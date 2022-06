SONY - nowa seria monitorów BRAVIA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony kontynuując rozwój swojej wszechstronnej linii monitorów BRAVIA, wprowadza innowacje technologiczne w zakresie jakości 4K HDR, 8K HDR, OLED i QD-OLED. Monitory dostępne są w rozmiarach od 42” do 85” oraz przeznaczone do profesjonalnych zastosowań. Nowe modele: Z9K, A80K, 90K i 95K, X80K, 81K, 85K i 95K są wyposażone we wszystkie funkcje i technologie, których można oczekiwać od monitorów BRAVIA, dzięki czemu są doskonałym rozwiązaniem dla biur korporacyjnych, kampusów uniwersyteckich i sklepów detalicznych.







Z9K 8K HDR – zapewnia wyjątkowe wrażenia wizualne dzięki doskonałym obrazom w jakości 8K HDR, łatwej obsłudze i najnowocześniejszej technologii wyposażonej w unikalny napęd XR Backlight Master Drive. Całość zasilana jest procesorem Cognitive Processor XR, co zapewnia żywe obrazy o wysokim kontraście. Model Z9K, dostępny w rozmiarach 75” i 85”, gwarantuje wyjątkowe efekty kontrastu. Zapewnia to ekran z serii Mini LED 8K i jego wyjątkowa technologia XR Backlight Master Drive. Dzięki tym parametrom otrzymujemy żywe obrazy o wysokiej ostrości, pełne drobnych szczegółów, bogatych kolorów i spektakularnego kontrastu.



A95K QD-OLED – poznaj zalety nowego panelu OLED (QD-OLED) z technologią XR Triluminous Max i jedynym w swoim rodzaju procesorem Cognitive Processor XR w modelu A95K, aby zobaczyć żywe, kontrastowe obrazy 4K. Dzięki milionom pojedynczych, samoświecących pikseli, dostrzeżesz więcej kolorów niż kiedykolwiek wcześniej, doświadczając zupełnie nowych wrażeń podczas oglądania. Elegancki, o minimalistycznej konstrukcji, model A95K, będzie dostępny w rozmiarach 55" i 65".



Modele Z9K i A95K będą wyposażone w BRAVIA CAM, nowo opracowaną oryginalną kamerę firmy Sony, która rozpoznaje miejsce, w którym siedzi użytkownik, i odpowiednio optymalizuje obraz i dźwięk. BRAVIA CAM oferuje także sterowanie gestami, czat wideo i wiele innych innowacyjnych, nowych rozwiązań.



A90K 4K OLED – dopełniając styl dźwiękiem, model A90K OLED 4K HDR może pochwalić się spektakularnym obrazem dzięki technologii XR Triluminous Pro w połączeniu z technologią Acoustic Surface Audio+ zapewniającą kinowy odbiór akustyczny dźwięku. Model dostępny w rozmiarach 42" lub 48".



A80K 4K OLED – nadaj imponujący wygląd swoim wizualizacjom Digital Signage dzięki stylizowanemu, w pełni funkcjonalnemu modelowi A80K z ekranem 55", 65" lub 77". Ten model łącząc jasną, wspaniałą jakość obrazu OLED 4K z Cognitive Processor XR, stanowić będzie imponujący dodatek do każdego środowiska korporacyjnego, edukacyjnego lub handlowego.



X95K 4K Mini LED – to połączenie doskonałego obrazu i dźwięku z ekranem 4K HDR o przekątnej 65”, 75” lub 85” i wysokiej klasy płaskiej konstrukcji, która zapewnia skupienie uwagi każdej publiczności. Procesor Cognitive Processor XR przenosi obraz i dźwięk na zupełnie nowy poziom, wzmacniając kolory, kontrast, wyrazistość i ruch.



X80K, X81K & X85K 4K HDR – monitory te oferują bogate w kolory obrazy o wysokiej jakości i kontraście, 4K HDR dzięki technologii 4K X-Reality PRO. Model X80K jest dostępny w rozmiarach od 43" do 65", model X81K w rozmiarze 75", a model X85K w rozmiarze 85" – to monitory, które zaspokoją potrzeby w każdej przestrzeni.



Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na jeszcze większe ekrany telewizyjne pojawia się także ryzyko większego zużycia zasobów i energii. Firma Sony angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, począwszy od procesu opracowywania produktów aż po sam odbiór obrazu, a jej globalny plan środowiskowy „Road to Zero” ma na celu stworzenie zrównoważonego społeczeństwa poprzez osiągnięcie zerowego śladu węglowego w całym cyklu życia produktów i działalności biznesowej do roku 2040. Mając na uwadze te cele, w monitorach BRAVIA zastosowano tworzywa sztuczne pochodzące w dużej mierze z recyklingu, w tym opracowany przez firmę Sony materiał SORPLAS. Dzięki zastosowaniu tworzywa SORPLAS zwiększono wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu bez uszczerbku dla konstrukcji i trwałości oraz zmniejszono ogólne zużycie pierwotnego tworzywa sztucznego nawet o 60%, co odpowiada około 140 000 000 płyt kompaktowych.



Nowe modele będą dostępne latem 2022 roku.























