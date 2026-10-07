Star Wars: Galactic Racer debiutuje w Amazon Luna

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Star Wars: Galactic Racer zadebiutował w Amazon Luna równocześnie ze światową premierą gry, oferując pełne emocji wyścigi rozgrywane na kultowych planetach uniwersum Star Wars. Za produkcję odpowiada Fuse Games – studio założone przez weteranów gatunku wyścigowego, którzy wcześniej pracowali m.in. przy seriach Burnout i Need for Speed. Star Wars: Galactic Racer pozwala zasiąść za sterami różnego rodzaju pojazdów repulsorowych i wkroczyć do świata podziemnych, nielegalnych wyścigów w odległej galaktyce. Co najlepsze, członkowie Prime mogą rozpocząć zabawę w Amazon Luna tego samego dnia co gracze na wszystkich pozostałych platformach i zagrać w kampanię dla jednego gracza.







Ścigaj się w całej galaktyce

Akcja Star Wars: Galactic Racer rozgrywa się we wczesnym okresie Nowej Republiki i przedstawia Galactic League – nielegalną ligę wyścigową wysokiego ryzyka, w której rywalizują ze sobą zawodnicy, na nieautoryzowanych trasach i w potężnych syndykatach. Gdy galaktyka odbudowuje się po upadku Imperium, Darius Pax – wieloletni fan i prawdziwy pasjonat wyścigów, tworzy podziemną ligę w nadziei na zapoczątkowanie nowej złotej ery wyścigów obejmujących całą galaktykę.



Gracze wcielają się w Shade’a, samotnego zawodnika marzącego o sławie i zemście w wyścigowej przygodzie. Każda rywalizacja wiąże się z decyzjami, które mogą wpłynąć na dalszy przebieg przygody – od wyboru trasy i wydarzeń po dobór ulepszeń i stworzenie konfiguracji pojazdu dopasowanej do własnego stylu gry. Jeśli przetrwasz wystarczająco długo, możesz wywalczyć sobie miejsce wśród najbardziej elitarnych pilotów wyścigowych galaktyki.



Wybierz swój pojazd i opanuj idealną linię wyścigową

Prędkość to tylko część wyzwania. Star Wars: Galactic Racer oferuje kilka klas pojazdów repulsorowych, a każdy z nich prowadzi się inaczej i może całkowicie zmienić sposób, w jaki podchodzisz do poszczególnych tras. Ścigaj się landspeederami zaprojektowanymi z myślą o agresywnym eliminowaniu rywali i płynnym pokonywaniu zakrętów. Wyciskaj maksimum ze speeder bike’ów dzięki mocnemu hamowaniu i gwałtownemu przyspieszeniu. Opanuj zupełnie nowy skim speeder, który nagradza utrzymywanie dynamiki, płynne linie przejazdu i precyzję podczas przeciskania się przez wąskie przejścia. Możesz też zaprezentować swoje umiejętności pilotażu, pędząc po trasach za sterami kultowego podracera. Pamiętaj jednak, że nie są to wyłącznie wyścigi z czasem. Na tej samej trasie możesz rywalizować z innymi zawodnikami, co prowadzi do nieprzewidywalnych sytuacji, gdy różne style jazdy i linie wyścigowe zaczynają się ze sobą krzyżować. Podracery mogą ścigać się wyłącznie między sobą – ich zawrotna prędkość sprawia, że stanowią klasę samą dla siebie.



Galaktyka pełna tras wyścigowych

Galactic League zabiera zawodników zarówno do dobrze znanych, jak i zupełnie nowych lokacji ze świata Star Wars. Ścigaj się pośród pozostałości Imperium na Jakku, lawirując między wrakami Gwiezdnych Niszczycieli i maszyn AT-AT na kultowym Cmentarzysku Gigantów. Pędź przez zamarznięte krajobrazy Ando Prime, gdzie kluczowe znaczenie ma utrzymanie prędkości. Pokonuj niebezpieczne tereny Sentinel I, gdzie toksyczne opary i rzeki kwasu mogą zakłócać pracę silnika, a wraz z postępami w grze odkrywaj kolejne lokacje. Na fanów Star Wars czekają również znajome twarze. Uwielbiany przez fanów zawodnik rasy Dug – Sebulba, który po raz pierwszy pojawił się w Epizodzie I: Mroczne widmo – powraca na tor, gdzie zmierzy się z szeregiem nowych postaci i rywali.



Zagraj w kampanię solo

Niezależnie od tego, czy chcesz śledzić historię Shade’a, czy po prostu rozstrzygnąć, kto jest najszybszym zawodnikiem w galaktyce, Star Wars: Galactic Racer oferuje wiele sposobów rywalizacji.



Rozwijaj swojego zawodnika w trakcie kampanii, eksperymentuj z różnymi pojazdami i ulepszeniami oraz walcz o tytuł mistrza Galactic League. Każde podejście i każde wyzwanie to okazja, by doprowadzić swój pojazd i własne umiejętności do granic możliwości.

Tryby Arcade i Scenarios

Oprócz kampanii dla jednego gracza dostępne są dwa dodatkowe tryby rozgrywki: Arcade i Scenarios.



Wydarzenia Arcade są krótkie i skoncentrowane na konkretnym celu – możesz ścigać się z czasem lub realizować określone zadanie na konkretnej trasie i przy użyciu konkretnego pojazdu.



Scenarios to dłuższe wydarzenia oferujące wyjątkowe wyzwania, w których bierzesz udział w seriach wyścigów z odmiennymi zestawami zasad i różnymi postaciami.



Zagraj już dziś w Amazon Luna

Star Wars: Galactic Racer jest dostępny w Amazon Luna dla członków Prime w obsługiwanych regionach. Wystarczy uruchomić Luna i przygotować się do wyścigu.



STAR WARS: Galactic Racer jest dostępny we wszystkich krajach i regionach, w których Luna jest oferowana w ramach Prime.



























źródło: Melmak