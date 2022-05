Sharp/NEC PV801UL na targach ISE 2022

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp NEC Display Solutions Europe zaprezentował odwiedzającym targi ISE 2022 nowy model projektora NEC PV801UL jeszcze przed jego oficjalną premierą we wrześniu 2022 roku. Ten jasny i kompaktowy projektor instalacyjny jest idealny do elastycznych instalacji dzięki szerokiemu wyborowi obiektywów i wbudowanym funkcjom, takim jak Edge Blending i korekcja geometryczna. Jest to pierwszy model z nowej serii projektorów laserowych NEC PV i jest wyposażony w obsługę ProAssist, która ułatwia sterowanie i regulację urządzenia. Projektor NEC PV801UL przekona użytkowników jasnym obrazem o wysokiej jakości. Ten kompaktowy model jest wyposażony we wbudowane funkcje, które czynią go atrakcyjnym rozwiązaniem dla elastycznych instalacji w środowiskach korporacyjnych i w szkolnictwie wyższym. Projektor laserowy NEC PV801UL będzie dostępny na polskim rynku od września 2022 r.









Źródło: Info Prasowe / Sharp/NEC