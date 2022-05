Sony Xperia 10 IV

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony zapowiedziała nowy smartfon Xperia 10 IV, łączący dużą pojemność baterii i niepowtarzalne technologie Sony z niezwykle lekką, zwartą konstrukcją. Xperia 10 IV to wyjątkowy model średniej klasy, opracowany z myślą o wydajności, jakości i poręczności. Xperia 10 IV ma pojemną, wystarczającą na cały dzień pracy baterię. Jest szybka i wydajna, a przy tym lekka i wygodna w trzymaniu. Ten najlżejszy na świecie smartfon 5G z baterią o pojemności od 5000 mAh wzwyż może pracować od rana do nocy, a nawet dłużej.[ii] Aby bateria pozostawała w doskonałym stanie nawet po trzech latach użytkowania[iii], funkcja adaptacyjnego ładowania Xperia monitoruje jej stan, nie dopuszczając do przeciążenia.







Smartfon Xperia 10 IV waży tylko 161 g, jest więc lekki i łatwy w użyciu zarówno podczas fotografowania, filmowania i grania, jak i przeglądania Internetu, pisania SMS-ów i rozmawiania przez telefon. Zmniejszenie wysokości i szerokości ramki o 1 mm pozwoliło stworzyć wygodną, dobrze leżącą w ręku obudowę o szerokości 67 mm. Xperia 10 IV to smartfon zaprojektowany do użytku na co dzień. Jest odporny na wodę i pył na poziomie IP65/68[iv], więc bez przeszkód można zabrać go na jogging i nad wodę. Do wykonania wyświetlacza wykorzystano mocne szkło Corning Gorilla Glass Victus, bardziej wytrzymałe na upuszczenie i porysowanie. Platforma mobilna 5G Snapdragon 695 z łatwością obsługuje aplikacje, filmy i gry, łącząc wysoką wydajność z energooszczędnością.



Smartfon Xperia 10 IV będzie oferowany w dwóch odmianach kolorystycznych: czarnej i miętowej.













Źródło: Info Prasowe / SONY