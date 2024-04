Razer x SEGA - Sneki Snek i Sonic w nowej kolekcji ubrań

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Razer wraz z liderem interaktywnej rozrywki - SEGA of America, z dumą ogłaszają premierę ich najnowszej wspólnej kolekcji. Nowa linia odzieży i gadżetów łączy ikoniczne postacie: Sneki Snek - maskotkę zrównoważonego rozwoju Razer oraz Sonica the Hedgehog - legendarną ikonę rozrywki SEGA. Ta specjalna seria ubrań i gadżetów łączy w sobie dynamikę, która cechuje Sonica oraz zaangażowanie Sneki Snek w ochronę przyrody. Poprzez motywy "Gotta Go Fast" i "Save Trees" kolekcja ta niesie ze sobą przesłanie dynamizmu i troski o naturę. Maskotka zrównoważonego rozwoju Razer - Sneki Snek - jednoczy społeczność graczy wokół ochrony środowiska. Dlatego, dzięki partnerstwu z Conservation International, każdy zakup z tej kolekcji przyczynia się do ochrony dziesięciu drzew.







W skład nowej kolekcji wchodzą:

- Koszulka graficzna Sneki Snek x Sonic the Hedgehog: wygodny t-shirt, idealny na każdą okazję. Daje luz i swobodę ruchów, a jednocześnie prezentuje stylowy design z ulubionymi postaciami,

- Bluza Sneki Snek x Sonic the Hedgehog: wyjątkowo wygodna bluza z kapturem, zaprojektowana z myślą o długich maratonach gamingowych. Daje ciepło i komfort, a przy okazji świetnie wygląda,

- Termos Sneki Snek x Sonic the Hedgehog: Praktyczny termos, który zawsze trzyma Twój ulubiony napój w odpowiedniej temperaturze. Dodatkowo ma ona niepowtarzalny design, który wyróżni Cię spośród tłumu.



Ceny i dostępność

Nowa kolekcja Sneki Snek x Sonic the Hedgehog dostępna jest do kupienia na stronie Razer.com w cenach:

- Koszulka Sneki Snek x Sonic the Hedgehog: 69.99 USD

- Bluza Sneki Snek x Sonic the Hedgehog: 89.99 USD

- Termos Sneki Snek x Sonic the Hedgehog: 39.99 USD



















źródło: Info Prasowe - Razer