SOUNDCORE Liberty Buds

Marka SOUNDCORE prowadzi mocną ekspansję swoich wyrobów na rynek audio i dosłownie dwa tygodnie temu miała miejsce premiera najnowszych słuchawek dokanałowych Liberty Buds i Liberty 5. Dziś mam przyjemność zaprezentować Wam ten pierwszy model, skierowany w stronę klientów wymagających wszechstronnego zastosowania w połączeniu z jakością odtwarzanego dźwięku. "Piątka", to już model skierowany w stronę zapewnienia nam komfortu odcięcia się od świata zewnętrznego, skoncentrowania na dialogu lub odsłuchu szczegółów rozmów czy sceny audio, co ma im zapewnić technologia tłumienia szumów Adaptive ANC 3.0, gównie pod kątem tłumienia ludzkiej mowy, jak w pracy w biurach typu open space czy kawiarniach, a także podczas przemieszczania się autobusem, tramwajem lub metrem, pomagając zachować skupienie w każdej sytuacji.





