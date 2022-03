Rejestrator 70mai Dash Cam M500

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ostatni ram miałem do czynienia z samochodowym rejestratorem w 2012 roku, kiedy testowałem dla Was dość orientalny model PAPAGO P3, który już wtedy zaskakiwał jakością nagrań (FHD) i swoimi rozbudowanymi możliwościami (koordynaty pozycji, śledzenie ścieżki). Przez dziesięć lat postęp w dziedzinie kamer śledzących naszą jazdę z pewnością poszedł do przodu, więc z dużą przyjemnością przyjąłem propozycję przetestowania nowego produktu marki 70mai...





Źródło: Klinika IN4

czytaj więcej...