Samsung - Startuje cashback na telewizory Samsung OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

tartuje najnowsza promocja Samsung na telewizor OLED S95B, w ramach której można uzyskać 2 tys. złotych zwrotu na konto. Ofertą objęte są obie przekątne ekranu, czyli 55 i 65 cali. Telewizor Samsung OLED S95B łączy zaawansowaną technologię Samsung QD OLED, bezkompromisową wydajność Neuronowego Procesora Quantum 4K, inteligentne możliwości platformy Tizen oraz niesamowite wrażenia dźwiękowe, w tym Dźwięk Podążający za Obiektem i Q-Symphony z Dolby Atmos. Zapewnia głęboką czerń, czystą biel i pełną paletę żywych kolorów. Dzięki nowoczesnym, samoemisyjnym pikselom widzowie będą mogli cieszyć się realistycznymi, wyraźnymi i jaśniejszymi kolorami.







Wiarygodne odwzorowanie kolorów potwierdza certyfikat „Zweryfikowane przez PANTONE”, który oznacza prawdziwe ukazanie 2030 barw PANTONE i 110 nowo dodanych odcieni koloru skóry. Warto także podkreślić, że S95B wspiera Filmmaker Mode, czyli tryb, który pozwala zobaczyć film oczami jego twórców.



Telewizor Samsung OLED doskonale sprawdzi się także w duecie z konsolą. Zaawansowany Upłynniacz Ruchu+ (do 120 Hz w 4K) pozwoli cieszyć się udoskonaloną dynamiką bez opóźnień i rozmyć. Gracze znajdą tu także szereg rozwiązań wspierających, w tym Panel Gracza i Ultra Szeroki Widok w Grach. Można także grać w chmurze, wykorzystując aplikacje Xbox i subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate czy GeForce NOW. Telewizory Samsung OLED zdobyły wielokrotnie uznanie mediów branżowych i są wyróżniane nagrodami i rekomendacjami.



Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji i otrzymać 2 tys. złotych zwrotu na konto wystarczy wykonać kilka prostych kroków. Kupić telewizor Samsung S95B w okresie od 30 stycznia do 12 marca 2023 roku w wybranej sieci sprzedaży: EURONET, Media Expert, Media Markt, Samsung Brand Stores oraz Audiocolor i samsung.pl.



Następnie należy pozostawić opinię o telewizorze na dedykowanej stronie promocyjnej, stronie sklepu, gdzie zakupiony został produkt lub na stronie przeglądarki cenowej. Opinia powinna zawierać min. 400 znaków, ocenę w skali od 1 do 5 oraz hasztag #PromocjaOLEDSamsung. Należy także zrobić zdjęcie lub zrzut ekranu pozostawionej opinii, które przydadzą się do późniejszej rejestracji.



W następnym kroku, należy dokonać rejestracji na dedykowanej stronie w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zakupu. Do formularza należy dołączyć dowód zakupu, zdjęcie tabliczki z widocznym numerem seryjnym, zdjęcie pozostawionej opinii, zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania kartonowego oraz zdjęcie opakowania kartonowego pudełka z widocznym miejscem po wyciętym fragmencie. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, zwrot zostanie dokonany na podany numer rachunku bankowego.



Promocja trwa od 30 stycznia do 12 marca 2023 r. lub do wyczerpania puli telewizorów przeznaczonych do promocji. Szczegółowe informacje o promocji dostępne są w regulaminie na stronie https://promocjaoled.samsung.pl/.





















Źródło: Info Prasowe / Samsung