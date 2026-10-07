2026-10-07 14:05
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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Razer Wolverine V4 Pro

Obrazek Razer Wolverine V4 Pro

Razer ogłosił premierę nowej serii Razer Wolverine V4, obejmującej bezprzewodowy model Razer Wolverine V4 Pro oraz przewodowy Razer Wolverine V4 Tournament Edition – nową generację kontrolerów esportowych, oficjalnie zaprojektowanych dla platform XBOX oraz PC. Naszpikowany nowymi funkcjami Wolverine V4 Pro został wyposażony w pojemnościowe czujniki gałek analogowych o wysokiej rozdzielczości, stanowiące kolejną ewolucję bezkontaktowej technologii czujników, a także cztery nowo zaprojektowane, magnetyczne i wymienne przyciski tylne, demontowany panel przedni oraz ekstremalną częstotliwość próbkowania do 8 000 Hz, dając graczym turniejowym kluczową przewagę w tytułach FPS, symulatorach wyścigowych i wielu innych.



Szczyt precyzji
Sercem asymetrycznego układu gałek w linii Wolverine V4 są dwa nowe czujniki pojemnościowe — kolejny krok w technologii bezkontaktowej — oferujące wyższą rozdzielczość, energooszczędność i odporność na zakłócenia magnetyczne w porównaniu do rozwiązań TMR i efektu Halla, przy jednoczesnym zachowaniu ich niezawodnej odporności na driftowanie. W połączeniu z 16-bitowym przetwornikiem ADC czujniki rejestrują około 3000 stopni ruchu, co przekłada się na płynniejsze śledzenie, redukcję mikro-przeskoków oraz wyraźnie wyższą dokładność niezbędną do dominacji w grach FPS.

Dla graczy wieloplatformowych linia Wolverine V4 jest wszechstronną bronią, zapewniającą szybką i stabilną łączność z konsolami XBOX Series X|S z częstotliwością do 250 Hz. Na PC wydajność szybuje do niesamowitych 8000 Hz — zarówno w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym — zapewniając do 32 razy częstsze raportowanie pozycji w porównaniu ze standardowymi kontrolerami oraz do 8 razy szybsze od podstawowych padów esportowych, co przekłada się na pewniejsze celowanie i bezbłędną precyzję ruchu. Wyższa częstotliwość próbkowania oznacza jeszcze niższe opóźnienia. Linia Wolverine V4 oferuje najszybszy czas reakcji w historii marki Razer, osiągając opóźnienie poniżej 1 ms, co daje pewność, że każde pociągnięcie za spust, wciśnięcie przycisku i ruch gałką zostaną zarejestrowane dokładnie tak, jak zaplanowano.

Pełna kontrola w każdej sytuacji
Nowa konstrukcja magnetyczna w Razer Wolverine V4 Pro umożliwia zmianę lub demontaż czterech tylnych przycisków oraz dwóch dodatkowych bumperów typu claw-grip w zaledwie kilka sekund, pozwalając graczom na przeładowanie, używanie gadżetów czy wślizgi bez odrywania kciuków od gałek. Gracze mogą swobodnie łączyć i dopasowywać niemal nieograniczoną liczbę kombinacji — używając jednego, dwóch, trzech lub czterech przycisków — by stworzyć zestaw idealnie dopasowany do własnego stylu gry. Przełączniki Razer Pro HyperTriggers dają dwa całkowicie odmienne tryby pracy spustów w jednym urządzeniu. Za pomocą tylnego przełącznika blokady gracze mogą przełączać się między natychmiastową aktywacją do dynamicznych strzelanek FPS, a pełnym zakresem analogowym stworzonym do precyzyjnego sterowania w symulatorach wyścigowych. Dzięki oprogramowaniu Razer Synapse gracze mogą precyzyjnie dostosować punkt aktywacji spustu w zakresie od 1,3 mm do 8,2 mm, dopasowując czucie do własnych preferencji.

Wzmocnione przyciski główne PBT mecha-tactile gwarantują szybką i wyrazistą odpowiedź na kliknięcie, podczas gdy 8-kierunkowy, „pływający” D-pad zapewnia płynny ruch i natychmiastową reakcję zarówno przy prostych kierunkach, jak i szybkich ruchach po przekątnej — zaprojektowany tak, by przetrwać najcięższe maratony rywalizacji. Boczne uchwyty z TPU zapewniają pewny i komfortowy chwyt podczas najdłuższych sesji, dając stabilne ułożenie kontrolera w dłoniach w najbardziej stresujących momentach meczu oraz podczas wielogodzinnych turniejów.

Personalizacja bez kompromisów
Gracze rywalizujący w różnych tytułach mogą utworzyć cztery unikalne profile, by błyskawicznie przełączać się między własnymi przypisaniami klawiszy i ustawieniami czułości, uzyskując idealną konfigurację w locie — od turniejowych FPS-ów, przez gry akcji, po symulatory wyścigowe. W ramach tych profili gracze mogą tworzyć unikalne przypisania funkcji dla każdego z sześciu programowalnych przycisków wielofunkcyjnych, regulować strefy martwe w zakresie od 0% do 15% oraz precyzyjnie dostrajać aktywację spustów, ustalając idealny zakres ruchu.

Dla tych, którzy chcą, aby styl ich sprzętu dorównywał umiejętnościom w grze, Wolverine V4 Pro oferuje magnetyczny panel przedni, który można personalizować, wymieniać na inne wzory lub całkowicie zdjąć — bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Kontroler oddaje do dyspozycji graczy łącznie sześć nakładek na gałki analogowe do wyboru: zainstalowane fabrycznie krótkie nakładki wklęsłe dla zbalansowanej rozgrywki, krótkie nakładki wypukłe o gładkiej strukturze do szybkich ruchów obrotowych oraz wysokie nakładki wklęsłe z mikrostrukturą zapewniającą maksymalną precyzję celowania.

Jeden kontroler. Każda możliwa przewaga
Precyzja, która wygrywa — nowe, bezkontaktowe czujniki pojemnościowe gałek analogowych gwarantują dokładność bez efektu driftowania, z kolei odświeżanie HyperPolling do 8000 Hz oraz opóźnienie przycisków poniżej 1 ms sprawiają, że każda reakcja następuje natychmiastowo. Sześć programowalnych przycisków dla pełnej kontroli — cztery wymienne przyciski tylne na magnes oraz dwa bumpery typu claw-grip, przełączniki Razer Pro HyperTriggers z możliwością regulacji od natychmiastowego skoku 1.3 mm do pełnego zakresu 8.2 mm, a do tego przyciski PBT mecha-tactile oraz 8-kierunkowy, „pływający” D-pad.

CENY I DOSTĘPNOŚĆ
- Razer Wolverine V4 Pro - 209.99 € / 199.99 USD(Sugerowana cena detaliczna). Dostępny już teraz na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.
- Razer Wolverine V4 Tournament Edition - 109.99 € / 99.99 USD (Sugerowana cena detaliczna) Dostępny już teraz na Razer.com, w sklepach RazerStore oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.

*Niektóre funkcje, w tym łączność bezprzewodowa, demontowany panel przedni, wymienne przyciski tylne oraz wymienne nakładki na gałki, są ograniczone wyłącznie do modeli Wolverine V4 Pro.




Razer Wolverine V4 Pro

Razer Wolverine V4 Pro

Razer Wolverine V4 Pro

Razer Wolverine V4 Pro

źródło: Info Prasowe - Razer
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