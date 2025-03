SHARP DR-P520 OSAKA - Kieszonkowy DAB+

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Czy ktoś jeszcze dziś słucha radia z przenośnego mini odbiornika? Okazuje się, że ta moda wraca i ludzie mimo posiadania wbudowanej funkcji Tune w swoim smartfonie, często decydują się na zakup dedykowanego radioodbiornika. Ja do dziś pamiętam pierwsze radio tranzystorowe, które zakupili rodzice w latach 70-tych dwudziestego wieku. Był to zielony model DANA, który wówczas wydawał się tak mały, mimo że zajmował dwie dłonie. Jaki to był szpan, kiedy wyciągało się ten odbiornik z torby na Świnoujskiej plaży i słuchało radiowej trójki (która najczęściej grała dobrą muzykę). Czasami ktoś bardziej majętny przebił nas jakimś zachodnim produktem marki SONY, który mieścił się w jednej dłoni, ale takie rzeczy dostępne były tylko za dewizy w sklepach Pewex albo Baltona, więc i zielona DANA dawała pełno radości.





źródło: Klinika IN4

