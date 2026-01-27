Razer prezentuje Synapse Web

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś premierę wersji beta Razer Synapse Web — nowej, lekkiej aplikacji webowej, która zapewnia natychmiastowy dostęp do kluczowych funkcji personalizacji urządzeń Razer. Synapse Web powstał z myślą o sytuacjach, w których liczy się czas i elastyczność — na turniejach, LAN-ach czy w podróży. Aplikacja działa bezpośrednio w przeglądarkach opartych na Chromium, takich jak Google Chrome, Microsoft Edge czy Opera, dzięki czemu gracze mogą szybko zmieniać ustawienia swojego sprzętu bez pobierania dodatkowych programów. Jako najnowszy element ekosystemu Razer Synapse, wersja webowa przenosi znane, profesjonalne funkcje do nowoczesnej formy dostępnej online.







Na start obsługiwana jest linia klawiatur Razer Huntsman V3, a w przyszłości lista kompatybilnych urządzeń będzie się rozszerzać. Obecnie wspierane modele to: Razer Huntsman V3 Pro 8KHz, Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz oraz Razer Huntsman V3 Pro Mini.



Skupiony na tym, co naprawdę potrzebne

Nie zawsze jest czas lub możliwość instalowania pełnego oprogramowania — zwłaszcza na komputerach turniejowych czy współdzielonych. Synapse Web zamienia każdą przeglądarkę opartą na Chromium w lekkie centrum konfiguracji, idealne do szybkich zmian ustawień, przygotowania sprzętu do meczu lub grania w sieci lokalnej.



Zamiast dziesiątek opcji, Synapse Web stawia na szybkość i prostotę, oferując funkcje, z których gracze korzystają najczęściej:

- Natychmiastowy dostęp – konfiguruj kompatybilne urządzenia bezpośrednio w przeglądarce. Idealne rozwiązanie na turnieje e-sportowe, LAN-y oraz przy częstej zmianie stanowisk.

- Proste sterowanie – szybko zmieniaj kluczowe ustawienia klawiszy oraz podstawowe efekty Chroma RGB dzięki przejrzystemu i responsywnemu interfejsowi.

- Profile zapisane w urządzeniu – przeglądaj, edytuj i zapisuj profile bezpośrednio w pamięci klawiatury, aby mieć te same ustawienia niezależnie od miejsca, w którym grasz.



Rozwiązanie zostało opracowane we współpracy z zawodnikami Team Razer oraz profesjonalnymi graczami e-sportowymi. Dzięki temu Synapse Web odpowiada na realne potrzeby sceny turniejowej, gdzie szybkie i niezawodne ustawienia sprzętu mogą zrobić różnicę.



Elastyczność bez rezygnacji z kontroli

Synapse Web nie zastępuje Synapse 4, lecz świetnie go uzupełnia. Wersja webowa sprawdzi się wtedy, gdy instalacja pełnego oprogramowania nie jest możliwa, natomiast Synapse 4 pozostaje centrum zaawansowanej personalizacji — oferując m.in. synchronizację Chroma RGB między wieloma urządzeniami czy profile dopasowane do konkretnych gier.



Razer Synapse Web jest już dostępny w wersji beta pod adresem: synapse.razer.com.















źródło: Info Prasowe - Razer