S.M.S.L. - Nowe przetworniki cyfrowo-analogowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Producent z kraju środka wprowadził do swojej oferty dwie niezwykle ciekawe propozycje. To wysokiej klasy przetworniki cyfrowo-analogowe, które wprowadzają na rynek najnowsze układy konwerterów. W D400EX mamy nowatorski i flagowy zestaw przetworników firmy AKM (AK4191 oraz dwa AK4499EX), w D400ES z kolei najnowszy topowy układ firmy ESS Technology, czyli ES9039MSPRO. Pierwszy z dwóch nowych przetworników marki S.M.S.L. wykorzystuje najnowszy zestaw „dzielonych” konwerterów firmy AKM. Mowa oczywiście o komplecie układów AK4191 oraz AK4499EX, które są pokazem możliwości technologicznych firmy Asahi Kasei Microsystems.







Jest to jednocześnie pierwsze rozwiązanie, w którym interfejs wejściowy, filtr cyfrowy, oraz modulator znajduje się w jednym układzie (AK4191), zaś sam przetwornik – w dwóch pozostałych, gdzie każdy układ AK4499EX obsługuje pojedynczy kanał. Takie rozwiązanie sprawia, że teraz możliwe jest zachowanie prawdziwej separacji sekcji analogowej i cyfrowej, co z kolei przekłada się nie tylko na znakomite parametry mierzalne, ale i na świetne, analogowe, a przy tym realistyczne i otwarte brzmienie.



S.M.S.L. D400ES – przetwornik z najnowszym układem ES9039MSPRO

Dla wszystkich entuzjastów krystalicznie czystego, przejrzystego i referencyjnego brzmienia, z jakiego znane są przetworniki bazujące na najlepszych układach firmy ESS Technology marka S.M.S.L. ma także propozycję. Jest nią przetwornik cyfrowo-analogowy S.M.S.L. D400ES, który korzysta z najnowszego, topowego układu ES9038MSPRO. Układ ten wyznacza nowe standardy nie tylko w zakresie parametrów mierzalnych, ale też sprawia, że S.M.S.L. D400ES oferuje bezkonkurencyjną w swojej klasie transparentność i realizm przekazu.



S.M.S.L. D400EX i D400ES - zaawansowany interfejs wejściowy trzeciej generacji

Oczywiście doskonały zestaw przetwornik to nie wszystko, dlatego też S.M.S.L. zadbał o to, aby cała reszta współpracującej z nim elektroniki była na odpowiednio wysokim poziomie. Dlatego interfejs wejściowy USB w obu nowych urządzeniach oparty jest na najnowszym układzie XMOS XU-316. Jest to trzecia już generacja układów XMOS i zapewnia nie tylko niezwykle stabilne działanie, ale i pełne wsparcie dla sygnałów wejściowych w gęstych formatach. Dzięki temu D400EX oraz D400ES wspierają nie tylko sygnały PCM aż do PCM 32-bity/768 kHz, ale i DSD do DSD512 włącznie. Oczywiście oprócz wejścia USB, do dyspozycji zarówno w wersji EX, jak i ES mamy pełen komplet wejść cyfrowych, czyli koaksjalne S/PDIF, AES/EBU, TOSLink, czy wreszcie zdobywające coraz większą popularność specjalizowane złącze I2S zrealizowane na gnieździe HDMI.



Autorski system zegara i wyselekcjonowane komponenty

W obu nowych modelach, podobnie jak w innych najwyższej klasy przetwornikach marki S.M.S.L. zastosowano układ zegara taktującego CK-03, który jest najnowszą wersją autorskiego systemu producenta zapewniającego niezwykle niski poziom zniekształceń typu jitter. Co więcej, dla wejść w standardzie S/PDIF zastosowano dodatkową pętlę PLL, co sprawia, że także w tym przypadku dokonywana jest znacząca regeneracja przychodzącego sygnału. Co równie ważne, także po stronie analogowej mamy do czynienia z przemyślanym i zaawansowanym jednocześnie układem. Zastosowano tutaj najwyższej klasy wzmacniacze operacyjne oraz precyzyjne rezystory i specjalnie dobrane, kondensatory o świetnych parametrach. Wszystko po to, aby uzyskać nie tylko znakomite parametry mierzalne, ale przede wszystkimi naturalne, transparentne i nasycone zarazem brzmienie. Warto też zaznaczyć, że w obu urządzeniach mamy do czynienia z osobno zaprojektowanymi torami analogowymi. W przypadku D400ES wykorzystano 5 wzmacniaczy operacyjnych OPA1612A i 4 LME49720. W przypadku zaś ES9039MSPRO w sekcji analogowej pracuje 11 układów OPA1612A. Dzięki temu tory analogowe są w obu urządzeniach zoptymalizowane pod kątem współpracy z konkretnymi układami przetworników DAC.



Wsparcie dla MQA-CD oraz zaawansowana łączność Bluetooth

Urządzenie wspiera nie tylko pełne dekodowanie formatu MQA, ale obsługuje też standard MQA-CD. Dzięki temu można podłączyć do S.M.S.L. D400 odtwarzacz CD za pomocą wyjścia cyfrowego (koaksjalnego lub optycznego) i bez przeszkód dekować format MQA-CD. W nowych przetwornikach S.M.S.L. zaimplementowano także nowoczesny układ firmy Qualcomm odpowiadający za obsługę bezprzewodowej łączności Bluetooth. Dzięki jego starannej aplikacji możemy teraz cieszyć się nie tylko dużym, wynoszącym realnie aż ponad 10 metrów zasięgiem, ale też i wsparciem dla takich standardów transmisji, jak LDAC (24bity/96 kHz), aptX HD, czy SBC i AAC.



Niskoszumne zasilanie i solidna, w całości aluminiowa obudowa

S.M.S.L. D400EX i D400ES posiadają też starannie zaprojektowane zasilanie, które jest istotnym elementem każdego przetwornika cyfrowo-analogowego. W każdym z urządzeń mamy nie tylko dwa transformatory zasilające, ale i mocno rozbudowaną sekcję zasilającą, z pokaźnymi pojemnościami filtrującymi oraz wieloma liniami zasilania ze specjalnymi, niskoszumnymi regulatorami napięcia. Nie zapomniano też o ochronie przed szkodliwymi interferencjami elektromagnetycznymi. Bo chroni przed nimi niezwykle solidna, precyzyjnie wykonana z obrabianego za pomocą CNC aluminium obudowa. Jest ona dodatkowo anodyzowany w procesie oksydacyjnym, co nadaje jej eleganckiego, dystyngowanego wyglądu. Zadbano nawet o taki szczegół, jak wyświetlacz, którego ekran posiada powłokę ze szkła hartowanego o wysokim przewodnictwie światła. Do obu urządzeń dołączany jest pilot umożliwiający sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia.



Przetworniki marki S.M.S.L. dostępne już są w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a ich cena detaliczna brutto wynosi 5399 PLN za D400EX i 4599 PLN za D400ES.































Źródło: Info Prasowe / MIP