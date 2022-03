Rejestrator 70mai Dash Cam M500

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ostatni ram miałem do czynienia z samochodowym rejestratorem w 2012 roku, kiedy testowałem dla Was dość orientalny model PAPAGO P3, który już wtedy zaskakiwał jakością nagrań (FHD) i swoimi rozbudowanymi możliwościami (koordynaty pozycji, śledzenie ścieżki). Przez dziesięć lat postęp w dziedzinie kamer śledzących naszą jazdę z pewnością poszedł do przodu, więc z dużą przyjemnością przyjąłem propozycję przetestowania nowego produktu marki 70mai...

Co to za marka? Chińszczyzna? Tak, to chińska firma, ale należąca do koncernu, który bardzo dobrze znacie i cenicie jego smartfony, smartwach’e oraz routery bezprzewodowe, a mianowicie Xiaomi. Po prostu chińscy bossowie postanowili, że Xiaomi pozostanie w sferze telefonii i łączności komórkowej, natomiast dla rynku Car Mobile powołają nowe logo, właśnie 70mai. I jak postanowili, tak zrobili i w ten sposób od kilku lat (dokładnie od 2016 roku), mamy już na rynku dostępne rejestratory tej marki. A od dziś dostępny będzie na naszym rynku najnowszy, nowoczesny model Dash Cam M500, który swoim wyglądem trochę się różni od większości tego typu urządzeń, co już zauważymy na grafice opakowania.





Zanim przejdę dalej z opisem tego urządzenia, wpierw rzućmy okiem na jego niektóre specyfikacje techniczne. Dostajemy więc "skrzyneczkę" o wymiarach 110mm długość x 28mm wysokość x 28mm głębokość (plus uchwyt), potrafiącą rejestrować obraz standardzie, w wysokiej rozdzielczościna (w zależności od wyboru proporcji ekranu)(tryb 4:3) lub(16:9). Kąt rejestrowanego materiału wynosi. Kamerka ta dostała układ sztucznej inteligencji, który zarządza funkcjami nagrywania awaryjnego (nagły wstrząs/uderzenie), nadzoru podczas parkowania, system wspomagania kierowcy(Advanced Driver-Assistance Systems), informujący o zmianie pasa ruchu, czy zbliżaniu się do poprzedzającego samochodu oraz ostrzegający przed pieszymi. Mało tego, możemy rejestrator wyposażyć w akcesoryjny zestaw czujników ciśnienia i temperatury w oponach (łączność Bluetooth), informujący nas o nieprawidłowym stanie ogumienia. Do tego wszystkiego otrzymamy jeszcze obsługę pozycjonowaniaoraz funkcje poleceń głosowych (w języku angielskim niestety). Obraz zapisuje się na(dostępne będą jeszcze wersje z 32 i 128GB pamięci). Maksymalne prędkości odczytu/zapisu wynosządla odczytu idla zapisu danych. Chyba całkiem sporo, jak na tak nieduże urządzonko?Zazwyczaj rejestrator samochodowy swoim kształtem przypomina kostkę, prostokąt lub coś równie zwartego, z przodu posiadającego obiektyw a z tyłu mini wyświetlacz LCD. Czasami jest to kamerka zintegrowana w obudowie lusterka wstecznego, zakładanego na to fabrycznie wklejone na szybie auta.jest nieco inne, bo składa się z dwóch elementów, a mianowicie uchwytu i części właściwej w postaci długiego korpusu z zaokrąglonymi kantami, pozbawione jakiegokolwiek wyświetlacza. Na bocznych ściankach kadłubka umieszczono przycisk Funkcji włączania i wyłączania połączenia HotSpot oraz gniazdo zasilania USB-c. Właśnie nieduże rozmiary, to jedna z zalet tego urządzenia. Dzięki smukłej budowie, możemy "ukryć" je za lusterkiem, by nie zakrywało nam dodatkowo pola widzenia przez przednią szybę pojazdu.W opakowaniu prócz niego znajdziemy jeszcze instrukcję uruchomienia, kabel USB/USB-c z dwuportową wtyczką pod zapalniczkę +12V. Uchwyt ma uchylne "skrzydełko" z mocnym przylepcem, które pozwoli nam ustawić odpowiednią pozycję kamery względem kąta szyby.Dzięki wsuwanemu uchwytowi, rejestrator możemy szybko zdemontować. To dość ważna czynność, bo w niektórych krajach (jak Austria), mamy całkowity zakaz używania rejestratorów na drogach (policja robi wyjątki na alpejskich odcinkach trasach turystycznych i to głównie dla motocyklistów), a na przykład na Słowacji nic nie może być przytwierdzone do przedniej szyby (prócz fabrycznego lusterka), co mogłoby zasłaniać pole widzenia kierowcy. Przy smukłej budowie Dash Cam M500 jest szansa, że kamera umieszczona na wysokości lusterka, może pozostać niezauważona.