SBS Mobile - ultracienkie ładowarki, powerbanki i akcesoria dla iPhone 16

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SBS Mobile, włoski producent akcesoriów mobilnych oraz dostawca usług zabezpieczania i personalizacji smartfonów, obecny 12 lat na rynku polskim, już w ten weekend zaprezentuje podczas targów IFA 2024, nowe, innowacyjne produkty i rozwiązania. Będą to m.in. ultracienkie, wydajne ładowarki sieciowe, innowacyjne powerbanki w kompaktowych rozmiarach nowe, rozwiązania ładowania bezprzewodowego oparte na standardzie Qi21, a także akcesoria dedykowane nadchodzącemu iPhone’a 16.







SBS Mobile prezentuje szeroki wybór akcesoriów dedykowanych iPhone 16. Są to m.in. szkła ochronne ekranu i aparatu oraz etui powstałe przy współpracy z D3O, światowym liderem w dziedzinie zaawansowanych materiałów ochronnych. W ofercie firmy znajdą się również etui PURO, dostępne w różnych kolorach, materiałach i stylach, część z nich z certyfikatem GRS (Global Recycled Standard). Znajdziemy również nowości z linii ładowania bezprzewodowego, wyposażone w technologię Qi2 kompatybilne z MagSafe.



Nowa technologia ekstracienkich, wydajnych ładowarek

SBS Mobile ogłasza wprowadzenie na rynek linii ładowarek ściennych EXTRA SLIM i ultrakompaktowych adapterów podróżnych, wykorzystujących najnowocześniejszą technologię azotku galu (GaN). Zapewnia ona większą wydajność, moc i ochronę przed przegrzaniem, dzięki czemu urządzenia są odpowiednie dla osób poszukujących wysokiej wydajności w jak najbardziej kompaktowym formacie – ich grubość wynosi 1 cm. Linia GaN obejmuje również ładowarki i powerbanki dla różnych urządzeń, od prostych smartfonów po najpotężniejsze laptopy.



W sektorze ładowania urządzeń mobilnych flagowym produktem SBS Mobile jest technologia Power Control, z funkcjami monitorowania mocy i śledzenia pojemności, która umożliwia efektywne zarządzanie ładowaniem i zasilaniem urządzeń w czasie rzeczywistym, dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi LCD. Wśród nowych urządzeń znajduje się ładowarka ścienna LCD (30W-45W-65W), wyposażoną w port USB-C PD i wyświetlacz LCD, który pokazuje moc wyjściową w czasie rzeczywistym, zapewniając maksymalną przejrzystość i kontrolę.



Ponadto SBS Mobile podczas targów IFA po raz pierwszy zaprezentuje nowe powerbanki LCD o kompaktowej i praktycznej konstrukcji i mocy od 5 000 mAh do 20 000 mAh. Są one wyposażone w zintegrowany kabel USB-C i ekran LCD do monitorowania pozostałego poziomu naładowania.



Qi2 World: Nowe rozwiązania w ładowaniu bezprzewodowym

SBS Mobile wprowadza również najnowsze rozwiązanie oparte na standardzie ładowania bezprzedowowego Qi2, gwarantującym większą wydajność energetyczną, szybsze ładowanie i dużą wygodę użytkowania dzięki technologii Magnetic Power Profile. Zapewnia ona idealne dopasowanie kompatybilnych urządzeń i ładowarek. Gama produktów opartych na Qi2 rozszerza się o nowe bazy ładujące 2-w-1 i 3-w-1 oraz 15 W Magnetic Wireless Charger, idealnej do szybkiego i łatwego ładowania, kompatybilnej z technologią ładowania bezprzewodowego MagSafe. Co więcej, firma wprowadza również technologię Qi2 do pojazdów z uchwytem samochodowym Qi2, kompatybilnym z MagSafe i wyposażonym w bezprzewodową ładowarkę 15 W, zapewniającą bezpieczne i szybkie ładowanie podczas podróży.



Słuchawki z dotykowym wyświetlaczem LCD

W sektorze audio SBS Mobile wyróżnia się kolejną nowością – Mood ANC TWS EarBuds, słuchawkami wyposażonymi w technologię aktywnej redukcji szumów (ANC) i praktyczną funkcję „Znajdź moje słuchawki”. Dotykowy wyświetlacz LCD wspiera też robienie zdjęć, odmierzanie czasu, dostosowywanie tła, regulację głośności i optymalizację dźwięku, oferując spersonalizowane wrażenia dźwiękowe.



Współprace licencyjne SBS Mobile - Emily w Paryżu i MTV

SBS Mobile stale podejmuje współprace licencyjne – nowa, jesienno-zimowa kolekcja akcesoriów marki case&me powstała na licencji znanego i lubianego serialu „Emily w Paryżu”. Nowe produkty, dostępne w limitowanej edycji, będą inspirowane modą i elegancją, łącząc użyteczność, tak cenioną przez użytkowników, i kultowy styl serialowej Emily. Natomiast marka JAZ wprowadza nową kolekcję słuchawek dousznych i słuchawek bezprzewodowych oraz głośników bezprzewodowych na licencji MTV.





















źródło: Info Prasowe - SBS Mobile