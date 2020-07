SHARP - głośnik imprezowy PS-919

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Stopniowe rozluźnianie zasad społecznego dystansu jest powodem do świętowania z naszymi najbliższymi i wielu z nas nie może się doczekać, aby ponownie doświadczyć tego prawdziwie imprezowego klimatu. Z nowym głośnikiem imprezowym firmy Sharp - PS-919, będziemy mogli tańczyć całą noc! Ten przenośny głośnik o dużej mocy możesz połączyć w parę, aby uzyskać dźwięk True Wireless Stereo, a migające światła DISCO sprawią, że impreza przeniesie się na kolejny poziom! Niewielkie rozmiary PS-919 i klasa wodoodporności IPX5 sprawiają, że jest to głośnik idealny na imprezy plenerowe.







Umożliwia bezproblemowe przesyłanie strumieniowe muzyki przez Bluetooth ze smartfonu lub tabletu i może być używany z innymi urządzeniami przez połączenie za pomocą dostępnych portów; można nawet odtwarzać muzykę przez port USB (który również naładuje Twój telefon). Możemy w łatwy sposób umieścić go na statywie, dzięki gwintowi umieszczonemu w podstawie, a dzięki najnowszej technologii baterii litowych można z niego korzystać nawet do 14 godzin.



Głośnik PS-919 jest już dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 499 PLN.































Źródło: Info Prasowe / SHARP