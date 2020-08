Słuchawki Jabra Elite 75t z funkcją ładowania bezprzewodowego

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne Jabra Elite 75t z funkcją ładowania bezprzewodowego są już dostępne na polskim rynku, natomiast Elite Active 75t wyposażone w tę funkcję pojawią się w polskich sklepach w najbliższych miesiącach. Dzięki temu użytkownicy będą mogli ładować słuchawki umieszczając po prostu etui na ładowarce. Inżynierowie Jabra opracowali wariant słuchawek Elite 75t z funkcją ładowania bezprzewodowego, aby użytkownicy nie byli ograniczani przez niski poziom naładowania baterii. Funkcja ta jest nie tylko wygodna, ale i praktyczna, ponieważ użytkownicy mogą ładować słuchawki tak, jak im to pasuje.



Wiele osób jest w ciągłym ruchu, co wymaga zróżnicowanych rozwiązań do szybkiego ładowania. Nowe warianty słuchawek z funkcją ładowania bezprzewodowego mają taki sam wygląd i funkcje jak ich odpowiedniki bez tej opcji i mogą być ładowane na dwa sposoby: przy użyciu ładowarki indukcyjnej albo przewodu USB-C. Bateria słuchawek Elite Active 75t oraz Elite 75t wystarcza na 7,5 godziny działania, a etui ładujące wydłuża ten czas do 28 godzin. Dzięki temu użytkownicy mogą bezproblemowo prowadzić rozmowy i słuchać muzyki całymi godzinami.



Nowe warianty słuchawek dousznych z serii Elite 75t z funkcją ładowania bezprzewodowego są efektem mocnego zaangażowania firmy Jabra w rozwój swojej oferty słuchawek prawdziwie bezprzewodowych. Rodzina Elite 75t oferuje nie tylko różne wersje kolorystyczne, funkcję bezprzewodowego ładowania, ale także wersje sportowe, dlatego każdy użytkownik znajdzie w niej odpowiedni dla siebie model.



Wszystkie warianty słuchawek Elite Active 75t i Elite 75t są dostępne z funkcją MySound, która na podstawie automatycznych testów słuchu kalibruje słuchawki do indywidualnego profilu użytkownika. Teraz dostępna jest też funkcja MyControls umożliwiająca personalizację funkcji przycisków słuchawek. Dzięki temu na przykład funkcje „następny utwór”, „poprzedni utwór” oraz „włącz/wyłącz wyciszenie” można przenieść z lewej do prawej słuchawki albo dostosować do własnych preferencji.

Calum MacDougall, SVP (Senior Vice President) w firmie Jabra, powiedział: „Wielokrotnie nagradzana rodzina słuchawek Elite to dowód naszej specjalistycznej wiedzy i ogromnego doświadczenia firmy Jabra. Świadczy też ona o naszym dążeniu do zapewniania użytkownikom najlepszych na rynku produktów. Cieszymy się, że możemy udoskonalić je jeszcze bardziej, dodając funkcję ładowania bezprzewodowego. Nasi użytkownicy często są zajęci i podróżują, dlatego chcieliśmy im zapewnić praktyczne i wygodne sposoby ładowania słuchawek. Niski poziom baterii nie musi już utrudniać im życia — teraz mogą ładować słuchawki tak, jak chcą”.



Jabra Elite 75t — najważniejsze funkcje i dane techniczne:

⦁ Nowy kompaktowy kształt słuchawek dousznych przetestowany pod kątem wygody i bezpiecznego dopasowania

⦁ Najwyższa jakość dźwięku rozmów dzięki wykorzystaniu technologii poczwórnych mikrofonów

⦁ Do 7,5 godziny pracy na baterii i do 28 godzin z etui ładującym

⦁ Funkcja ładowania bezprzewodowego (ładowarka bezprzewodowa do nabycia osobno)

⦁ Spersonalizowane brzmienie muzyki dzięki korektorowi dźwięku dostępnemu w aplikacji Jabra Sound +

⦁ Certyfikat odporności IP55 i 2-letnia gwarancja na uszkodzenia spowodowane przez kurz oraz wodę

⦁ Dostęp jednym dotknięciem do Siri® i Google AssistantTM

⦁ Funkcja Jabra MyControls umożliwiająca konfigurowanie przycisków i Jabra MySound do indywidualnej regulacji dźwięku



Jabra Elite 75t — ceny i dostępność

Słuchawki Jabra Elite 75t z funkcją ładowania bezprzewodowego są już dostępne w wybranych sieciach handlowych w Polsce, a ich rekomendowana cena detaliczna to 199 EUR / 199 USD.

Występują w dwóch wersjach kolorystycznych: Black (czarny) i Titanium Black (tytanowo-czarny).



Jabra Elite Active 75t — najważniejsze funkcje i dane techniczne:

⦁ Kompaktowe słuchawki douszne, przetestowane pod kątem bezpiecznego dopasowania podczas uprawiania sportu, z optymalną izolacją hałasu

⦁ Do 7,5 godziny pracy na baterii i do 28 godzin z etui ładującym

⦁ Technologia poczwórnych mikrofonów zapewnia idealny dźwięk rozmów w każdym otoczeniu

⦁ Funkcja ładowania bezprzewodowego (ładowarka bezprzewodowa do nabycia osobno)

⦁ Spersonalizowane brzmienie muzyki dzięki korektorowi dźwięku dostępnemu w aplikacji Jabra Sound +

⦁ Certyfikat odporności IP57 i 2-letnia gwarancja na uszkodzenia spowodowane przez kurz i pot

⦁ Dostęp za dotknięciem jednego przycisku do Siri® i Google AssistantTM

⦁ Funkcja Jabra MyControls umożliwiająca konfigurowanie przycisków i Jabra MySound do indywidualnej regulacji dźwięku



Jabra Elite Active 75t — ceny i dostępność:

Słuchawki Jabra Elite Active 75t z funkcją ładowania bezprzewodowego będą dostępne w wybranych sieciach handlowych w Polsce w najbliższych miesiącach. Rekomendowana cena detaliczna to 219 EUR / 229 USD.

Będą oferowane w dwóch wersjach kolorystycznych: Navy (granatowy) i Grey (szary).







