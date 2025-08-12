2025-08-12 13:31
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
EPSON EcoTank L8180 - Inny wymiar druku...
Uogólniona zasada zakupu drukarek, jest w zasadzie prosta... Kupujesz tanią drukarkę, płacisz drogo za jej eksploatację (tusze / kartridże), jak wyłożysz trochę kasy, to wydajność urządzenia względem kosztów wydruku, wzrasta. Do tego trzeba wziąć pod uwagę, ile w zasadzie drukujemy, bo jeśli okazyjnie, lepiej jest wybrać printer z systemem kartridży zintegrowanych z głowicą. Dlaczego? Otóż jeśli zrobimy dłuższą przerwę w drukowaniu, może się przydarzyć nam zaschnięcie tuszu w wąskich kanałach głowicy i nie zawsze się już uda przywrócić ją do pełnej sprawności (wyraźnie przerwy/paski na wydrukach).
chociaż nowy A3 to raczej sporo większy wydatek, a i oryginalne materiały to...dobra nie było tematu.
Poza tym urządzenie sieciowe wpina się LAN-em (jak nie ma WiFi) i wtedy jest w sieci i można sobie drukować choćby i bezprzewodowo. BT wtedy niepotrzebny.