SONY - Premiera DualSense Edge

Firma Sony Interactive Entertainment ma przyjemność poinformować, że kontroler DualSense Edge ma już swoją premierę i jest dostępny w regularnej sprzedaży. DualSense Edge dla konsol PlayStation 5 to pierwszy w historii superwydajny kontroler, opracowany przez Sony Interactive Entertainment, dający wiele możliwości personalizacji. Został zaprojektowany tak, aby zapewnić użytkownikom przewagę w rozgrywce, poprzez tworzenie własnych ustawień i umożliwienie konfiguracji przycisków. Każdy z graczy będzie mógł go dostosować do swojego stylu gry. Kontroler DualSense Edge jest już dostępny u wszystkich partnerów handlowych, a jego sugerowana cena detaliczna, to 1199 PLN.







W zestawie z kontrolerem znajdują się:

- kabel USB w oplocie

- blokada wypinania kabla,

- 2 standardowe nakładki na drążki analogowe,

- dwie wysokie nakładki na drążki analogowe,

- dwa niskie nakładki na drążki analogowe,

- cztery wymienne przyciski na spód kontrolera,

- twarde etui.













Źródło: Info Prasowe / SONY