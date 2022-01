SPC Gear GD700 oraz GD700E — stabilne i przestronne biurka

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SPC Gear GD700 oraz GD700E to biurka z przestronnym blatem, o stabilnej i wytrzymałej konstrukcji, z możliwością dostosowania wysokości do potrzeb użytkownika. Szeroki i głęboki blat pozwala ustawić wiele akcesoriów oraz peryferii komputerowych, w tym szeroką podkładkę pod mysz, pełnowymiarową klawiaturę, a nawet kilka monitorów. Wygodne gumowe przeloty w blacie ułatwiają ułożenie przewodów, a dzięki specjalnym trzem wycięciom z tyłu blatu można schować zarówno ramiona uchwytów na monitory, jak i przewody zasilające. Dodatkowo istnieje możliwość zamontowania pod blatem metalowego uchwytu na słuchawki — zarówno po lewej, jak i po prawej stronie.







Główną różnicą między biurkiem GD700 a GD700E jest sposób, w jaki dostosowuje się wysokość blatu. W GD700 możliwa jest ręczna zmiana wysokości, przez ustawienie jej w jednej z czterech wcześniej ustalonych pozycji (72, 75, 78 lub 80 cm) i zabezpieczenie wybranego poziomu za pomocą metalowych trzpieni, wpinanych w stalowe nogi biurka. GD700E jest zaś wyposażone w elektryczny podnośnik wraz z panelem z przyciskami i ekranem wyświetlającym wybraną wysokość. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik może precyzyjnie i płynnie zmieniać wysokość biurka w zakresie od 73 do 120 cm, co umożliwia pracę przy stanowisku nawet w pozycji stojącej. Wbudowana pamięć w panelu do obsługi podnośnika pozwala również na zapisanie aż czterech ustawień wysokości, co znacznie usprawnia i przyspiesza zmianę pozycji biurka zgodnie z preferencjami. Dzięki regulacji wysokości biurka wyniesiesz swoje stanowisko komputerowe na zupełnie nowy poziom — i to dosłownie!



Przestronny blat

Biurka GD700 zostały wyposażone w blaty o głębokości 78 cm oraz szerokości aż 150 cm. Sprawia to, że zmieszczą się na nich wszelkiego rodzaju akcesoria komputerowe i peryferia. Z powodzeniem można ustawić na nich co najmniej dwa monitory (liczba monitorów jest uzależniona od ich wielkości, mierzonej w calach, oraz typu, np. ultrawide), pełnowymiarową klawiaturę, podkładkę w rozmiarze XXL, głośniki komputerowe, mikrofony i wiele, wiele więcej. Tak duża przestrzeń do dyspozycji pozwala użytkownikowi zbudować stanowisko komputerowe według własnych upodobań i przyzwyczajeń, niemal nie ograniczając go pod względem wolnego miejsca.



Wygodna organizacja przewodów

W biurkach GD700 zastosowano specjalne przepusty oraz zaczepy do łatwego i schludnego poprowadzenia przewodów. W obu modelach w centralnej części blatów znajdują się dwa przepusty zabezpieczone gumowymi zaślepkami, w których można schować przewody, np. od myszki, klawiatury, słuchawek czy też zasilające monitory. Ponadto w stalowych nogach modelu GD700 umieszczono ogumowane przeloty na przewody (w GD700E nie zastosowano wskazanego rozwiązania — w nogach GD700E zamontowany został mechanizm elektrycznego podnośnika). Poprowadzone przez przeloty kable wyglądają schludnie i zarazem zajmują mniej miejsca na powierzchni roboczej biurka oraz pod blatem.



Zaczepy do podwieszenia przewodów

W zestawie wraz z biurkami użytkownik otrzymuje cztery samoprzylepne zaczepy, które umożliwiają podwieszenie przewodów pod blatem. Spięcie przewodów w jeden pęk ułatwia również organizację kabli.



Metalowy wieszak na słuchawki

W zestawie z biurkami GD700 dołączony jest wytrzymały, metalowy wieszak na słuchawki do zamontowania pod blatem. Wieszak został obłożony miękką pianką, która zapobiega wycieraniu się obicia pałąka słuchawek. Dodatkowo uchwyt można zamontować w jednej z czterech pozycji — na przednich lub bocznych krawędziach blatu po lewej i prawej stronie — zależnie od preferencji.



Metalowa półka na listwę zasilającą

Na spodzie blatów w biurkach GD700 jest zamontowana pojemna metalowa półka, na której bez trudu zmieści się listwa zasilająca. Dodatkowo w półce znajdują się trzy otwory, przez które można przełożyć wtyczki przewodów zasilających. Dzięki półce wszystkie przewody wraz z listwą będą się znajdować w jednym miejscu i nie będą zajmować przestrzeni, leżąc na podłodze lub powierzchni roboczej biurka.



Wyprofilowane wcięcia z tyłu blatu

Z tyłu blatów GD700 znajdują się trzy wcięcia o głębokości 5 cm. Dzięki nim można zamontować uchwyty na monitory bez odsuwania biurka od ściany. Można również przez nie poprowadzić przewody zasilające od monitorów. Wcięcia umożliwiają także montaż uchwytów w trzech pozycjach — po lewej, prawej lub w środkowej części biurka. Dzięki temu z łatwością można zbudować dostosowane do potrzeb stanowisko komputerowe.



Wygodne wcięcie z przodu blatu

Z przodu blatów w obu modelach GD700 znajduje się specjalne, szerokie wcięcie. Jego łagodnie wyprofilowana krawędź zwiększa wygodę korzystania z biurka, ponieważ ułatwia ułożenie ramion na blacie, dzięki czemu jego krawędź jest niemal niewyczuwalna — nawet podczas długich posiedzeń przed komputerem.



Karbonowa i matowa powłoka

Trzyczęściowe blaty biurek GD700 zostały wykończone wytrzymałą, odporną na zarysowania okleiną. Dwa zewnętrzne skrzydła pokryto powłoką o karbonowym wzorze, nadającym biurkom gamingowego, drapieżnego stylu. Wewnętrzny element pokryto równie wytrzymałą, matową okleiną o gładkiej fakturze.



Solidna i stabilna konstrukcja

Podstawa biurek GD700 jest zbudowana na fundamencie masywnych stalowych nóg oraz stalowych wzmocnień pod blatami. Pod nogami zostały zamontowane ogumowane stopki zapobiegające przesuwaniu się biurek. Dzięki szerokim stalowym nogom biurka są bardzo stabilne, a grube metalowe belki pod blatem przydają im sztywności. Taka budowa sprawia, że biurka są w stanie wytrzymać obciążenie nawet 80 kg.



























Źródło: Info Prasowe / SPC Gear