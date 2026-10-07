Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił premierę nowej serii Razer Wolverine V4, obejmującej bezprzewodowy model Razer Wolverine V4 Pro oraz przewodowy Razer Wolverine V4 Tournament Edition – nową generację kontrolerów esportowych, oficjalnie zaprojektowanych dla platform XBOX oraz PC. Naszpikowany nowymi funkcjami Wolverine V4 Pro został wyposażony w pojemnościowe czujniki gałek analogowych o wysokiej rozdzielczości, stanowiące kolejną ewolucję bezkontaktowej technologii czujników, a także cztery nowo zaprojektowane, magnetyczne i wymienne przyciski tylne, demontowany panel przedni oraz ekstremalną częstotliwość próbkowania do 8 000 Hz, dając graczym turniejowym kluczową przewagę w tytułach FPS, symulatorach wyścigowych i wielu innych.







Szczyt precyzji

Sercem asymetrycznego układu gałek w linii Wolverine V4 są dwa nowe czujniki pojemnościowe — kolejny krok w technologii bezkontaktowej — oferujące wyższą rozdzielczość, energooszczędność i odporność na zakłócenia magnetyczne w porównaniu do rozwiązań TMR i efektu Halla, przy jednoczesnym zachowaniu ich niezawodnej odporności na driftowanie. W połączeniu z 16-bitowym przetwornikiem ADC czujniki rejestrują około 3000 stopni ruchu, co przekłada się na płynniejsze śledzenie, redukcję mikro-przeskoków oraz wyraźnie wyższą dokładność niezbędną do dominacji w grach FPS.



Dla graczy wieloplatformowych linia Wolverine V4 jest wszechstronną bronią, zapewniającą szybką i stabilną łączność z konsolami XBOX Series X|S z częstotliwością do 250 Hz. Na PC wydajność szybuje do niesamowitych 8000 Hz — zarówno w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym — zapewniając do 32 razy częstsze raportowanie pozycji w porównaniu ze standardowymi kontrolerami oraz do 8 razy szybsze od podstawowych padów esportowych, co przekłada się na pewniejsze celowanie i bezbłędną precyzję ruchu. Wyższa częstotliwość próbkowania oznacza jeszcze niższe opóźnienia. Linia Wolverine V4 oferuje najszybszy czas reakcji w historii marki Razer, osiągając opóźnienie poniżej 1 ms, co daje pewność, że każde pociągnięcie za spust, wciśnięcie przycisku i ruch gałką zostaną zarejestrowane dokładnie tak, jak zaplanowano.



Pełna kontrola w każdej sytuacji

Nowa konstrukcja magnetyczna w Razer Wolverine V4 Pro umożliwia zmianę lub demontaż czterech tylnych przycisków oraz dwóch dodatkowych bumperów typu claw-grip w zaledwie kilka sekund, pozwalając graczom na przeładowanie, używanie gadżetów czy wślizgi bez odrywania kciuków od gałek. Gracze mogą swobodnie łączyć i dopasowywać niemal nieograniczoną liczbę kombinacji — używając jednego, dwóch, trzech lub czterech przycisków — by stworzyć zestaw idealnie dopasowany do własnego stylu gry. Przełączniki Razer Pro HyperTriggers dają dwa całkowicie odmienne tryby pracy spustów w jednym urządzeniu. Za pomocą tylnego przełącznika blokady gracze mogą przełączać się między natychmiastową aktywacją do dynamicznych strzelanek FPS, a pełnym zakresem analogowym stworzonym do precyzyjnego sterowania w symulatorach wyścigowych. Dzięki oprogramowaniu Razer Synapse gracze mogą precyzyjnie dostosować punkt aktywacji spustu w zakresie od 1,3 mm do 8,2 mm, dopasowując czucie do własnych preferencji.



Wzmocnione przyciski główne PBT mecha-tactile gwarantują szybką i wyrazistą odpowiedź na kliknięcie, podczas gdy 8-kierunkowy, „pływający” D-pad zapewnia płynny ruch i natychmiastową reakcję zarówno przy prostych kierunkach, jak i szybkich ruchach po przekątnej — zaprojektowany tak, by przetrwać najcięższe maratony rywalizacji. Boczne uchwyty z TPU zapewniają pewny i komfortowy chwyt podczas najdłuższych sesji, dając stabilne ułożenie kontrolera w dłoniach w najbardziej stresujących momentach meczu oraz podczas wielogodzinnych turniejów.



Personalizacja bez kompromisów

Gracze rywalizujący w różnych tytułach mogą utworzyć cztery unikalne profile, by błyskawicznie przełączać się między własnymi przypisaniami klawiszy i ustawieniami czułości, uzyskując idealną konfigurację w locie — od turniejowych FPS-ów, przez gry akcji, po symulatory wyścigowe. W ramach tych profili gracze mogą tworzyć unikalne przypisania funkcji dla każdego z sześciu programowalnych przycisków wielofunkcyjnych, regulować strefy martwe w zakresie od 0% do 15% oraz precyzyjnie dostrajać aktywację spustów, ustalając idealny zakres ruchu.



Dla tych, którzy chcą, aby styl ich sprzętu dorównywał umiejętnościom w grze, Wolverine V4 Pro oferuje magnetyczny panel przedni, który można personalizować, wymieniać na inne wzory lub całkowicie zdjąć — bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Kontroler oddaje do dyspozycji graczy łącznie sześć nakładek na gałki analogowe do wyboru: zainstalowane fabrycznie krótkie nakładki wklęsłe dla zbalansowanej rozgrywki, krótkie nakładki wypukłe o gładkiej strukturze do szybkich ruchów obrotowych oraz wysokie nakładki wklęsłe z mikrostrukturą zapewniającą maksymalną precyzję celowania.



Jeden kontroler. Każda możliwa przewaga

Precyzja, która wygrywa — nowe, bezkontaktowe czujniki pojemnościowe gałek analogowych gwarantują dokładność bez efektu driftowania, z kolei odświeżanie HyperPolling do 8000 Hz oraz opóźnienie przycisków poniżej 1 ms sprawiają, że każda reakcja następuje natychmiastowo. Sześć programowalnych przycisków dla pełnej kontroli — cztery wymienne przyciski tylne na magnes oraz dwa bumpery typu claw-grip, przełączniki Razer Pro HyperTriggers z możliwością regulacji od natychmiastowego skoku 1.3 mm do pełnego zakresu 8.2 mm, a do tego przyciski PBT mecha-tactile oraz 8-kierunkowy, „pływający” D-pad.



CENY I DOSTĘPNOŚĆ

- Razer Wolverine V4 Pro - 209.99 € / 199.99 USD(Sugerowana cena detaliczna). Dostępny już teraz na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.

- Razer Wolverine V4 Tournament Edition - 109.99 € / 99.99 USD (Sugerowana cena detaliczna) Dostępny już teraz na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.



*Niektóre funkcje, w tym łączność bezprzewodowa, demontowany panel przedni, wymienne przyciski tylne oraz wymienne nakładki na gałki, są ograniczone wyłącznie do modeli Wolverine V4 Pro.

























źródło: Info Prasowe - Razer