Samsung Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Samsung zaprezentował urządzenia Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic, rozpoczynając tym samym nową erę innowacji w historii inteligentnych zegarków. To pierwsze urządzenia oferujące Wear OS™ Powered by Samsung – nowy autorski system stworzony wspólnie z Google, jak również One UI Watch – najbardziej intuicyjny interfejs użytkownika, jaki opracował dotychczas Samsung. Seria Galaxy Watch4 charakteryzuje się ponadto zaawansowaną wydajnością, która gwarantuje niezwykle płynne wrażenia z użytkowania. Te nowe urządzenia zostały całkowicie przeprojektowane, by zapewnić użytkownikom najlepsze narzędzia do dbania o swój dobrostan.







Galaxy Watch4 wyposażono w przełomowy czujnik BioActive firmy Samsung, który – choć bardziej kompaktowy – pozwala dokonywać niezwykle precyzyjnych pomiarów. To nowe rozwiązanie typu „3 w 1” przy pomocy tylko jednego chipsetu obsługuje trzy potężne czujniki: optyczny czujnik tętna, elektryczny czujnik serca oraz czujnik dokonujący analizy impedancji bioelektrycznej. W efekcie użytkownicy mogą monitorować swoje ciśnienie krwi, wykryć nieregularny rytm serca (migotanie przedsionków), skontrolować poziom tlenu we krwi, a także, po raz pierwszy, zmierzyć skład ciała. Nowe narzędzie do pomiaru składu ciała pozwala użytkownikom lepiej zrozumieć swój ogólny stan zdrowia i kondycję, dostarczając informacji o kluczowych aspektach, takich jak zawartość mięśni szkieletowych, podstawowa przemiana materii, czy zawartość wody i tkanki tłuszczowej. Teraz w dowolnym miejscu i czasie można z łatwością sprawdzić skład ciała dwoma palcami. Wystarczy ok. 15 sekund, by zegarek uchwycił 2400 punktów danych.



Najnowsze smartwatche oferują niezwykle bogaty zestaw funkcji monitorujących dobrostan, za pomocą których użytkownicy mogą śledzić swoją codzienną aktywność i zachować motywację. Mogą zatem korzystać z gotowych treningów, podejmować grupowe wyzwania wraz z rodziną i przyjaciółmi, a także zorganizować sobie domową siłownię poprzez połączenie Galaxy Watch4 z kompatybilnym telewizorem Samsung Smart TV, który będzie wyświetlał zestawienia kalorii i tętno ćwiczącego, ułatwiając mu tym samym śledzenie wszelkich parametrów. A gdy przyjdzie pora na odpoczynek, urządzenia serii Galaxy Watch4 zapewnią kompleksową i bardziej szczegółową niż dotychczas analizę faz snu użytkownika. Zegarki przy pomocy kompatybilnego smartfonu nie tylko wychwycą chrapanie, ale także dokonają pomiaru poziomu tlenu we krwi, a za sprawą zaawansowanych wyników pomiaru Galaxy Watch4 będzie można dowiedzieć się więcej o fazach swojego snu, by zadbać o najwyższą jakość wypoczynku.



Łatwość obsługi, intuicyjność i efektywność to znaki rozpoznawcze smartwatchy Galaxy. Za sprawą nowego One UI Watch i Wear OS Powered by Samsung, wrażenia z ich użytkowania staną się jeszcze doskonalsze. Dzięki One UI Watch, w chwili pobrania na smartfon, kompatybilne aplikacje są automatycznie instalowane także na smartwatchu[11], a ważne ustawienia – takie jak godziny, w których nie należy użytkownikowi przeszkadzać, czy zablokowane numery – są natychmiast synchronizowane. Dzięki funkcji Autoprzełączanie[12] słuchawki przełączają się pomiędzy smartfonem a zegarkiem w zależności od tego, które urządzenie jest akurat w użyciu. Użytkownik może też bez trudu zarządzać smartwatchem przy pomocy asystenta głosowego, a także sterować nim, używając pierścienia lub gestów. Wystarczy dwukrotnie unieść i opuścić przedramię, by odebrać połączenie, i dwukrotnie obrócić nadgarstek, by je odrzucić. W ten sam sposób można również odrzucać powiadomienia i alerty.



