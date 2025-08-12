EPSON EcoTank L8180 - Inny wymiar druku...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Uogólniona zasada zakupu drukarek, jest w zasadzie prosta... Kupujesz tanią drukarkę, płacisz drogo za jej eksploatację (tusze / kartridże), jak wyłożysz trochę kasy, to wydajność urządzenia względem kosztów wydruku, wzrasta. Do tego trzeba wziąć pod uwagę, ile w zasadzie drukujemy, bo jeśli okazyjnie, lepiej jest wybrać printer z systemem kartridży zintegrowanych z głowicą. Dlaczego? Otóż jeśli zrobimy dłuższą przerwę w drukowaniu, może się przydarzyć nam zaschnięcie tuszu w wąskich kanałach głowicy i nie zawsze się już uda przywrócić ją do pełnej sprawności (wyraźnie przerwy/paski na wydrukach).





źródło: Klinika IN4

czytaj więcej...