Teufel ROCKSTER 2 - Serce ponad rozumem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel wprowadza ROCKSTER 2 – wyjątkowo mocny, mobilny głośnik Bluetooth stworzony z myślą o dużej głośności, głębokim basie i maksymalnej wszechstronności podczas różnego rodzaju wydarzeń. Oprócz zaawansowanych możliwości akustycznych, nowa generacja stawia na rozbudowaną kontrolę: dzięki DMX można sterować systemami oświetleniowymi, takimi jak belki LED czy światła dyskotekowe, w pełnej synchronizacji z muzyką. Urządzenie oferuje również podświetlany panel sterowania, rozbudowane opcje konfiguracji w aplikacji Teufel Go oraz szerokie możliwości podłączania i łączenia sprzętu — od imprez karaoke po duże wydarzenia plenerowe.







Jeszcze więcej mocy

W porównaniu z poprzednim modelem ROCKSTER, ROCKSTER 2 został udoskonalony dokładnie tam, gdzie ma to największe znaczenie w jego codziennym zastosowaniu – w brzmieniu. Nowy głośnik wysokotonowy ze zoptymalizowaną tubą oraz nowy, mocniejszy głośnik niskotonowy z falowodem zapewniają bardziej kontrolowany i zrównoważony dźwięk. Rozszerzono również obsługę i konfigurację: funkcja DMX po raz pierwszy umożliwia sterowanie systemem oświetleniowym. Podświetlany panel oferuje dodatkowe możliwości ustawień i obsługi także w ciemności. Do tego dochodzą unowocześnione interfejsy Bluetooth ze stabilnym połączeniem (zasięg ponad 10 m). Również sprzęt i funkcje zostały konsekwentnie zoptymalizowane: ulepszona bateria zwiększa wytrzymałość, większe kółka poprawiają mobilność, a dzięki certyfikatowi IPX2 oraz akcesoriom takim jak pokrowiec Protector i opcjonalna podstawka ROCKSTER ROVER, głośnik ROCKSTER 2 jest jeszcze lepiej przygotowany do użytkowania w różnych miejscach.



Tak jeszcze nie brzmiały żadne utwory: poziom, bas, kontrola

ROCKSTER 2 został zaprojektowany z myślą o imponującej dynamice i wyraźnie odczuwalnym, głębokim basie. Głośnik niskotonowy o długim skoku membrany obniża częstotliwość graniczną do 36 Hz (-6 dB), a duży port bass-reflex minimalizuje szumy przepływu, nawet przy wysokich poziomach głośności. W zakresie wysokich tonów zoptymalizowana tuba w połączeniu z nowym głośnikiem wysokotonowym gwarantuje czyste, szczegółowe brzmienie bez ostrości czy agresywności. Pasmo średnich tonów jest bardziej zrównoważone w porównaniu z poprzednim modelem, dzięki czemu głosy, gitary i syntezatory są wyraźne nawet w gęstym imprezowym brzmieniu. Za napęd i precyzję odpowiada wzmacniacz Class‑D firmy Texas Instruments oraz 32‑bitowy DSP, które zapewniają wysokie rezerwy mocy i pełną kontrolę dynamiki. Dzięki temu dźwięk pozostaje stabilny nawet wtedy, gdy ROCKSTER 2 gra na pełnej mocy przez dłuższy czas.



Mikser DJ, 2 odbiorniki Bluetooth i prawdziwa elastyczność podczas imprez

Dzięki zintegrowanemu 2-kanałowemu mikserowi DJ ROCKSTER 2 staje się centrum każdego wydarzenia: przejścia można tworzyć bezpośrednio na urządzeniu, a źródła dźwięku można elastycznie łączyć. Szczególnie praktyczne dwa zintegrowane odbiorniki Bluetooth umożliwiają jednoczesne połączenie dwóch smartfonów co stanowi idealne rozwiązanie do szybkiego przełączania się między listami odtwarzania lub występami. AAC zapewnia wysokiej jakości synchroniczne odtwarzanie, uzupełnione aplikacją Teufel Go. Różnorodność połączeń jest również konsekwentnie dostosowana do scenariuszy zastosowania głośnika na żywo podczas imprez: trzy wejścia liniowe stereo (również przez XLR), jedno wejście mono dla gitary elektrycznej lub klawiszy oraz wejście mikrofonowe XLR dla mikrofonów dynamicznych. Funkcja Voice Clarity zapewnia wyraźną zrozumiałość mowy podczas moderacji, przemówień lub karaoke.



Oświetlenie zsynchronizowane z muzyką: funkcja DMX-Control na pokładzie

Dzięki funkcji DMX-Control dźwięk staje się kompleksowym doświadczeniem: systemy oświetleniowe, takie jak belki LED, mogą być sterowane i synchronizowane z muzyką. Dzięki temu ROCKSTER 2 nadaje się nie tylko do czystego nagłaśniania, ale także do konfiguracji, w których atmosfera i wyczucie czasu mają decydujące znaczenie – od klubowych imprez po spotkania towarzyskie.



