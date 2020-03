Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SilentiumPC Corona HP Evo ARGB 120/140 mm to wentylatory wyposażone w obręcz z adresowalnym podświetleniem LED i 9 specjalnie wyprofilowanych łopatek dla zapewnienia wysokiego ciśnienia statycznego. Dzięki temu sprawdzą się one nie tylko w obudowie, ale także na chłodnicy zintegrowanego zestawu chłodzenia cieczą (All-In-One), rozświetlając gustownie skomponowany zestaw komputerowy. Zainteresowani poprawą wentylacji jak i wyglądu swojego PC-a mogą wybrać między jednym wentylatorem Corona HP Evo ARGB w rozmiarze 120 lub 140 mm, a zestawem złożonym z trzech wentylatorów – Corona HP Evo ARGB Kit 3 × 120/140 mm – wraz z dołączonym kontrolerem Nano-Reset ARGB. Dołączają one do wydanych wcześniej wentylatorów Corona HP RGB 120/140 mm, które również oferowane są pojedynczo lub w potrójnym zestawie wraz z kontrolerem.







Elementem wyróżniającym wentylatory Corona HP Evo ARGB jest oczywiście podświetlana obręcz, która otacza łopatki i tworzy niepowtarzalny efekt wizualny. Adresowalne RGB czyli ARGB zapewnia możliwość indywidualnego dobrania koloru pojedynczego źródła światła. W efekcie, każdy z 18 LED-ów obręczy wentylatora Corona HP Evo ARGB 120/140 mm może emitować inny kolor. Daje to ogromne możliwości dobrania efektów podświetlenia, a wśród nich takich jak tęcza czy płynne przejścia.



Wentylatory Corona HP Evo ARGB dostępne są w dwóch rozmiarach: 120 oraz 140 mm. Wyposażone zostały w ustandaryzowane, 3-pinowe złącze ARGB (5V), które jest kompatybilne z systemami adresowalnego RGB (ARGB) płyt głównych. Mowa o następujących rozwiązaniach: ASRock Polychrome Sync, Asus Aura Sync oraz MSI Mystic Light. Gigabyte RGB Fusion (3-pin) na większości płyt głównych tego producenta obsługiwany jest natywnie, w pozostałych przypadkach wymaga użycia dołączonej do wentylatorów Corona HP Evo ARGB przejściówki. Inne systemy adresowalnego oświetlenia również są obsługiwane, jeśli kompatybilne z wymienionymi.



Zestawy 3 wentylatorów Corona HP Evo ARGB Kit 3 × 120/140 mm wyposażone są w rozgałęziacz dla sygnału ARGB (3-pin 5V), co umożliwia podłączenie wielu urządzeń (np. kilku wentylatorów) do jednego gniazda LED w płycie głównej lub kontrolerze.



Klasycznie czarny kolor obudowy oraz łopatek wentylatora, jak również możliwość całkowitego wyłączenia podświetlenia LED sprawiają, że Corona HP Evo ARGB 120/140 mm będzie doskonale współgrać z zestawem komputerowym bez względu na to czy aktualnie mamy ochotę na tęczę promieniującą z obudowy czy też stonowany, elegancki wygląd.



Wentylatory SilentiumPC Corona HP RGB 120/140 mm wyposażone są w 9 specjalnie zaprojektowanych łopatek, co zapewnia wysokie ciśnienie statyczne całej konstrukcji. Dzięki temu, wentylatory te sprawdzą się nie tylko w obudowie, ale także na chłodnicach zestawów chłodzenia cieczą w rozmiarach: 120/240/360 (dla Corona HP Evo ARGB 120 mm) lub 140/280/420 (w przypadku Corona HP Evo ARGB 140 mm). Przepływ powietrza wynosi 35/45 CFM, zaś maksymalna prędkość obrotowa to około 1500/1200 obr./min odpowiednio Corona HP Evo ARGB 120/140 mm. Sterowanie szybkością rotora odbywa się przez regulację napięcia zasilającego.



