ZOTAC GAMING przedstawia karty z serii GeForce RTX 4070

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

ZOTAC Technology Limited przedstawia najnowszą serię kart graficznych ZOTAC GAMING. Karta graficzna GeForce RTX 4070 posiada wszystkie ulepszenia architektury NVIDIA Ada Lovelace, w tym renderowanie neuronowe DLSS 3 i Ray Tracing w czasie rzeczywistym. Najnowsza seria RTX 4070 kontynuuje inspirowaną aerodynamiką konstrukcję i wiele kluczowych innowacji znanych z serii RTX 40. Karty te oferują zwiększoną wydajność w grach, lepszy przepływ powietrza, a tym samym lepszą wydajność chłodzenia przy zmniejszonym hałasie i zwiększonej trwałości. ZOTAC GAMING RTX 4070 posiada 12 GB ultraszybkiej pamięci GDDR6X i będzie dostępny w 3 wersjach: flagowy AMP AIRO oraz Trinity i lekko podkręcony Twin Edge OC.







Flagowy AMP AIRO

Wyposażony w chłodzenie Icestorm 2.0, oświetlenie Dual-Zone Spectra 2.0 ARGB i fabryczny overclocking, ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 AMP AIRO o 2.5-slotowej konstrukcji jest najwydajniejszą kartą i flagowym modelem tej serii.



Trinity

Wykorzystując technologie chłodzenia zaczerpnięte z flagowego modelu, wersja RTX 4070 Trinity posiada trzy wydajne wentylatory, duży radiator, który pokrywa całą powierzchnię karty, ulepszenia redukujące hałas, wzmocnioną wytrzymałość i adresowalne oświetlenie RGB.



Twin Edge OC

Dzięki wysokości zaledwie 2,2-slotu i swoim kompaktowym wymiarom, lekko podkręcony wariant Twin Edge OC to wydajna karta graficzna, która szczególnie nadaje się do komputerów typu SmallFormFactor.



Zaawansowany system IceStorm 2.0

Seria ZOTAC GAMING GeForce RTX 40 wykorzystuje IceStorm 2.0 – zaawansowany system chłodzenia ZOTAC z licznymi ulepszeniami, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez najnowszą generację GPU. Na kartach AMP AIRO i Trinity zamontowano trzy duże wentylatory, a na Twin Edge OC – dwa, dla zapewnienia optymalnego przepływu powietrza. Wszystkie modele posiadają również masywne aluminiowe finy, które biegną przez całą długość kart. Są one sparowane z kompozytowymi miedzianymi rurkami cieplnymi i zoptymalizowanymi ścieżkami wentylacyjnymi w celu zwiększenia wydajności chłodzenia.



Spectra

Specjalny system oświetlenia SPECTRA 2.0 w modelach z 3 wentylatorami umożliwia żywe, kolorowe oświetlenie z unikalnymi, animowanymi efektami tworzonymi przez adresowalne diody LED RGB. Zwłaszcza we flagowym modelu AMP AIRO jest to wzbogacone o opalizującą i półprzezroczystą powłokę, która pozwala uzyskać efekt prześwitujących ścieżek świetlnych.



Oprogramowanie FireStorm dla kart z serii RTX 40

Nowe narzędzie ZOTAC GAMING FireStorm dla kart GeForce RTX 40 posiada całkowicie przeprojektowany interfejs użytkownika, dzięki któremu precyzyjne dostrojenie GPU staje się intuicyjnym zadaniem. Nowe oprogramowanie oferuje szereg opcji, w tym możliwość ustawienia częstotliwości zegara, częstotliwości pamięci GPU, napięcia, prędkości wentylatora, ustawień krzywej wentylatora, a także efektów świetlnych SPECTRA RGB.



Dostępność

Seria ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 trafi do sprzedaży 13 kwietnia 2023 roku. Dostępność w sklepach będzie zależała od regionalnych dostaw. Nowe karty ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 wyróżnia 3-letnia gwarancją, którą po rejestracji można przedłużyć do aż 5 lat.

































Źródło: Info Prasowe / ZOTAC