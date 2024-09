Ruszyła kampania 360° promująca HUAWEI WATCH GT 5 Pro w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Krótko po globalnej premierze, która odbyła się 19 września w Barcelonie, polski oddział Huawei CBG (Consumer Business Group) ruszył z kampanią promującą najnowsze smartwatche z serii HUAWEI WATCH GT 5, podkreślając długo oczekiwany powrót wersji Pro. Działania obejmują spektrum kanałów i narzędzi marketingowych. Do kampanii zostali m.in. zaangażowani znani liderzy opinii, tacy jak Karolina Pisarek‑Salla czy Mikołaj Roznerski. Huawei CBG kontynuuje budowanie silnego wizerunku marki i świadomości oferowanych urządzeń, podkreślając elegancki design HUAWEI WATCH GT 5 Pro, który łączy nowoczesne technologie z wyrafinowaną estetyką. Kampania ma na celu wypromowanie urządzeń jako stylowych i trwałych, a jednocześnie nowoczesnych technologicznie i o bogatej funkcjonalności, ze szczególnym uwzględnieniem kojarzonego z marką zaawansowanego monitorowanie zdrowia i aktywności fizycznej, a także nowego trybu golfowego.







Kulminacyjnym punktem działań marketingowych jest szeroko zasięgowa kampania telewizyjna, która rusza 1 października i potrwa do 27 października br. Spot telewizyjny można obejrzeć poniżej:













W kampanii promującej HUAWEI WATCH GT 5 Pro w mediach społecznościowych kluczową rolę odgrywają modelka Karolina Pisarek‑Salla oraz aktor Mikołaj Roznerski. Nie zabraknie w niej również twórców związanych z marką długoterminowo – Marii Jeleniewskiej oraz Tomasza Fornala, jak i Jessici Mercedes‑Kirschner, która kolejny raz uwiarygadnia slogan przyświecający urządzeniom ubieralnym marki Huawei – „Fashion Forward”. Kampania uzupełniona jest o nośniki OOH oraz digital OOH.Jako uzupełnienie do działań marki, realizowane będą także działania wspierające premierową sprzedaż HUAWEI WATCH GT 5 Pro, przy aktywnym wsparciu partnerów biznesowych firmy – sieci handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Komputronik i x‑kom, a także operatorów sieci: Play, Plus, T‑Mobile i Orange. Producent, we współpracy z partnerami, przygotował także specjalną ofertę dla kupujących, która obowiązuje do 27 października 2024 r.