• Corona HP Evo ARGB 120 mm: maks. 1500 obr./min (35 CFM)

• Corona HP Evo ARGB 140 mm: maks. 1200 obr./min (45 CFM)



Opcje synchronizacji zestawu Corona HP Evo ARGB Kit 120/140 mm:

1. Wentylatory Corona HP Evo ARGB podpięte bezpośrednio do płyty głównej wyposażonej w 3-pinowe złącze ARGB. W zestawie znajduje się rozdzielacz typu „Y” na trzy urządzenia. Kompatybilne systemy to: ASRock Polychrome Sync, Asus Aura Sync oraz MSI Mystic Light. Gigabyte RGB Fusion (3-pin) na większości płyt głównych tego producenta obsługiwany jest natywnie, w pozostałych przypadkach wymaga użycia dołączonej do wentylatorów Corona HP Evo ARGB przejściówki. Inne systemy adresowalnego oświetlenia również są obsługiwane, jeśli kompatybilne z wymienionymi.

2. Synchronizacja z kontrolerem Aurora Sync Evo PWM ARGB w wybranych obudowach SilentiumPC Armis Evo lub Astrum Evo (np. AR6X Evo TG ARGB, AR7X Evo TG RGB, AT6V Evo TG ARGB).

3. Kompatybilność z innymi obudowami SilentiumPC z członem „Evo TG ARGB” w nazwie, np. Signum SG1V Evo TG ARGB, Armis AR6Q Evo TG ARGB, Regnum RG6V Evo TG ARGB, Signum SG7 Evo TG ARGB. Wystarczy użyć dołączonego rozdzielacza do sygnału ARGB.

4. Nano-Reset ARGB kontroler – przydatny, gdy komputer nie ma odpowiedniej płyty głównej ani obudowy z kompatybilnym sterownikiem. Manualne sterowanie za pomocą przycisku reset.



Pojedynczy wentylator Corona HP Evo ARGB 120/140 mm można podłączyć bezpośrednio do płyty głównej wyposażonej w kompatybilne złącze ARGB (3-pin 5V), do kontrolera Aurora Sync Evo PWM ARGB (np. w obudowach SilentiumPC Astrum AT6V Evo TG ARGB, Armis AR6X/AR7X Evo TG ARGB), czy do rozdzielacza z kontrolerem Nano-Reset ARGB np. w obudowach Signum SG1V/SG1Q Evo TG ARGB, Armis AR6Q Evo TG ARGB, Regnum RG6V Evo TG ARGB, Signum SG7V Evo TG ARGB.



Kontroler Nano-Reset ARGB

Dołączony do zestawu SilentiumPC Corona HP Evo ARGB Kit 3 × 120/140 mm, miniaturowy kontroler Nano-Reset ARGB, to odpowiedź na potrzeby użytkowników, którzy nie mają odpowiedniej płyty głównej lub kompatybilnej obudowy SilentiumPC. Kontroler ma kilkanaście predefiniowanych trybów działania: od stale mieniącej się tęczy, przez stałe oświetlenie na konkretny kolor, tryby powolnej, stopniowej zmiany barwy czy też spokojnego oddychania, aż po efektowny stroboskop.



Paleta wentylatorów SilentiumPC z podświetleniem LED RGB/ARGB i wysokim ciśnieniem statycznym składa się obecnie z czterech serii: Corona HP RGB / Corona HP Evo ARGB oraz Stella HP RGB/ARGB – które są dostępne w dwóch ustandaryzowanych rozmiarach: 120 oraz 140 mm. Corona HP RGB oraz Corona HP Evo ARGB mają podświetloną obręcz i czarne łopatki, zaś w wentylatorach Stella HP RGB/ARGB to rotor wraz z łopatkami wyposażony został w diody LED. Umożliwia to użytkownikowi wybór interesującej go opcji estetycznej i funkcjonalnej posiadanej konfiguracji komputera. Dostępny jest także wariant pełnego podświetlenia: Pulsar HP ARGB, w którym także ramka wentylatora przepuszcza światło. Wentylatory SilentiumPC o wysokim ciśnieniu statycznym bez podświetlenia RGB noszą nazwę Sigma HP.



Przewidywane ceny:

• SilentiumPC Corona HP Evo ARGB 120 mm: 49 PLN

• SilentiumPC Corona HP Evo ARGB 140 mm: 59 PLN

• SilentiumPC Corona HP Evo ARGB Kit 3 × 120 mm: 145 PLN

• SilentiumPC Corona HP Evo ARGB Kit 3 × 140 mm: 169 PLN































Źródło: Info Prasowe / SilentiumPC