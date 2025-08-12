XPG SPECTRIX S65G - najszybszy na rynku gamingowy dysk SSD RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

XPG, e-sportowa marka należąca do tajwańskiej firmy ADATA, wprowadza na rynek nowy dysk SSD SPECTRIX S65G RGB. Zaprojektowano go z myślą o elitach e-sportu, entuzjastach technologii i overclockerach. Może stanowić także rozszerzenie pamięci dla konsol PlayStation 5. Zgodnie z danymi firm analitycznych, popyt na sprzęt gamingowy z podświetleniem RGB w segmencie PC utrzymywał w latach 2019 - 2024 stały wzrost na poziomie ok. 10 proc. Prognozuje się, że dostawy akcesoriów tego typu utrzymają podobne tempo (8-10 proc. rocznie) również w ciągu najbliższych pięciu lat. Odpowiadając na rosnące zainteresowanie personalizowanymi, wizualnie immersyjnymi stanowiskami dla graczy, marka XPG wprowadza na rynek model SPECTRIX S65G.







Szybkość i wyjątkowy design

SPECTRIX S65G wyposażono w odsłonięty pasek świetlny RGB z poprzecznym wzorem w kształcie litery X. Dysk jest kompatybilny z oprogramowaniem do sterowania podświetleniem RGB od największych producentów płyt głównych, co umożliwia łatwe dostosowanie trybów i efektów do indywidualnych preferencji. Dzięki interfejsowi PCIe Gen4x4 i zgodności ze standardem NVMe 1.4, SPECTRIX S65G oferuje imponujące prędkości sekwencyjnego odczytu na poziomie 6000 MB/s oraz zapisu – 5000 MB/s, co zapewnia płynność działania podczas ładowania gier i dynamicznych przejść scen w czasie rzeczywistym. Obsługuje także technologie SLC Caching i Host Memory Buffer (HMB) oraz jest w pełni kompatybilny z najnowszymi platformami stacjonarnymi Intel i AMD.



Kompatybilny z PS5, bezpieczny dla danych

Poza komputerami stacjonarnymi, SPECTRIX S65G stanowi również wydajne rozszerzenie pamięci dla konsol PlayStation 5, oferując pojemności do 2000 GB. Dysk wykorzystuje ponadto technologię korekcji błędów LDPC (Low Density Parity Check Code) oraz zaawansowane szyfrowanie Pyrite, zwiększające bezpieczeństwo danych i niezawodność transferu. Każdy egzemplarz objęty został 5-letnią ograniczoną gwarancją.

















źródło: Info Prasowe - ADATA