Bateria, kółka, certyfikat IPX2: stworzony do mobilnego użytkowania

ROCKSTER 2 zachowuje swoją wydajność nawet z dala od gniazdka elektrycznego. Oferuje do 15 godzin pracy (zmierzone przy 70 dB zgodnie z normą IEC), a wymienna bateria o dużej mocy z ochroną przed głębokim rozładowaniem zapewnia dużą swobodę. Urządzenie może działać na zasilaniu sieciowym nawet bez zamontowanej baterii, a sama bateria ładuje się również podczas odtwarzania z sieci. Dodatkowo ROCKSTER 2 oferuje funkcję powerbanku USB-C przydatną dla smartfonów i akcesoriów. W zestawie znajdują się cztery duże kółka do transportu (2 z funkcją blokady), a także kabel zasilający, bateria oraz gumowe podkładki. W razie potrzeby głośnik można również używać bez kółek. Dzięki certyfikatowi IPX2 zapewniona jest również ochrona przed lekkim deszczem co doskonale sprawdza się w warunkach plenerowych, gdzie pogoda bywa nieprzewidywalna. Opcjonalnie podstawka ROCKSTER ROVER lekko unosi głośnik, aby jeszcze bardziej zoptymalizować promieniowanie dźwięku na imprezach.



Stereo, Party Link, duże konfiguracje: dla niego nie ma rzeczy niemożliwych

ROCKSTER 2 to nie tylko jeden głośnik, a kompletna orkiestra dźwięku. Funkcja Party Link pozwala bezprzewodowo połączyć nawet 100 kompatybilnych głośników. Aby uzyskać prawdziwą konfigurację lewego/prawego kanału dostępny jest tryb Party Link Stereo, który umożliwia bezprzewodowe sparowanie dwóch urządzeń ROCKSTER 2 w zestaw stereo. Z kolei Party Link Wired pozwala połączyć dwa ROCKSTER 2 przewodowo w zestaw stereo lub rozbudować system o maksymalnie 10 kompatybilnych głośników w jednym łańcuchu. Dodatkowo możliwe są konfiguracje 2.1, w których ROCKSTER 2 działa jako subwoofer, a dwa dopasowane głośniki satelitarne odpowiadają za pozostałe pasma dźwięku.



Cena i dostępność

ROCKSTER 2 jest już teraz dostępny w sklepie AudioMagic w Warszawie oraz na stronie internetowej teufelaudio.pl w cenie od 5199 PLN.





Przegląd wszystkich funkcji:

· Niezwykle elastyczny, wydajny głośnik imprezowy Bluetooth z funkcją DMX do sterowania i synchronizacji systemów oświetleniowych.

· 380-milimetrowy głośnik niskotonowy z przednim falowodem dla basów do 36 Hz (-6 dB), wytrzymały głośnik wysokotonowy z optymalizowaną tubą wysokotonową, łączna moc 440 W (RMS), szeroki szeroki kąt promieniowania dźwięku – świetnie opcja dla muzyki na żywo, występów, przemówień i dużych imprez.

· Dwa zintegrowane odbiorniki Bluetooth (AAC) zapewniające synchronizację dźwięku z ruchem warg, jednoczesne parowanie dwóch smartfonów, podświetlany 2-kanałowy mikser DJ do płynnych przejść, miksowanie sygnału Bluetooth z wejściem liniowym lub mikrofonem, wyjście słuchawkowe, aplikacja Teufel Go do zaawansowanych ustawień.

· Do 15 godzin pracy (70 dB zgodnie z normą IEC), wymienna bateria o dużej mocy z zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem, funkcja szybkiego ładowania, zasilanie sieciowe również bez baterii, bateria ładuje się również podczas podłączenia do sieci.

· Trzy wejścia stereo (również XLR), jedno wejście mono dla gitary elektrycznej lub klawiszy, jedno wejście mikrofonowe XLR dla mikrofonów dynamicznych, funkcja Voice Clarity zapewniająca najlepszą zrozumiałość mowy.

· Party Link: bezprzewodowe połączenie do 100 kompatybilnych głośników; Party Link Stereo: 2 głośniki ROCKSTER 2 połączone bezprzewodowo jako prawdziwy zestaw stereo; Party Link Wired: połączenie stereo przewodowe lub kaskadowe z innymi głośnikami.

· Nowość: tryb subwoofera. ROCKSTER 2 może pełnić funkcję subwoofera dla dwóch głośników podłączonych przewodowo (np. ROCKSTER NEO lub ROCKSTER AIR 2).

· W zestawie znajdują się 4 duże kółka (dwa z funkcją blokady), kabel zasilający, bateria i gumowe podkładki; możliwość użytkowania głośnika także bez kółek.

· Certyfikat IPX2 (ochrona przed lekkim deszczem i kurzem), nowy uniwersalny pokrowiec Protector ułatwia korzystanie z głośnika w trudnych warunkach pogodowych, podczas transportu i przechowywania, opcjonalna podstawka ROCKSTER ROVER lekko unosi głośnik, a funkcja powerbanku USB‑C ładuje wszystkie niezbędne urządzenia.































źródło: Info Prasowe - Teufel