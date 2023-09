SAPPHIRE - nowe karty AMD Radeon z serii RX 7800 XT i RX 7700 XT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SAPPHIRE Technology przedstawia karty graficzne SAPPHIRE AMD Radeon z serii RX 7800 XT oraz RX 7700 XT. Nowością jest linia kart SAPPHIRE PURE utrzymanych w białej kolorystyce. Układy RX 7800 XT zostały wyposażone w 3840 procesorów strumieniowych, 60 jednostek obliczeniowych oraz 16 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej szynie. Z kolei RX 7700 XT to chipy z 3456 procesorami strumieniowymi, 54 jednostkami obliczeniowymi i pamięcią o pojemności 12 GB, opartą na 192-bitowej magistrali. Oba procesory graficzne wzbogacono bardzo szybą pamięcią Infinity Cache drugiej generacji. W modelu RX 7800 XT jest jej 64 MB, a w RX 7700 XT 48 MB. Za obliczenia związane ze śledzeniem promieni odpowiadają jednostki RT drugiej generacji. Jest ich taka sama liczba jak jednostek obliczeniowych – odpowiednio 60 i 54. Karty są zasilane dwiema standardowymi wtyczkami 8-pin PCI Express.







PURE – stylowa biel

Karty z serii PURE wyróżnia biała barwa układu chłodzenia oraz czerwone podświetlenie logo SAPPHIRE. W razie potrzeby iluminacja może zostać dezaktywowana. Model PURE RX 7800 XT pracuje z taktowaniem do 2475 MHz w trybie Boost, a jego parametr Total Board Power wynosi 270 W. Z kolei wariant PURE RX 7700 XT pracuje z taktowaniem do 2584 MHz w trybie Boost, a jego TBP to 240 W. Do kart dołączany jest pasujący kolorystycznie biały wspornik. Oba modele zbudowano na płytce drukowanej o podwyższonej zawartości miedzi. Za dystrybucję energii odpowiada w nich 14-fazowa, cyfrowa sekcja zasilająca oparta na polimerowo-aluminiowych kondensatorach. Jest ona chroniona przed przepięciami przez zestaw bezpieczników.



Chłodzenie Tri-X

Układ chłodzenia nowych kart opiera się na kompozytowych ciepłowodach. Energia cieplna jest z nich odbierana przez aluminiowe żeberka. Zostały one pofalowane oraz wyprofilowane w kształt litery V dla jak najlepszych osiągów. Całość owiewają trzy wentylatory Tri-X z podwójnym łożyskiem kulkowym i łopatkami o specjalnym profilu. Został on opracowany pod kątem maksymalizacji przepływu powietrza i ciśnienia statycznego. Całość dopełnia metalowy backplate. Grubość karty to 2.5 slota PCI.



W kartach SAPPHIRE z serii RX 7800 XT oraz RX 7700 XT zamontowano po dwa złącza DisplayPort 2.1 oraz dwa HDMI 2.1a. Interfejs DP 2.1 dzięki bezstratnej kompresji obrazu DSC pozwala wyświetlać obraz HDR o rozdzielczości 8K (7680 x 4320 px) z odświeżaniem 165 Hz bądź 4K (3840 x 2160 px) przy 480 Hz. Z kolei HDMI 2.1a pozwala na przesyłanie obrazu 8K przy odświeżaniu 60 Hz lub 4K z odświeżaniem 120 Hz. Rdzeń karty NITRO+ RX 7800 XT pracuje z zegarem Boost 2565 MHz, a jego TBP to 288 W. Z kolei dla NITRO+ RX 7700 XT te wartości to odpowiednio 2599 MHz oraz 252 W.



Podświetlenie ARGB oraz podwójny BIOS

Względem modeli PURE, karty NITRO+ wzbogacono o funkcje związane z podświetleniem ARGB. Rozświetlone są dwa paski na układzie chłodzenia oraz logo SAPPHIRE na backplate. Użytkownik może ustawić wiele trybów pracy podświetlenia przy pomocy oprogramowania SAPPHIRE TriXX. Jedne z dostępnych opcji to przypisanie różnych kolorów do przedziałów temperatur, z jakimi pracuje rdzeń graficzny, czy też zmiana koloru w zależności od trybu pracy wentylatorów. Przy pomocy 3-pinowego złącza na laminacie karty, iluminację można również zsynchronizować z efektem podświetlenia płyty głównej. Przewód ARGB 3-pin 5V znajduje się w komplecie. Do zestawu jest też dołączona podpórka dla karty. Modele NITRO+ wyposażono w dwie kości UEFI BIOS. Można się między nimi przełączać przy pomocy oprogramowania SAPPHIRE TriXX lub przełącznika zamontowanego na laminacie kart.



Quick Connect i ramka usztywniająca

Struktura modeli NITRO+ jest wzmocniona dzięki ramce usztywniającej wykonanej ze stali walcowanej na zimno. Z kolei technologia SAPPHIRE Quick Connect pozwala na łatwe oraz szybkie czyszczenie lub wymianę wentylatorów bez utraty gwarancji.



PULSE – serce gamingu

Oprócz kart z serii NITRO+ i PURE, SAPPHIRE wprowadza do sprzedaży modele z przystępnej cenowo serii PULSE. Ich chłodzenie jest realizowane przy pomocy dwóch wentylatorów Dual-X z podwójnym łożyskiem kulkowym. Główną różnicą między pozostałymi modelami jest brak podświetlenia i nieco niższe zegary rdzenia graficznego. Idzie za tym też zmniejszony parametr Total Board Power. Dla PULSE RX 7800 XT są to odpowiednio wartości 2430 MHz w trybie Boost oraz 266 W. Z kolei w przypadku PULSE RX 7700 XT jest to 2544 MHz i 230 W.



Dostępność

Sprzedaż kart z serii SAPPHIRE AMD Radeon RX 7800 XT oraz RX 7700 XT rozpoczyna się w dniu dzisiejszym. Ich sugerowane ceny detaliczne wynoszą:

• NITRO+ RX 7800 XT – 3120 PLN

• PURE RX 7800 XT – 3000 PLN

• PULSE RX 7800 XT – 2890 PLN

• NITRO+ RX 7700 XT – 2890 PLN

• PURE RX 7700 XT – 2670 PLN

• PULSE RX 7700 XT – 2550 PLN































Źródło: Info Prasowe - SAPHIRE