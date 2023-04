SONY BVM-HX3110 - flagowy monitor 4K HDR

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sony Electronics wprowadza 30.5-calowy monitor profesjonalny 4K HDR klasy premium na potrzeby krytycznej oceny obrazów, korekcji kolorów, produkcji na żywo oraz postprodukcji. Model BVM-HX3110 jest wyposażony w opracowany przez firmę Sony dwuwarstwowy antyrefleksyjny panel LCD, w którym wykorzystano autorską technologię przetwarzania sygnału firmy Sony, dzięki czemu monitor ten obsługuje wyższą luminancję maksymalną, nawet do 4000 cd/m², jednocześnie zapewniając bardzo głęboki poziom czerni. Poza cechami takimi jak precyzyjne odwzorowanie kolorów, spójność obrazów czy dokładne przetwarzanie obrazu, które są znakami rozpoznawczymi monitorów Sony z serii BVM, model BVM-HX3110 oferuje też intensywniejsze odblaski oraz ma zupełnie nowy opcjonalny tryb Fast Pixel Response redukujący rozmycie podczas ruchu. Zapewnia też szerszy kąt widzenia oraz interfejs IP w standardzie SMPTE ST2110, stanowiąc uzupełnienie ekosystemu Networked Live firmy Sony.







Nowe standardowe funkcje tego monitora obejmują między innymi monitor przebiegu sygnału/wektoroskop (WFM), tryb fałszywych kolorów, wspomaganie regulacji ostrości, wyświetlanie napisów, przetwarzanie 3D LUT oraz tryby wyświetlania czterech lub dwóch obrazów obok siebie. Poza trybem Fast Pixel Response model ten obsługuje też format JPEG-XS, a także protokół Simple Network Management Protocol (SNMP) za pośrednictwem licencji opcjonalnych. Dodatkowe licencje opcjonalne dają dostęp do takich narzędzi jak konwersja HDR/SDR oraz wyjście sygnału 3D LUT użytkownika.



Model BVM-HX3110 wykorzystuje ten sam zakres barw, co wiele innych monitorów firmy Sony, a także bezproblemowo z nimi współpracuje. Wśród nich wymienić można na przykład cieszący się powszechnym uznaniem monitor studyjny BVM-HX310, modele z serii PVM-X i LMD-A, jak również dopiero zapowiadany model LMD-A180 — monitor HD HDR o przekątnej 18.4 cala zapewniający obraz wysokiej jakości oraz szeroki zakres barw. Model LMD-A180 idealnie nadaje się do monitorowania obrazu na planie. Ponadto można go zamontować w racku do ogólnych zastosowań związanych z monitorowaniem. Zastępuje on monitor LMD-A170.



Rozpoczęcie sprzedaży planowane jest na listopad 2023 r. Przewiduje się, że model LMD-A180 trafi na rynek jesienią 2023 r.





















Źródło: Info Prasowe / SONY