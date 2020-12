Razer ogłasza komputer stacjonarny Tomahawk

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer Tomahawk Gaming Desktop jest niewiarygodnie mały i kompaktowy - mierzy tylko 210 mm x 150 mm x 365 mm i ma pojemność zaledwie 11.5 litra, jednocześnie skrywając w sobie procesor Intel Core i9-9980HK, 16 GB pamięci DDR4, dysk SSD 512 GB + dysk twardy 2 TB i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 (w wybranych modelach). Komputer stacjonarny Tomahawk Gaming Desktop jest napędzany przez Intel NUC 9 Extreme Compute Element, pojedynczy moduł, zawierający procesor, pamięć i pamięć SSD. Moduł jest zainstalowany do unikalnego saneczkowego mocowania.







Sanki są wyposażone w gniazdo PCIe do podłączenia karty Compute Element, zasilacz 750 W, dysk twardy o pojemności 2 TB i w dodatkowe gniazdo PCIe na kartę graficzną dla użytkowników, którzy chcą zrezygnować z modelu z RTX 3080. Sanie można bezpiecznie zablokować na obudowie za pomocą zatrzasku niewymagającego użycia narzędzi. Sanki łatwo też się wysuwają, dzięki czemu użytkownicy otrzymują szybki dostęp do wewnętrznych komponentów, aby podczas trzech szybkich kroków mogli ulepszać w przyszłości swój zestaw komputerowy.



Komputer jest wykonany z aluminium frezowanego metodą CNC oraz anodowanego matowym czarnym wykończeniem. Dolna część obudowy jest podświetlana przez Razer Chroma RGB. Z tyłu komputera znajduje się szereg portów, w tym cztery USB-A 3.2 Gen 2, dwa USB-C Thunderbolt 3, dwa porty Gigabit Ethernet i port combo 3.5 mm dla głośników tylnych / TOSLINK.



Razer Tomahawk Gaming Desktop będzie dostępny w przedsprzedaży w grudniu 2020. Jego cena zacznie się od zaczynają się od 2399.99 USD.

























Źródło: Info Prasowe / Razer