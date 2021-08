Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SAPPHIRE Technology przedstawia autorską kartę graficzną SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6600 XT. Nowość od SAPPHIRE została zbudowana w oparciu o układ wykonany w 7 nm architekturze AMD RDNA 2. Karta jest kierowana do graczy oczekujących wysokiej wydajności w tytułach AAA w rozdzielczości Full HD. Karta graficzna PULSE AMD Radeon™ RX 6600 XT została wyposażona w 2048 procesory strumieniowe. Jej zegar Boost wynosi 2593 MHz, a zegar Game 2382 MHz. Na laminacie zamontowano 8 GB pamięci GDDR6 opartej na szynie 128 bit. Dodatkowo wydajność konstrukcji podnosi 32 MB szybkiej pamięci Infinity Cache. Z kolei wsparcie dla sprzętowego śledzenia promieni zapewniają 32 akceleratory promieni.







Aluminiowe finy układu chłodzenia karty są owiewane dwoma półpasywnymi wentylatorami SAPPHIRE Dual-X. Dzięki hybrydowej konstrukcji są one w stanie wygenerować o 5.5% wyższe ciśnienie statyczne niż w poprzednich modelach SAPPHIRE. Dla wyższej sztywności konstrukcji oraz lepszego wyglądu model PULSE został wyposażony w metalowy backplate. Uniwersalna czarna kolorystyka całości wraz z czerwonymi akcentami powinna dobrze komponować się z większością konfiguracji gamingowych.



Proces produkcyjny 7 nm oraz ciągle udoskonalana architektura przyczyniają się do wysokiej sprawności energetycznej układu graficznego. Do działania karty wystarczy zasilanie pojedynczą wtyczką PCI Express 8-pin. Dzięki niskiemu apetytowi na energię elektryczną było możliwe ograniczenie rozmiarów układu chłodzącego karty przy zachowaniu cichego działania pod obciążeniem. SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6600 XT powinien zmieścić się do większości obudów typu mini-ITX oraz HTPC przystosowanych do montażu dedykowanej karty graficznej.



Po sparowaniu kart AMD z serii 6000 z odpowiednią płytą główną istnieje możliwość aktywacji trybu Smart Access Memory. Daje on procesorowi bezpośredni dostęp do pamięci karty graficznej, co pozwala uzyskać wzrost wydajności w grach. Ponadto w najnowszych kartach AMD zostały zamontowane porty HDMI 2.1 oraz DisplayPort 1.4 ze wsparciem DSC. Pozwalają one na przesyłanie obrazu HDR o rozdzielczości 8K (7680 x 4320 px).



Oprócz modelu z serii PULSE, SAPPHIRE wprowadza do sprzedaży kartę z serii NITRO+. SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 6600 XT względem wersji PULSE został wzbogacony o:

• podświetlenie ARGB NITRO Glow,

• drugą kość UEFI BIOS,

• łatwo wymienne wentylatory Quick Connect,

• pofalowane finy układu chłodzącego,

• możliwość synchronizacji z podświetleniem ARGB płyty głównej.



Ponadto rdzeń modelu NITRO+ pracuje z jeszcze wyższym taktowaniem. To odpowiednio 2607 MHz w trybie Boost oraz 2428 MHz w trybie Game.



Cena i dostępność

Sprzedaż kart z SAPPHIRE AMD Radeon RX 6600 XT z serii PULSE oraz NITRO+ rozpoczyna się w dniu dzisiejszym. Sugerowane ceny detaliczne wynoszą:

• PULSE AMD Radeon RX 6600 XT - 399 USD

• NITRO+ AMD Radeon RX 6600 XT - 429 USD





































Źródło: Info Prasowe / SAPPHIRE