczywiście udowodnimy naszą niewinność są przede wszystkim dane o prędkości ruchu w czasie nagrania, a także pozycja, w której pojazd się znajdował. Dołączany moduł GPS, który został umieszczony w uchwycie kamery Xblitz Professional V3 Magnetic pozwala uzyskać te cenne informacje. Przy okazji należy wspomnieć o funkcji G-Sensor, która odpowiada za zabezpieczenie nagrania w momencie kolizji, lub nagłego hamowania. To bardzo ważne, ponieważ oprogramowanie automatycznie zabezpieczy pliki wideo i uniemożliwi nadpisanie, które spowodowałoby ich usunięcie przez dalsze nagrywanie.



Wideorejestrator wyposażony jest w funkcję “loop-recording”. Wszystkie dane zapisywane są na karcie pamięci (maksymalna pojemność 256 GB). W przypadku, gdyby zabrakło miejsca kamera usunie stare pliki i nadpisując je uwolni miejsce na nośniku. Dzięki temu nie będziemy musieli ciągle wyłączać kamery aby wyczyścić microSD ze zbędnych plików. Urządzenie posiada również funkcję Wi-Fi, która pozwala na łączność z naszym smartfonem. Z poziomu aplikacji możemy zmieniać ustawienia kamery, oglądać nagrania, a także pobierać je do pamięci telefonu.



Dostępność i cena

Wideorejestrator Xblitz Professional V3 Magnetic dostępny jest w sieci Media Markt oraz na stronie producenta w cenie 599 PLN. Warto zauważyć, że zamawiając kamerę za pośrednictwem Xblitz.pl nie płacimy za przesyłkę, bowiem producent oferuje darmową dostawę od 100 PLN. W zestawie oprócz kamery znajduje się taśma 3M, uchwyt, czytnik kart microSD, instrukcja obsługi oraz zasilacz.



































Źródło: Info Prasowe / Xblitz