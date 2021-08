Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Creative Technology prezentuje nowe słuchawki douszne Creative Aurvana Trio LS. To już kolejny model słuchawek dousznych z popularnej serii Aurvana Trio, a pierwszy, w którym wykorzystano technologię budowy przetworników z płynnej gumy silikonowej (LSR). Wykorzystanie nowej technologii pozwala na dokładniejsze wysterowanie przetworników i uzyskanie niskiego współczynnika THD co w następstwie przekłada się na bardzo dobrą, bezstratną jakość dźwięku. Creative Aurvana Trio LS zachowuje swoją solidną i elegancką konstrukcję, tak charakterystyczną dla tej serii.



Liquid SiliconeRubber (LSR)

Słuchawki Creative Aurvana Trio LS zostały zaprojektowane przy użyciu technologii Liquid SiliconeRubber (LSR), innowacyjnej technologii, która eliminuje niespójności w działaniu przetworników spowodowane tradycyjnym procesem klejenia, które stosowane jest w większości słuchawek. Z przetwornikami LSR słuchawki posiadają dużo lepszą obsługę mocy, dużo większą spójność, zwykle dwukrotnie większą amplitudę w porównaniu do innych przetworników słuchawkowych, a także bardzo niskie THD przy wysokim poziomie głośności. Poziomy ciśnienia akustycznego SPL są bardzo wyrównane, zwykle w granicach tolerancji 1,5 dB pomiędzy przetwornikami.



Ząbkowany przewód

Zestaw słuchawkowy został wyposażony w specjalne zaprojektowane przewody, które zostały tak wykonane, by zminimalizować przenoszenie drgań na obudowę słuchawek podczas pocierania przewodu o inne powierzchnie, np. ubranie.



Pilot z mikrofonem

Zestaw został wyposażony w pilot do sterowania z wbudowanym, wielokierunkowym, mikrofonem typu MEMS. Pilot został umieszczony na przewodzie po prawej stronie. Przy pomocy pilota możemy odbierać połączenia telefoniczne lub sterować odtwarzaczem muzycznym.



Komfort

Dla komfortu użytkowania producent dostarcza wraz z zestawem różnych rozmiarów silikonowych wkładek dousznych.Słuchawki dla komfortu noszenia posiadają magnesy, które zostały umieszczone po zewnętrznej stronie słuchawek.



Certyfikat Super X-FI

Słuchawki Aurvana Trio LS posiadają certyfikat Super X-Fi. Oznacza to, że zestaw słuchawkowy został przystosowany i dostrojony do współpracy z urządzeniami Super X-Fi, takimi jak np. przedwzmacniacz słuchawkowy SXFI AMP. Współpraca słuchawek z urządzeniami typu SXFI AMP zapewnia odbiór dźwięku, w taki sposób, jakbyśmy odsłuchiwali dźwięk wydobywający się bezpośrednio z wielogłośnikowego zestawu Hi-Fi.



Cena i dostępność.

Zestaw słuchawkowy Creative Aurvana Trio LS kupisz za 189zł.

Potrzebujesz więcej informacji odwiedź stronę produktu: www.creative.com/triols





DANE TECHNICZNE:



Słuchawki/Przetworniki:

• 9,3 mm przetwornik typu LSR

• Impedancja 32 ohm

• Czułość 110 dBA przy 1mW

• Pasmo przenoszenia 20Hz - 20KHz

Mikrofon:

• Wielokierunkowy mikrofon MEMS

• Pasmo przenoszenia 100 Hz - 10 kHz

• Czułość (1 kHz) -42 dBV / Pa

Interfejs audio:

• Czteropolowy Jack „L” 3,5 mm CTIA

Długość przewodu:

• Długość przewodu 1,155m

Waga:

• 18,6g







Źródło: Creative