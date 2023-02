SONY - Rusza nowa kampania PlayStation - Live from PS5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony Interactive Entertainment ma przyjemność poinformować o starcie nowej kampanii Live from PS5, zainspirowanej najlepszymi grami dostępnymi na PlayStation 5. Sony Interactive Entertainment podczas targów CES ogłosiło wyniki za 2022 rok, podczas którego firma przekroczyła sprzedaż 30 milionów egzemplarzy PlayStation 5, przy czym grudzień 2022 przyniósł rekordową miesięczną liczbę zakupionych konsol PS5 w historii. W 2023 roku, firma Sony Interactive Entertainment zamierza zaprosić kolejnych graczy do swojej społeczności, zapewniając większą dostępność konsol.







W ramach kampanii Live from PS5 na kluczowych światowych rynkach będą realizowane wyjątkowe aktywności. Można je śledzić na w mediach społecznościowych marki oraz na stronie dostępnej w LINKU.



Szczegółowe informacje można znaleźć na blogu PlayStation.







Źródło: Info Prasowe / SONY