Seria Galaxy Watch4 to także pierwsza generacja smartwatchy wyposażona w Wear OS Powered by Samsung – nowy system operacyjny optymalizujący obsługę zegarków. To przełomowe rozwiązanie, stworzone przez Samsung i Google, sprawia, że użytkownik z poziomu nadgarstka otrzymuje dostęp do rozległego ekosystemu obejmującego popularne aplikacje Google, takie jak Mapy Google czy Google Pay i cenione usługi Galaxy. Nowa platforma obsługuje również wiodące aplikacje innych firm, m.in. adidas Running, Calm, Strava i Spotify dostępne w Google Play. Za sprawą zaawansowanego sprzętu i jeszcze bardziej intuicyjnego interfejsu użytkownicy Galaxy Watch4 mogą cieszyć się płynnym i wygodnie zintegrowanym działaniem. Na przykład udoskonalony, wbudowany kompas współpracuje z Mapami Google, ułatwiając poruszanie się po nowych, nieodkrytych jeszcze przez użytkownika terenach.



Udoskonalenia sprzętowe obejmujące usprawniony procesor, lepsze wyświetlacze i większą pamięć zapewniają imponujące wrażenia z użytkowania. Urządzenia serii Galaxy Watch4 jako pierwsze wśród zegarków Galaxy Watch oferują procesor 5 nm zapewniając o 20% szybszy CPU, o 50% więcej RAM i 10‑krotnie wydajniejszy GPU niż smartwatche poprzedniej generacji. Oznacza to doskonałą płynność, a także łatwość przewijania i multitaskingu. W Galaxy Watch4 udoskonalono również rozdzielczość wyświetlacza, która wynosi teraz 450 x 450 pikseli, dzięki czemu prezentowane treści są bardziej wyraziste. Zaś imponująca pamięć 16GB gwarantuje wystarczającą ilość miejsca na pobieranie i przechowywanie ulubionych aplikacji, utworów i zdjęć, o których bezpieczeństwo dba z kolei platforma zabezpieczeń Samsung Knox.



Technologia eSIM pozwala użytkownikom cieszyć się wolnością, jaką daje możliwość zostawienia smartfonu w domu, przy jednoczesnej pewności, że smartwatch automatycznie się z nim zsynchronizuje[18]. Niezawodna bateria to kluczowy aspekt w przypadku smartwatcha. Dlatego w nowych urządzeniach oferuje ona do 40 godzin pracy – to więcej niż potrzeba, by nie musieć ładować smartwatcha na weekendowym wypadzie pod namiot – mimo że zapewnia moc szybszemu procesorowi, wyświetlaczowi o wyższej rozdzielczości, rozszerzonej pamięci i bardziej zaawansowanym funkcjom. A gdy szybko potrzebny jest zastrzyk energii, 30 minut ładowania zapewni do 10 godzin pracy zegarka.



Dostępność

Przedsprzedaż Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic rozpocznie się 11 sierpnia, a 27 sierpnia urządzenia pojawią się w regularnej sprzedaży. Oba zegarki charakteryzuje smukłe i charakterystyczne wzornictwo. Wraz ze smartwatchami dostępne będą również różnorodne paski i możliwe do spersonalizowania tarcze, dzięki czemu urządzenia będą mogły w pełni oddać styl użytkownika.



Galaxy Watch4 – nowoczesny, minimalistyczny model stworzony do wszechstronnego, całodziennego użytku – będzie dostępny w rozmiarze 40 mm i 44 mm. W momencie wprowadzenia na rynek rozmiar 40 mm będzie dostępny w czerni, srebrze i różowym złocie, natomiast rozmiar 44 mm – w czerni, srebrze i wyrafinowanej zieleni.



Z kolei ponadczasowy Galaxy Watch4 Classic o designie klasy premium i cenionym przez użytkowników obrotowym pierścieniu będzie dostępny w rozmiarach 42 mm i 46 mm w kolorach czarnym i srebrnym.

























