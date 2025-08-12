Razer Wolverine V3 Pro 8K PC - esportowy kontroler dla graczy PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś premierę kontrolera Razer Wolverine V3 Pro 8K PC – stworzonego z myślą o rywalizacji na najwyższym poziomie. Dzięki technologii 8000 Hz HyperPolling, drążkom TMR oraz najlżejszej konstrukcji wśród bezprzewodowych kontrolerów Razer, Wolverine V3 Pro 8K PC zapewnia niespotykaną dotąd szybkość, precyzję i wygodę dla profesjonalnych graczy i entuzjastów e-sportu. Wolverine V3 Pro 8K PC oferuje prawdziwe odświeżanie sygnału 8000 Hz zarówno w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym, co pozwala rejestrować każde naciśnięcie niemal natychmiast. Kontroler ma też drążki TMR (Tunnel Magnetoresistance) z wymiennymi nakładkami, które zapewniają stały opór i wytrzymałość. Technologia TMR skutecznie eliminuje problem dryfowania i utrzymuje precyzję nawet po długim czasie użytkowania – co jest kluczowe w grach FPS i dynamicznych tytułach akcji.







Zaprojektowany do długich sesji, Wolverine V3 Pro 8K PC jest najlżejszym bezprzewodowym kontrolerem e-sportowym Razer, z ergonomicznym kształtem zmniejszającym zmęczenie dłoni podczas wielogodzinnej gry. W zestawie znajduje się etui i pleciony kabel o długości 2 m.



Profesjonalne sterowanie i personalizacja dla PC

Kontroler został zaprojektowany tak, aby sprawdził się w różnych stylach gry, i oferuje:

- 4 tylne przyciski typu „mouse click” i 2 górne przyciski „claw grip bumpers” – w pełni programowalne, z taką samą szybkością reakcji jak w najlepszych myszkach Razer.

- Razer Pro HyperTriggers – możliwość natychmiastowego przełączania między trybem szybkiego kliku a pełnym analogowym ruchem.

- Przyciski Mecha-Tactile PBT oraz 8-kierunkowy D-Pad – wykonane z wytrzymałego materiału PBT, z mikroprzełącznikami zapewniającymi wyraźny klik.

- Zaawansowana personalizacja w Synapse 4 – oprogramowanie Razer pozwala ustawić czułość drążków, zmienić przypisanie przycisków i zapisać do czterech profili w pamięci kontrolera, zoptymalizowanych pod PC.



Premiera Wolverine V3 Pro 8K Tournament Edition

Wraz z wersją bezprzewodową debiutuje też Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC – przewodowy model stworzony dla graczy, którzy chcą mieć absolutną pewność, że nie ma żadnych opóźnień. Wyposażony w te same funkcje co model bezprzewodowy, oferuje maksymalną precyzję i błyskawiczną reakcję dzięki bezpośredniemu połączeniu kablowemu – to najlepszy wybór na scenę turniejową. Wersja turniejowa ma technologię 8000 Hz HyperPolling, drążki TMR odporne na dryf, spusty Razer Pro HyperTriggers oraz przyciski Mecha-Tactile PBT – wszystko to dla maksymalnej kontroli w momentach, gdy liczy się każda milisekunda.



Ceny i dostępność

- Razer Wolverine V3 Pro 8K PC - 199.99 USD / 199.99 €uro. Dostępny już teraz na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.

- Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC - 119.99 USD / 99.99 €uro. Dostępny już teraz na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.





























źródło: Info Prasowe - Razer