realme zaprasza na Warszawskie Targi Fantastyki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już jutro, 15 kwietnia, w Centrum EXPO XXI w Warszawie rozpoczyna się kolejna edycja Warszawskich Targów Fantastyki. To wyjątkowe wydarzenie stworzone z myślą o ludziach, którzy kochają świat fantasty. Do niedzieli 16 kwietnia będzie można odwiedzić liczne stoiska z rękodziełem, książkami, komiksami, grami czy planszówkami. Na odwiedzających czeka także strefa realme. Na miejscu będzie można poznać nowe produkty marki, a także wziąć udział w konkursie, którego zwycięzca otrzyma najnowszy smartfon – realme C55. Marka realme gorąco zachęca wszystkich entuzjastów świata fantasy do odwiedzenia Warszawskich Targów Fantastyki.







W najbliższy weekend, w Centrum Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie, od godziny 10:00 do godziny 18:00 będzie można odwiedzić rozmaite stoiska pełne gier, książek, komiksów i gadżetów czerpiących z różnorodnych światów fantastyki. Wydarzenie to także okazja do:

• spotkania z pisarzami, aktorami i ludźmi kultury,

• poznania cosplayerów,

• udziału w warsztatach i spróbowania swoich sił w licznych konkursach.



realme będzie obecne podczas tego wydarzenia ze swoją strefą, na której będzie można bliżej poznać najnowsze produkty producenta. Na odwiedzających czekają także specjalne konkursy i aktywacje. realme przygotowało zmagania w świecie gier mobilnych, których uczestnicy zawalczą o zestawy gadżetów oraz nagrodę główną – najnowszy smartfon realme C55.











Źródło: Info Prasowe / realme