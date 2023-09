Samsung wprowadza dysk SSD 990 PRO Series 4 TB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung Electronics przedstawił wysokowydajny dysk SSD 990 PRO Series o pojemności 4 terabajtów (4 TB). Dyski tej serii są produktywnymi urządzeniami SSD zgodnymi ze standardem PCIe 4.0. Wykorzystują one ósmą już generację – opracowanej przez firmę Samsung – technologii V-NAND (V8), a także jej autorski, udoskonalony sterownik. Dzięki ultra-wysokim prędkościom zapisu i odczytu danych, a także wysokiej wydajności energetycznej, dyski 990 PRO zostały opracowane z myślą o przetwarzaniu dużej ilości danych – na przykład podczas pracy nad materiałami graficznymi 3D/4K, przy analizie danych czy też w trakcie realistycznych rozgrywek.







Dzięki rozwiązaniom tym stanowią wzorcowy komponent do współczesnych komputerów PC, laptopów, konsol oraz systemów obliczeniowych. Dzięki zwiększeniu łącznej ilości możliwych do zapisania danych (TBW) do 2400 TB, dyski SSD 990 PRO charakteryzują się wysokim poziomem niezawodności i trwałości. W efekcie stanowią doskonały wybór dla użytkowników intensywnie eksploatujących swoje maszyny, potrzebujących dużej pamięci o dużej pojemności do przechowywania swoich danych.



Jedna z najwyższych w klasie pojemność i wydajność

Dzięki zastosowaniu technologii V8 oraz udoskonalonemu sterownikowi, 990 PRO 4 TB oferuje niemal maksymalną wydajność, jaką można uzyskać przy wykorzystaniu interfejsu PCIe 4.0. Osiąga on prędkość odczytu sekwencyjnego wynoszącą do 7.450 MB/s oraz prędkość zapisu równą nawet 6.900 MB/s. Zwiększona do 4 TB pojemność nośnika pamięci przekłada się także na wzrost odczytu i zapisu losowego do wartości odpowiednio 1.600K oraz 1.550K IOPS. Tym samym nowy produkt stanowi idealne rozwiązanie dla graczy, twórców oraz entuzjastów technologii poszukujących pamięci masowych z najwyższej półki.



Model 990 PRO charakteryzuje się jedną z najwyższych prędkością odczytu losowego w swojej kategorii. Pozwala to na ograniczenie przerywania obrazu w grach oraz skraca czas ładowania wysokiej jakości materiałów wideo, umożliwiając cieszenie się płynną i stabilną rozgrywką. W przypadku najnowszych tytułów obsługujących wysoce zaawansowane technologie wczytywania danych, dyski serii 990 PRO ograniczają opóźnienie ekranu do minimum. Dzięki temu, gracze mogą cieszyć się akcją w czasie rzeczywistym, przy stałej, wysokiej wartości liczby klatek na sekundę (FPS).



Wyższa wydajność energetyczna i skuteczna kontrola temperatury roboczej

Modele 990 PRO charakteryzują się nawet o 50% wyższą wydajnością energetyczną w porównaniu do serii 980 PRO. Powlekany niklem sterownik i odprowadzająca ciepło naklejka umieszczona na dysku SSD pozwala na pracę w optymalnej temperaturze, co przekłada się na stabilny poziom wydajności. Wersja 990 PRO Heatsink posiada wydajny, cienki radiator, który pozwala na utrzymanie wysokich parametrów podczas grania lub wykonywania wymagających operacji obliczeniowych. Dysk jest również kompatybilny z najnowszymi konsolami, co przyspiesza proces instalacji, zapobiegając jednocześnie wynikającym z przegrzania spadkom wydajności.



Jednostronny dysk SSD o pojemności 4 TB do kompaktowych laptopów

Dzięki zastosowaniu technologii NAND ósmej generacji (V8), model 4 TB 990 PRO jest dostępny w obudowie zgodnej ze standardem M.2 – cieńszej, niż ma to miejsce w innych tego typu dyskach SSD M.2. Rozwiązanie to eliminuje problemy związane z instalacją nośników w kompaktowych laptopach takie, jak brak możliwości montażu sprzętu lub ryzyko uszkodzenia innych komponentów. Wdrożenie tej jednostronnej konstrukcji zapewni dużą ilość miejsca, jak i stały, wysoki poziom wydajności.



Oprogramowanie Samsung Magician i dostępność

Samsung Magician zapewnia optymalne osiągi dysków SSD gwarantując aktualność oprogramowania sprzętowego, sterowników oraz pozostałych ustawień. Ponadto, oferuje odpowiedni poziom elastyczności, pozwalający na optymalizację parametrów takich, jak zasilanie i wydajność, stosownie do preferencji użytkownika. Model 990 PRO z radiatorem obsługuje również podświetlenie RGB, które pozwala graczom cieszyć się atrakcyjnymi efektami podświetlenia LED. Nowa wersja oprogramowania Magician 8.0 zostanie udostępniona we wrześniu 2023 r. i będzie zintegrowanym rozwiązaniem stosowanym w stacjonarnych i przenośnych dyskach SSD, kartach pamięci oraz pendrive’ach.



Modele 990 PRO oraz 990 PRO z radiatorem o pojemności 4 TB będą dostępne na początku października 2023 r. W sprzedaży dostępne są obecnie dyski serii 990 PRO o pojemności 1 TB i 2 TB.









Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG