AMD przejmuje laptopy... Ryzeny serii 4000

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

AMD Ryzen serii 4000 – to nowa generacja 7-nanometrowych procesorów Ryzen dla laptopów, która zapewnia nawet 8 rdzeni i 16 wątków i mocny układ graficzny Radeon Vega w ramach TDP na poziomie 45W, 35W, a nawet 15W! W styczniu firma AMD zapowiadała, że zaoferują one niewiarygodną responsywność, przenośność i efektywność energetyczną dla współczesnych wiodących laptopów „ultathin” i dla graczy, co jak widać znalazło potwierdzenie w niezależnych testach prasowych. Ponadto ta nowa generacja zapewnia też nawet 2-krotnie lepszą efektywność energetyczną, która przekłada się na znacznie dłuższy czas pracy na baterii.







Jakkolwiek obecna sytuacja na świecie znacząco wpływa na dostępność produktów w niektórych krajach, w tym Polsce, to pierwsze recenzje prasowe już się ukazały. Jest nam bardzo miło przedstawić najciekawsze poniżej...

















Źródło: Info Prasowe / AMD