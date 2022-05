Razer Viper V2 Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zapowiedział nowość w swojej ofercie, czyli Viper V2 Pro – ultralekką bezprzewodową mysz gamingową, naszpikowaną najnowocześniejszą technologią i zaprojektowaną z uwzględnieniem sugestii profesjonalnych graczy. Model Viper V2 Pro, lżejszy o ponad 20% od modelu Viper Ultimate, wyznacza nowe standardy rozgrywki dzięki przełącznikom nowej generacji, lepszej żywotności baterii i nowemu czujnikowi optycznemu Focus Pro 30K. Ta zabójcza mieszanka przekłada się na niesamowite osiągi i niezrównaną jakość rozgrywki, co dodatkowo umacnia legendarny już status i silną pozycję tej myszy na rynku esportowym.







Nowy czujnik optyczny Focus Pro 30K od Razera to integralny element myszy Viper V2 Pro. Osiąga on dokładność rozdzielczości na poziomie 99.8%. Ten potężny nowy czujnik korzysta z dobrodziejstw sztucznej inteligencji, takich jak np. funkcja inteligentnego śledzenia (Smart Tracking), synchronizacja ruchu (Motion Sync) i asymetryczne odcięcie (Asymmetric Cut-off), które zapewniają najlepsze osiągi na najwyższych poziomach rozgrywki. Funkcja asymetrycznego odcięcia została udoskonalona i obsługuje obecnie do 26 poziomów regulacji wysokości – w porównaniu do 3 poziomów oferowanych w wersji poprzedniej. Szerszy zakres dostępnych ustawień umożliwia użytkownikowi ustawienie odległości startu i lądowania – odpowiednio do własnego stylu gry.



Mysz Viper V2 Pro jest przyjemniejsza w dotyku i charakteryzuje się jeszcze dłuższą żywotnością przycisków. Została również wyposażona w nowe przełączniki Razer Optical Mouse 3. generacji, które eliminują problemy będące efektem przypadkowego dwukrotnego kliknięcia i nie powodują opóźnień w odbiciu. Żywotność tych nowych przełączników wynosi do 90 milionów kliknięć, czyli ponad 25% więcej w stosunku do żywotności przełączników poprzedniej generacji.



Każdy aspekt myszy gamingowej ma ogromne znaczenie dla profesjonalnych graczy, łącznie z możliwościami konfiguracji i personalizacji ustawień. Mysz Viper V2 Pro może być ładowana przez złącze USB typu C, a na jej spodzie znajduje się przycisk DPI, co daje użytkownikowi możliwość regulacji czułości w czasie rzeczywistym, bez konieczności zagłębiania się w oprogramowanie. W zestawie znajdują się dodatkowe taśmy mocujące dopasowane do kształtu Vipera V2 Pro, kabel ładujący Razer Speedflex oraz przedłużacz USB 2.4 GHz HyperSpeed, dzięki czemu każdy gracz będzie gotowy bić kolejne rekordy, niezależnie od stylu gry.



Ta ultralekka bezprzewodowa mysz gamingowa o niezrównanych osiągach dostępna jest w dwóch kolorach: czarnym i białym.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Sugerowana cena detaliczna producenta (MSRP): 159.99 EURO.































Źródło: Info Prasowe / Razer