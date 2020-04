Rewolucyjny kontroler War Thunder dla gier militarnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Gaijin Entertainment ogłasza rozpoczęcie produkcji kontrolera War Thunder – unikalnego urządzenia, które będzie kompatybilne ze wszystkimi popularnymi platformami gamingowymi. Wreszcie gracze konsolowi otrzymają możliwość komfortowej i precyzyjnej obsługi wszystkich pojazdów War Thunder nawet w trybie symulacji, bez konieczności zapamiętywania tysiąca kombinacji przycisków. O trwałości produktu świadczy użycie do jego produkcji najlepszej jakości stopy aluminium oraz stali nierdzewnej. Kontroler War Thunder może być używany do sterowania pojazdami naziemnymi, statkami, odrzutowcami, helikopterami, a także tymi typami jednostek, które do gry zostaną wprowadzone w przyszłości.







Koniec z przełączaniem się między czterema kontrolerami w samym środku rozgrywki – od teraz każdy gracz War Thunder bez problemu wskoczy z jednego pojazdu do drugiego, za pomocą wygodnego urządzenia jakim jest kontroler War Thunder. Wcześniej gracze PC-owi mieli możliwość wyposażenia się w szereg kontrolerów do walki zarówno na ziemi, jak i w powietrzu, tymczasem gracze konsolowi dopiero teraz odblokują pełen potencjał w trybie symulacji. Realistyczne doświadczenie związane z zasiadaniem za sterami historycznych maszyn wojennych będą mogli przeżyć użytkownicy każdej z platform.



Kontroler War Thunder to odpowiedź na liczne prośby fanów na oficjalnych forach oraz w wątku gry na portalu Reddit. Dzięki długoletniemu doświadczeniu zespołu Gaijin sprzęt ten lada moment ujrzy światło dzienne. Nowy kontroler zapewni graczom dostęp do wszystkich funkcji ponad 1500 typów pojazdów i pozwoli na precyzyjne dostosowanie ustawień gry War Thunder. Na przykład jedno naciśnięcie drążka umożliwia przełączenie jakości grafiki na Ultra Low w samym środku bitwy, co sprawi, że będziesz w stanie nakryć wszystkich wrogów czyhających na Ciebie w krzakach. Kontroler War Thunder to również wysoce konfigurowalne urządzenie z dodatkowymi uchwytami, klawiszami i innymi dostępnymi elementami.



Kontroler będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: miejski khaki i zakurzony asfalt. Ostateczny projekt może ulec zmianie w zależności od wyników testów prototypu. Cena urządzenia zostanie ogłoszona później i będzie zależała od wielkości zamówienia.





















Źródło: Info Prasowe / Gaijin